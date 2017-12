36 Mal Rendite für 2018: Die Tipps der Redaktion

Spezial

Für die Redaktion von €uro am Sonntag ist es gute Tradition, zum Jahresausklang Farbe zu bekennen: Mit welchen Aktien, Fonds, ETFs oder Anleihen machen Sie, liebe Leser, im kommenden Jahr eine Toprendite? Bei der Auswahl unserer individuellen Jahresfavoriten machen wir es uns nicht leicht. Schließlich steht hinter jeder Investmentidee ein Redakteur mit seinem Namen., diskutiert und spekuliert, was die kommenden zwölf Monate bringen und welche Ideen tatsächlich die lohnendsten sein könnten. Fragen gibt es schließlich unendlich viele: Wie schnell steigen die Zinsen im neuen Jahr? Geht die Rally bei den Nebenwerten 2018 weiter? Können die US-Technologieaktien ihren Lauf fortsetzen? Und welche Fondsmanager haben im neuen Jahr den besten Riecher bei ihren Investments?Alle persönlichen Anlageideen wurden daher auf Herz und Nieren geprüft. Die Tipps geben dabei immer die Meinung des jeweiligen Redakteurs wieder, die durchaus von der aktuellen Blattmeinung abweichen kann. Die Redakteure haben Einzeltitel gemäß unseren Grundsätzen zwei Wochen vor Veröffentlichung übrigens nicht gehandelt.- vor allem für unsere Leser. Denn auch 2017 schlug die Redaktion von €uro am Sonntag die wichtigsten Vergleichsindizes klar. Unsere persönlichen Tipps für 2017 haben mit einer durchschnittlichen Rendite von 24,2 Prozent den deutschen Leitindex DAX sowie den weltweit aufgestellten MSCI World hinter sich gelassen.Die einzelnen Resultate schwanken stark - von herausragenden 296 Prozent Plus ( Aixtron ) bis 35 Prozent Verlust ( TripAdvisor ). Weil auch 2018 mal ein Tipp danebengehen kann, sind auch unsere neuen Empfehlungen in der Regel mit Stoppkursen versehen. Als Hilfestellung geben die Redakteure zudem eine Einschätzung ab, wie Sie es mit dem Favoriten des Vorjahres halten sollten. Auch das ist gute Tradition.Die Redaktion von €uro am Sonntag: Nachfolgend stellen die Redakteure ihre persönlichen Favoriten für 2018 vor:

Carl Batisweiler:

Samsung SDI - Voller Energie

Das Tochterunternehmen des großen Samsung-Konglomerats hat seinen Schwerpunkt in der Herstellung von Bildschirmen, Batterien und Akkumulatoren. Vor allem die Akkus sorgen für Fantasie in der Aktie, denn der globale Bedarf an Speicherkapazitäten soll sich bis 2030 versechsfachen. Und Samsung SDI gehört zu den Marktführern bei dieser Technologie, die vor allem aus dem Sektor erneuerbare Energien nachgefragt wird. Aber auch die Umstellung auf E-Autos sollte den Südkoreanern gute Geschäfte bescheren.



ISIN: US 796 054 203 0

Stopp: 32,80 €



Tipp 2017: Bonafide Global Fish Fund

Performance: +0,3 %

Der Nischen-Fonds birgt leider nicht nur ein Klumpen-, sondern auch ein Währungsrisiko. Die US-Tranche wäre rund 8,5 Prozent im Plus. Als Langfristinvestment bleibe ich dabei.

Stephan Bauer:

Sixt Vz. - Fraglos mit Antrieb

Setzen sich nun Hybrid-, Elektromotoren oder doch Brennstoffzellen als Automobilantrieb durch? Unabhängig davon werden sicher immer mehr Menschen vor allem in den Städten gar kein eigenes Auto mehr haben, sondern sich eines leihen, wenn sie es brauchen. Sixt ist mittendrin im Sharing-Geschäft: ob klassisch mit Mietwagen oder gemeinsam mit BMW auf der Kurzzeit-Sharing-Plattform Drive Now. Die Münchner bearbeiten überdies seit einiger Zeit den wichtigen US-Markt mit großem Erfolg. Die Aktie ist 2017 gut gelaufen, da geht aber sicher mehr. Die höhere Dividendenrendite spricht für die Vorzüge.



