10 Jahre Krise - Chronologie: Juni und Juli 2008 1

Vor zehn Jahren brach in den USA ausgehend vom Immobilienmarkt eine Krise um zweitklassige Wohndarlehen aus. Hypothekenbanken konnten Milliarden nicht mehr an die Gläubiger zurückzahlen. Die Subprime-Krise weitete sich in der Folge zu einer globalen Finanz-, Wirtschafts- und Politikkrise aus, deren vorläufiger Höhepunkt die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers im September 2008 markierte.

Nachdem es im März 2008 mit der Pleite und Rettung der fünftgrößten US-Investmentbank Bear Stearns zu einem ersten Höhepunkt kommt, flaut in den darauffolgenden Monaten die Krisenberichterstattung etwas ab. Zu einer neuerlichen Zuspitzung kommt es aber im Juli mit dem Zusammenbruch der US-Bausparbank IndyMac - der zweitgrößte Bankencrash in der US-Geschichte.

Die Auswirkungen der Krise schlagen sich im zweiten Quartal 2008 erneut deutlich in den Quartalsergebnissen nieder. Großbanken melden milliardenschwere Abschreibungen und Verluste. Die Stimmung unter den Wirtschaftstreibenden trübt sich dramatisch ein, Wirtschaftsforschungsinstitute nehmen Wachstumsprognosen zurück und Warnungen über eine bevorstehende Rezession werden laut. Die Kreditvergabe stockt. Dennoch erhöht die Europäische Zentralbank (EZB) im Juli zum Leidwesen der Börsianer ihre Leitzinsen. In den USA werden wieder milliardenschwere Hilfspakete geschnürt.

Der folgende neunte Teil einer Chronologie wichtiger Ereignisse von vor zehn Jahren betrachtet die Monate Juni und Juli 2008. Bisherige Chronologien und Hintergründe wurden am 3. März, 13. April, 2. Juni, 28. Juli, 23. November, 3. Dezember 2017, 8. Februar 2018 und 1. April versendet und behandelten den Zeitraum von Jahresbeginn 2006 bis Juni 2008.

Beginn der Chronologie Juni und Juli 2008:

2. Juni 2008:

Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet eine deutliche Konjunkturabkühlung im Euroraum.

Walter Rothensteiner, Chef der Raiffeisen Zentralbank (RZB), sieht viel Emotionalität bei der Finanzmarktkrise und glaubt, dass die Wertberichtigungen wieder zurück genommen werden können.

3. Juni:

Die internationale Vereinigung von Finanzanalysten und Investment Professionals (CFA) fordert eine rasche Änderung der Rating-Regeln für strukturierte Finanzprodukte.

4. Juni:

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) senkt ihre Wachstumsprognosen für Österreich für 2008 und 2009 neuerlich kräftig. Für 2009 wird sie von 1,7 auf 0,8 Prozent praktisch halbiert.

5. Juni:

Trotz Rekordinflation hält die Europäische Zentralbank den Leitzins unverändert.

Russlands neuer Präsident Dmitri Medwedew macht die USA für die weltweite Finanzkrise verantwortlich und bezeichnet sein Land als neue Wirtschaftsgroßmacht.

9. Juni:

Die Nationalbank (OeNB) senkt ihre Wirtschaftsprognose für Österreich für 2008 auf 2,2 Prozent und für 2009 auf 1,7 Prozent. (Anm.: Tatsächlich waren es 2008 nur mehr 1,5 Prozent und 2009 schrumpfte die Wirtschaft sogar um 3,8 Prozent.)

Die US-Investmentbank Lehman Brothers erwartet einen Quartalsverlust von fast 3 Mrd. US-Dollar (aktuell: 2,6 Mrd. Euro) und kündigt eine 6 Mrd. Dollar schwere Kapitalerhöhung an.

Laut EZB haben die Risiken für die Stabilität des europäischen Finanzsystems zugenommen.

10. Juni:

Österreichs Wirtschaft ist im 1. Quartal mit 3,3 Prozent schwächer gewachsen als erwartet.

Die finnische Notenbank hält eine globale Rezession durch die Finanzkrise für möglich.

Die internationalen Zahlungsausfälle sind laut dem Kreditversicherer Coface in den ersten vier Monaten um 45 Prozent gestiegen.

Die US-Notenbank Fed rückt die Teuerung in den Mittelpunkt ihrer Geldpolitik und nicht mehr die Finanzkrise. Im Vorjahr senkte sie den Leitzins zur Wirtschaftsankurbelung bereits von 5,25 auf 2,0 Prozent.

11. Juni:

Die US-Börsenaufsicht SEC will strengere Regeln für Ratingagenturen durchsetzen.

