10 Jahre Krise - Chronologie: Juni und Juli 2008 2

Vor zehn Jahren brach in den USA ausgehend vom Immobilienmarkt die seit der Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren größte globale Wirtschaftskrise aus.

Nach der Beinahe-Pleite der US-Investmentbank Bear Stearns im März kam es im Juli mit der Pleite von IndyMac zum zweitgrößten Bankencrash in den USA. Es folgt der zweite Teil der Chronologie Juni und Juli 2008:

1. Juli 2008:

Der deutsche Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) spricht sich indirekt gegen die von der EZB signalisierte Zinserhöhung aus. Die EZB sollte auch die Folgen für das Wachstum bedenken.

Auch Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl warnt vor einer EZB-Zinsanhebung. Er ortet einen "Grundirrtum von Trichet".

Die US-Investmentbank Morgan Stanley rechnet für die großen US-Banken auch in 2009 noch mit Milliarden-Abschreibungen.

2. Juli:

Die Finanzaufsicht in den USA soll mehr Befugnisse erhalten.

3. Juli:

Die EZB unter Jean-Claude Trichet erhöht den Leitzins wie erwartet um 25 Punkte auf 4,25 Prozent. Es ist dies die erste Zinserhöhung in der Eurozone seit Juni 2007.

Die EZB habe damit signalisiert, dass die Finanzkrise in systemischer Hinsicht abgewendet werden konnte, so der Chefökonom der Industriellenvereinigung (IV), Christian Helmenstein.

Die Befürchtungen, dass die Finanzkrise auf die Realwirtschaft übergreift, haben sich nicht bestätigt, so die deutsche KfW-Bankengruppe.

4. Juli:

Experten fordern bessere Ratings für strukturierte Finanzprodukte.

Deutsche Banken geben in der Finanzmarktkrise noch keine Entwarnung.

6. Juli:

Die weltweiten risikobehafteten Vermögenswerte bei den Banken könnten laut einer Studie noch auf 1,6 Billionen US-Dollar anschwellen. Bisher seien erst Verluste in Höhe von 400 Mio. US-Dollar eingeräumt worden.

8. Juli:

Die Bauwirtschaft in Europa wird von der Finanzkrise gebremst, so das ifo-Institut.

Die Talfahrt am US-Immobilienmarkt setzt sich fort: Die Verkäufe bestehender Eigenheime sind im Mai überraschend stark gefallen.

9. Juli:

Der Höhepunkt der Finanzkrise steht laut IWF möglicherweise noch bevor. Sicher sei, dass die Folgen der Finanzkrise für die Realwirtschaft noch bevorstehen.

10. Juli:

Die US-Kreditkrise erreicht einen neuen dramatischen Höhepunkt. Mit der US-Hypotheken- und Bausparbank IndyMac bricht nach dem Ansturm besorgter Kunden einer der größten Immobilienfinanzierer des Landes zusammen. Den Behörden zufolge handelt es sich um den zweitgrößten Banken-Crash in der Geschichte der USA und den größten seit dem Ausbruch der Finanzmarktkrise. Die Branche rechnet mit weiteren Zusammenbrüchen.

Der US-Senat beschließt ein Gesetz, das schätzungsweise 400.000 verschuldeten Hausbesitzern Entlastung verspricht.

Das viertgrößte Geldhaus der USA, Wachovia, rechnet im zweiten Quartal wegen Milliardenabschreibungen und einer höheren Risikovorsorge für faule Kredite mit einem Verlust von bis zu 2,8 Mrd. US-Dollar.

US-Notenbankchef Ben Bernanke hält die Finanzmarktkrise noch nicht für ausgestanden und fordert eine verschärfte Überwachung von Investmentbanken.

11. Juli:

US-Finanzminister Henry Paulson und die Aufsichtsbehörden intensivieren ihre Krisengespräche im Zusammenhang mit Spekulationen um eine drohende Pleite der zwei größten US-amerikanischen Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac.

13. Juli:

Die US-amerikanische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde SEC soll ihre Überwachungsbefugnis über die großen Investmentbanken verlieren.