ISIN: DE 000 723 133 4

Stopp: 42,00 €



Tipp 2017: Commerzbank

Performance +76,1 %

Der operative Turnaround der Frankfurter ist auf dem Weg. Charttechnisch intakt, kaufen.

Jörg Billina:

Fondak - Spiegelbild der Wirtschaft

Wie stark sich die Wirtschaft der Bundesrepublik in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat, lässt sich am Fondak ablesen. Der Fonds erzielte seit Auflegung im Jahr 1950 pro Jahr im Schnitt über zehn Prozent. Die Motivation des Managers Thomas Orthen und seine profunde Kenntnis deutscher Unternehmen lassen auch in Zukunft ordentliche Renditen erwarten. Noch dazu fallen die Konjunkturprognosen für Deutschland sehr optimistisch aus. Die noch Anfang des Jahres bestehende Sorge, deutsche Unternehmen würden unter protektionistischen Maßnahmen der USA leiden, hat abgenommen.



ISIN: DE 000 847 101 2

Stopp: -



Tipp 2017: AngloGold Ashanti

Performance +14,0 %

Der weltweit drittgrößte Goldminenbetreiber optimiert sein Portfolio. Weiter aussichtsreich.

Emmeran Eder:

Lyxor World Water ETF - Kostbares Nass

Ohne Wasser kann kein Mensch leben. Vor allem in Dritte-Welt-Ländern wird es wegen der Umweltverschmutzung und klimatischer Veränderungen zunehmend knapp. Wasser wird so immer kostbarer. Davon profitieren zum einen Unternehmen, die die Bevölkerung mit Trink- und Abwasser versorgen, zum anderen aber auch Firmen, die Techniken zur Filterung und Wiederaufbereitung der Flüssigkeit offerieren und damit das Wasserproblem lindern. Der Lyxor World Water ETF fokussiert sich auf die Top-Firmen aus diesem Sektor. Da es sich um ein Zukunftsthema handelt, eignet sich der ETF auch für Langfristanleger.



ISIN: FR 001 052 727 5

Stopp: 29,70 €



Tipp 2017: DAX Saison Strategie Zertif.

Performance +7,9 %

Da der DAX im September ungewöhnlich stark stieg, hinkte das Papier dem Index hinterher.

Wolfgang Ehrensberger:

General Electric (GE) - General Desaster

Der 125 Jahre alte US-Traditionskonzern hat innerhalb eines Jahres die Hälfte des eigenen Börsenwerts pulverisiert - rund 120 Milliarden Dollar. Das Unternehmen steckt mitten im Umbau, präsentierte miserable Zahlen und kürzte zum dritten Mal in seiner Historie die Dividende. Der neue Konzernchef John Flannery packt seine Aufgaben zwar an, muss aber noch nachjustieren. Dennoch steckt in GE, das in vielen Märkten gut positioniert ist, beträchtliches Potenzial. Diese Wette setzt darauf, dass Flannery bereits im nächsten Jahr die Initialzündung gelingt.



ISIN: US 369 604 103 3

Stopp: 10,00 €



Tipp 2017: Unicredit

Performance: +13,8 %

Unicredit-Chef Jean Pierre Mustier kommt beim Umbau der Bank voran. Die Aktie hat weiterhin gute Perspektiven.

Ralf Ferken:

Siemens Balanced - Günstig und gut

Ich halte an meinem Tipp aus dem Vorjahr fest. Die Gründe dafür sind rasch erklärt. Der Siemens Balanced legte in den vergangenen zwölf Monaten um rund fünf Prozent zu und war dabei schwankungsarm wie eh und je. Euro-Unternehmensanleihen guter Bonität bilden mit 70 Prozent nach wie vor den größten Block im Portfolio. Dazu kommen je 15 Prozent Aktien aus der Eurozone und den USA. Der größte Vorteil jedoch: Der Siemens Balanced verlangt nur jährliche Kosten von 0,33 Prozent pro Jahr. Dazu kann zwar noch eine Erfolgsgebühr kommen, aber auch damit bleibt der Fonds preiswert.