12. Juni:

Lehman Brothers löst die Finanzchefin und den für das operative Geschäft zuständigen Vorstand mit sofortiger Wirkung ab.

EU-Chefökonom Klaus Gretschmann erwartet ein Platzen der Ölpreise-Blase von 135 auf 80 bis 90 US-Dollar.

Die EZB bekräftigt ihre Bereitschaft, im Kampf gegen die Inflation im kommenden Monat den Leitzins zu erhöhen.

14. Juni:

Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann sieht in der Finanzkrise wieder einmal "Licht am Ende des Tunnels".

16. Juni:

EU-Binnenmarktkommissar Charlie McCreevy kündigt ein Gesetz über Rating-Agenturen an. Eine Selbstregulierung reiche nicht aus. Den Rating-Agenturen wird eine Mitschuld an der weltweiten Finanzkrise gegeben, da sie die Anleger zu spät vor den großen Kreditrisiken US-amerikanischer Ramschhypotheken gewarnt haben sollen.

17. Juni:

Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten trüben sich deutlich ein.

Der EZB-Plan für eine Zinsanhebung schockiert Börsianer.

Die größte US-Investmentbank Goldman Sachs leidet weiter weniger stark unter der Finanzkrise als der Rest der Wall Street.

19. Juni:

Die britische Hypothekenbank HBOS erwartet Milliarden-Abschreibungen und will benötigtes frisches Kapital aufnehmen.

In den USA werden zwei frühere Hedgefonds-Manager der in Not geratenen US-Investmentbank Bear Stearns wegen Betrugsverdachts festgenommen. Die beiden betroffenen Fonds brachen 2007 zusammen, was als ein Auslöser für die internationale Finanzkrise gilt.

Die US-Bundespolizei FBI hat seit März in den USA mehr als 400 Personen wegen Betrugs mit Hypotheken festgenommen.

20. Juni:

Die Hedgefonds-Branche stampfte laut einer Studie in den ersten drei Monaten dieses Jahres 170 Fonds ein.

23. Juni:

Der deutsche Geschäftsklimaindex Ifo sackt auf den schlechtesten Wert seit Dezember 2005 ab.

Bei der größten US-Bank Citigroup sollen 6.500 Investmentbanker ihren Job verlieren. Goldman Sachs entließ bereits rund zehn Prozent der Mitarbeiter im Investmentbanking.

25. Juni:

Die österreichischen Banken sind laut OeNB-Gouverneuer und EZB-Ratsmitglied Klaus Liebscher ohne gröbere Blessuren durch die Finanzkrise gekommen.

Die französische Zentralbank warnt, dass die Finanzkrise auf die gesamte Wirtschaft übergreifen könnte.

EZB-Chef Jean-Claude Trichet hält an der Option einer Zinserhöhung im Juli fest.

Die US-Notenbank lässt ihren Leitzins unverändert.

26. Juni:

Verbraucherkredite in den 15 Euro-Ländern wachsen so langsam wie seit über acht Jahren nicht mehr.

Die italienische Bank-Austria-Mutter UniCredit plant bis Ende 2010 den Abbau von 9.000 Stellen in Westeuropa, wo der Konzern zu der Zeit rund 100.000 Leute hat.

Die Bank of America wird nach der Übernahme der krisengeschüttelten Hypothekenfirma Countrywide rund 7.500 Arbeitsplätze streichen.

27. Juni:

Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) und das Institut für Höhere Studien (IHS) erhöhen ihre Wachstumsprognosen für Österreich für 2008 auf 2,3 bzw. 2,2 Prozent. Für 2009 werden die Prognosen auf 1,4 bzw. 1,9 Prozent gesenkt.

29. Juni:

Die Finanzmärkte haben laut dem Chef der französischen Großbank BNP Paribas die schwersten Turbulenzen hinter sich.

30. Juni:

Die Bank für Zahlungsausgleich (BIZ) schließt wegen verschärfter Vergabestandards eine allgemeine Kreditverknappung nicht mehr aus.

Das Image von Banken hat sich laut einer Studie wegen der Finanzkrise stark verschlechtert.

(Den 1. Teil der Chronologie inklusive Hintergründe versandte die APA am 3. März 2017 (APA0033), den 2. Teil am 13. April (APA0030), den 3. Teil am 2. Juni (APA0020), den 4. Teil am 28. Juli (APA0259, APA0284), den 5. Teil am 23. November (APA0033), den 6. Teil am 3. Dezember (APA0036), den 7. Teil am 2. Februar 2018 (APA0033) und den 8. Teil am 1. April 2018 (APA0016 und 0017).) (Forts.) ggr/snu