14. Juli:

Erste-Bank-Analysten sind trotz Finanzkrise optimistisch für den Wiener Aktienindex ATX.

Wegen der Immobilienkrise ziehen immer mehr US-Bürger ins Auto.

Die US-Notenbank verschärft die Regeln für Hypothekenfirmen.

15. Juli:

Die spanische Immobiliengesellschaft Martinsa-Fadesa beantragt Gläubigerschutz. Martinsa-Fadesa ist eines der größten Bauunternehmen des Landes und das erste Opfer der spanischen Immobilienkrise.

Das deutsche ZEW-Konjunkturbarometer fällt auf den niedrigsten Wert seit Umfragebeginn 1991. Die Ökonomen warnen aber vor Schwarzmalerei.

Der Euro erreicht ein Rekordhoch von 1,6038 US-Dollar.

Die deutsche Industrie erwartet im nächsten Jahr ein Konjunkturtief.

Die US-Notenbank wird alles dafür tun, um die Stabilität der Finanzmärkte wieder herzustellen, sagt deren Chef Bernanke. Aktuell sei die Belastung für die Märkte durch die Finanzkrise immens. Die Aussichten für US-Wachstum und Inflation seien eingetrübt.

Der Wiener Aktienindex ATX gibt mehr als fünf Prozent nach. Auch an anderen internationalen Börsen geht es wieder stark nach unten.

16. Juli:

Die Finanzkrise wird laut dem Deutschen Bankenverband noch einige Monate dauern.

Der Markt für weltweite Firmenübernahmen schrumpft um 30 Prozent auf ein Transaktionsvolumen von 1,88 Billionen US-Dollar.

Der deutsche Aktienindex Dax fällt erstmals seit Oktober 2006 wieder unter 6.000 Punkte. Vor allem Bank- und Finanztitel stehen stark unter Druck.

17. Juli:

Die Zahlungsmoral deutscher Firmen sinkt.

Der Gewinn der drittgrößten US-Bank JP Morgan Chase bricht im zweiten Quartal um mehr als die Hälfte auf zwei Mrd. US-Dollar ein.

Merrill Lynch, die drittgrößte US-Investmentbank, macht einen Quartalsverlust von 4,9 Mrd. US-Dollar.

18. Juli:

EZB-Chef Trichet rechnet nur mit einer Wachstumsdelle in der Eurozone.

Die zu den größten US-Banken zählende Citigroup erleidet einen Quartalsverlust von 2,5 Mrd. US-Dollar.

19. Juli:

Der deutsche Finanzminister Steinbrück schließt staatliche Hilfen bei möglichen Bankenpleiten nicht aus.

20. Juli:

Die schwächelnde US-Wirtschaft wird nach Einschätzung von US-Finanzminister Paulson noch Monate zur Erholung brauchen.

21. Juli:

Die britische Großbank HBOS bekommt für ihre Kapitalerhöhung nicht das nötige Geld zusammen.

Das deutsche Bankgewerbe lehnt Pläne der EU-Kommission für schärfere Eigenkapitalvorschriften ab.

22. Juli:

Die viertgrößte US-Bank Wachovia versetzt mit einem überraschend schweren Rekordverlust von 8,9 Mrd. US-Dollar im zweiten Quartal Hoffnungen auf ein Abflauen der Kreditkrise einen Dämpfer.

Die Ratingagentur Fitch warnt vor düsteren Zeiten für Banken weltweit.

23. Juli:

Die größte US-Sparkasse Washington Mutual muss im zweiten Quartal erneut einen Milliardenverlust von 3,33 Mrd. US-Dollar hinnehmen.

Die Marktkapitalisierung der internationalen Banken ist im ersten Halbjahr 2008 laut einer Studie um mehr als 20 Prozent auf 6,5 Billionen US-Dollar zurückgegangen. Seit der ersten Jahreshälfte 2007 gingen damit gut zwei Billionen US-Dollar Marktwert verloren.

Die Steuerzahler sollen nach Vorstellungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) künftig nicht mehr für Spekulationsverluste von Banken geradestehen.