ISIN: DE 000 A0K EXM 6

Stopp: 14,65 €



Tipp 2017: Siemens Balanced

Performance: +3,6 %

Mehr als ein Jahrestipp. Vorsichtige Anleger setzen auf eine Kaufen-und-halten-Strategie.

Sonja Funke:

Fresenius - Erfolg auf Rezept

Fresenius lockt mit Wachstum und höherer Dividende: Zum 25. Mal in Folge will der Gesundheitskonzern die Ausschüttung steigern. Das laufende Jahr wird das 14. Rekordjahr in Folge und 2018 will Konzernchef Stephan Sturm noch eins drauflegen: "Die Aussichten für unsere Geschäfte bleiben ausgezeichnet." Nach dem Anstieg auf ein Rekordhoch sackte die Aktie im Jahresverlauf ab. Schuld waren Sorgen wegen eines milliardenschweren Zukaufs und ein negativer Analystenkommentar. Nun hat der Titel ordentlich Potenzial und sieht auch charttechnisch gut aus: Die Unterstützung bei 60 Euro hat gehalten.



ISIN: DE 000 578 560 4

Stopp 53,00 €



Tipp 2017: Metro

Performance: -8,2 % Nach der Aufspaltung will die neue Metro den Gewinn in die Höhe schrauben. Dabeibleiben!

Peter Gewalt:

Acatis Gané Value Event Fund - Werthaltige Mischung

Beim Mischfonds Acatis Gane Value Event Fund wird Value-Investing großgeschrieben. Die Fondsmanager Uwe Rathausky und Henrik Muhle verfolgen ganz im Sinne von Acatis-Gründer Hendrik Leber die Philosophie des werthaltigen Investierens. Beide suchen aber weltweit nicht nur qualitativ starke und zugleich günstige Titel, sie warten zudem auf bestimmte Situationen (Events) wie Fusionen oder Aktienrückkäufe, die dem jeweiligen Papier besonderen Schwung verleihen. Dieser Ansatz klappt so gut, dass der Mischfonds mit hohen Gewinnen (siehe auch Seite 56) und der €uro-FondsNote 1 glänzt.



ISIN: DE 000 A0X 754 1

Stopp: -



Tipp 2017: Deutsche Concept Kaldemorgen

Performance +1,0 %

Klaus Kaldemorgen war 2017 zu defensiv unterwegs. Langfristig aber ein Spitzenfonds.

Simone Gröneweg:

ARERO Der Weltfonds - Vorsichtig bleiben

Der Optimismus an den Aktienmärkten ist groß. Aber wer weiß schon, wo die nächste Krise lauert. Darum empfehle ich erneut den Weltfonds ARERO. Mit dem anlegenden Indexfonds ist man breit aufgestellt. Der Fonds wird ab 2018 direkt in Wertpapiere investieren, setzt also nicht mehr auf Tauschgeschäfte mit Banken (Swaps). Außerdem wird er zweimal pro Jahr aufs Ursprungsverhältnis (60 % Aktien, 25 % Renten, 15 % Rohstoffe) zurückgeführt, bislang war das einmal der Fall. Die Kostenpauschale bleibt mit 0,45 Prozent günstig. Auf Ausgabeaufschläge oder erfolgsabhängige Gebühren wird verzichtet.



ISIN: LU 036 086 386 3

Stopp: -



Tipp 2017: ARERO Der Weltfonds

Performance +7,1 %

Anleger können zufrieden sein. Und wer vorsichtig investieren will, bleibt dabei.