US-Präsident George W. Bush hat eine ganz eigene Einschätzung über die Ursachen der Immobilien- und Finanzkrise in den USA: "Sie (die Wall Street, Anm.) war besoffen und jetzt hat sie einen Kater".

24. Juli:

Das US-Repräsentantenhaus billigt im Kampf gegen die Folgen der Immobilienkrise ein milliardenschweres Hilfspaket.

Das deutsches Wirtschaftswachstum verlangsamt sich spürbar. Eine Rezessionsgefahr gibt es aber nicht, so das ifo-Institut.

Die Abschwungsignale in der Eurozone verstärken sich laut einer Umfrage. Experten schließen eine Rezession nicht aus.

Den europäischen Banken drohen nach Einschätzung der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) neue Belastungen wie Darlehensausfälle und damit deutlich steigende Risikovorsorgen.

Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Münchener Rück (Munich Re) senkt sein Gewinnziel für 2008 deutlich von 3,0 bis 3,4 auf noch "deutlich über 2 Mrd. Euro".

25. Juli:

Experten von Großbanken sehen die Talsohle der Kreditkrise in einigen Monaten erreicht.

26. Juli:

Die Kreditkrise führt in den USA zu zwei weiteren Bankenpleiten.

Der deutsche Wirtschaftsminister Michael Glos will einer weiteren wirtschaftlichen Abschwächung notfalls mit einem Konjunkturprogramm im Umfang von mindestens zehn Mrd. Euro Einhalt gebieten.

Der US-Senat verabschiedet ein Gesetzespaket zur Bekämpfung der Hypothekenkrise und macht damit den Weg für milliardenschwere Hilfsmaßnahmen frei. Auch ein 300-Milliarden-Dollar-Fonds für US-Eigenheimbesitzer wird aufgelegt.

28. Juli:

Die Kauflaune der Deutschen fällt auf den tiefsten Stand seit Juni 2003.

Der spanische Wohnimmobilienmarkt ist im Mai um gut ein Drittel eingebrochen.

Die weltweiten Finanzmärkte sind nach Einschätzung des IWF auch ein Jahr nach Beginn der Krise in schwacher Verfassung. Ein Ende der Immobilienkrise in den USA sei zudem noch nicht in Sicht.

Die US-Regierung senkt ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum 2008 von 2,7 auf 1,6 Prozent.

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Wirtschaftsflaute kündigt US-Präsident Bush ein Rekorddefizit in Höhe von 482 Mrd. Dollar (306 Mrd. Euro) an.

29. Juli:

Merrill Lynch will erneut eine Milliarden-Abschreibung vornehmen und eine Kapitalerhöhung durchführen.

Das größte japanische Wertpapierhandelshaus Nomura rutscht überraschend in die roten Zahlen.

30. Juli:

Die Erste Bank profitiert im ersten Halbjahr vom starken Osteuropageschäft.

Die britische Großbank Lloyds erleidet einen Gewinneinbruch.

Das Geschäftsklima in der Eurozone fällt auf ein Fünf-Jahres-Tief.

Die Kreditkrise halbiert den Quartalsgewinn der in Kritik geratenen Ratingagentur Moody's.

Wegen der andauernden Finanzkrise und der Geldknappheit bei den Geschäftsbanken wollen führende Notenbanken künftig Kredite mit längeren Laufzeiten vergeben.

Das Kreditvolumen von Privaten ist in Österreich im ersten Quartal 2008 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um mehr als die Hälfte von 1,25 Mrd. auf 590 Mio. Euro zurückgegangen.

Die britische Hypothekenbank Northern Rock baut im Zuge ihres Sparprogramms 1.300 Stellen ab.

31. Juli:

Abschreibungen von 2,3 Mrd. Euro lassen den Vorsteuergewinn der Deutschen Bank im zweiten Quartal um drei Viertel auf 642 Mio. Euro einbrechen.

Die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2008 nach vorläufigen Berechnungen dank milliardenschwerer Steuergeschenke um 1,9 Prozent gewachsen.

Die EZB schießt bis zu 100 Mrd. Euro in den Geldmarkt nach.

Die EU will den in die Kritik geratenen Rating-Agenturen stärker Zügel anlegen als die USA.