Markus Hinterberger:

Ein-Jahres-Festgeld von Klarna Hauptsache gut geparkt

Offerten wie die 1,1 Prozent der schwedischen Anbieters Klarna sind eigentlich lächerlich niedrig. Da die Angebote der Konkurrenz - vor allem der deutschen - noch weitaus sparsamer verzinst sind, ist Klarna dennoch ein guter Parkplatz für Geld, das nicht in Wertpapiere investiert werden soll. Wer sich ein Jahr bindet, wird keine nennenswerten Zinserhöhungen verpassen, denn die bleiben vorerst aus. Der schwedische Staat schützt Einlagen bis zur einer Summe von 950.000 Kronen, das sind etwa 96.000 Euro.



Im Netz unter www.klarna.com

Stopp: -



Tipp 2017: Festgeld über ein Jahr

Performance: +1,2 %

Das Festgeld der Denizbank war vor einem Jahr ganz weit vorn, nun liegt die österreichische Bank mit türkischen Wurzeln mit 0,75 Prozent weit hinter Klarna.

Andreas Höß: TerrAssisi Aktien - Fonds der Franziskaner

Fünf Jahre lang habe ich den gleichen Fonds empfohlen, deshalb wird es jetzt Zeit für etwas Neues: Statt des FvS Multiple Opportunities kommt der TerrAssisi Aktien ins Depot. Initiator des Fonds ist die Missionszentrale der Franziskaner, bei der Aktienauswahl werden ethische und ökologische Kriterien beachtet. Auf Rendite muss man trotzdem nicht verzichten. Sollten die Börsen 2018 abstürzen, wird der offensive Aktienfonds zwar stärker als ein Mischfonds leiden, als Langfristanleger macht mich das aber nicht nervös.



ISIN: DE 000 984 734 3

Stopp: 22,00 €



Tipp 2017: FvS Multiple Opportunities

Performance: +4,9 %

Der Multiple Opportunities hat gute 50 Prozent Gewinn in fünf Jahren gemacht. Wer ihn hat, sollte ihn behalten: Mit Aktien, Gold und Anleihen ist er für alle Unwägbarkeiten gewappnet.

Floriana Hofmann:

Allianz - Depot versichert

Die Allianz-Aktie bleibt ein solides Basisinvestment. Anleger schlugen damit 2017 den DAX deutlich. Der Konzern schüttet traditionell die Hälfte seines Gewinns an die Aktionäre aus. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von acht Euro erwartet. 2018 wird es ein weiteres Aktienrückkaufprogramm geben. Zusätzlich hat die Allianz noch Geld für Zukäufe übrig. Auch operativ sieht es gut aus: Die Münchner erzielen im schwierigen Marktumfeld - Niedrigzinsen, teure Hurrikan-Schäden - gute Ergebnisse. Die in den USA bereits begonnene Zinswende bietet Chancen. Mit prozentualen zweistelligen Kursgewinnen ist 2018 wohl nicht erneut zu rechnen - mit einem starken Kursrutsch aber auch nicht.



ISIN: DE 000 840 400 5

Stopp: 160,00 €



Tipp 2017: Allianz

Performance +29,8 %

Maren Lohrer:

iShares Automation & Robotics UCITS - Roboter am Fließband

Seit seiner Auflage am 8. September 2016 hat der ETF über eine Milliarde Dollar eingesammelt. Rob Powell, Investmentstratege bei iShares, baut vor allem auf den steigenden Absatz von Industrierobotern. In zwei zentralen Industriesektoren, der Automobilindustrie und der Elektronikbranche, sei die Anzahl der ausgelieferten Roboter über die drei vergangenen Jahre hinweg stetig gewachsen. Der thesaurierende Fonds enthält zu einem Drittel Unternehmen aus den USA, weitere große Länderpositionen sind Japan, Taiwan und Großbritannien. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,4 Prozent.



ISIN: IE 00B YZK 455 2

Stopp: 5,30 €





Tipp 2017: ETFS Crude Oil

Performance -11,3 %

Fazit: Nach Einbruch in der zweiten Jahreshälfte berappelt sich der Kurs wieder. Halten.

Petra Maier:

YOC - Mobile Plattform

Wie kommt die Werbung auf das Smartphone? Im neuen Jahr zunehmend über die Plattform des Online-Vermarkters YOC. Die Firma hat den Turnaround geschafft und sollte 2018 operativ schwarze Zahlen schreiben. YOC entwickelt sich immer mehr zu einem Technologie-Provider. Das ermöglicht höhere Rohertragsmargen. Mit einem Börsenwert von 25 Millionen Euro ist die Firma absolut betrachtet niedrig bewertet. Es gibt zwei Katalysatoren: Der Kurs dürfte der Firmenentwicklung folgen. Und angesichts der Wachstumsraten der Branche ist eine Übernahme nicht ausgeschlossen.



ISIN: DE 000 593 273 5

Stopp: 5,90 €



Tipp 2017: Vita 34

Performance: +88,9 %

Fazit: Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen. Obendrein gibt es eine Dividende

Stefan Mayriedl:

Euro-Stoxx-50-Capped-Call - Performance Plus

Ich stehe auf Seitwärtsrenditen. Über hervorragende Konditionen dafür verfügen Capped-Optionsscheine mit der Zusatzfunktion "Plus". Diese weisen eine fixe Schwelle auf. Wird diese während der Laufzeit niemals touchiert, kommt am Laufzeitende der Maximalbetrag zur Auszahlung. Bei diesem Papier wären das fünf Euro, was einem Gewinn von etwa 17 Prozent entsprechen würde. Das passiert, sofern der Euro Stoxx 50 bis zum 21. Dezember 2018 über 2800 Punkten bleibt. Damit beträgt der Sicherheitspuffer gut ein Fünftel. Seit der Brexit-Entscheidung im Juni 2016 wurde die Schwelle nicht mehr touchiert. Damit ein Direktinvestment in den Index besser läuft, müsste dieser erstmals seit 2007 deutlich über 4000 Punkte steigen.



ISIN: DE 000 PB8 BF7 0

Stopp: 2,75 €



Tipp 2017: keine Empfehlung

Sven Parplies:

Munich Re - Zuverlässige Dividende

In diesem Jahr haben etliche Wirbelstürme die Bilanz des Rückversicherers verhagelt. Der Gewinn wird 2017 deutlich unter dem Vorjahresniveau liegen. Das ist nicht das einzige Problem. Die Preise im Kerngeschäft bröckeln, die niedrigen Zinsen belasten. Klingt alles nicht berauschend. Dem entgegen steht eine Dividendenrendite von knapp fünf Prozent. Dieser Wert liegt deutlich über dem DAX-Niveau, auch über dem der Allianz. Die Dividende hat bei der Munich Re einen hohen Stellenwert, soll auch in schlechten Jahren mindestens stabil bleiben.



ISIN: DE 000 843 002 6

Stopp: -



Tipp 2017: Royal Dutch Shell

Performance +12,2 %

Neben der hohen Dividende gab es bei der Aktie des Ölkonzerns ein kleines Kursplus. Bleibt ein gutes Investment.

Julia Pfanner:

Leoni - Profiteur der Megatrends

Autohersteller setzen verstärkt auf Hybrid- und Elektroantriebe. Hybrid- und E-Autos brauchen mehr Verkabelung als Verbrenner. Davon kann auch Leoni profitieren - das Unternehmen produziert Drähte, Kabel, ganze Bordsysteme und mehr. Der Großteil des Umsatzes kommt aus der Autobranche. Trends wie Big Data und autonomes Fahren bergen weitere Chancen. Der Chefwechsel Ende Januar könnte zudem neue Impulse geben. Ein Risiko ist aber der hohe Kapitalverbrauch für Investitionen. 2017 erholte sich der Kurs vom Absturz Ende 2015 und dem Krisenjahr 2016, Kursrücksetzer eignen sich zum Einstieg.



ISIN: DE 000 540 888 4

Stopp: 45,00 €



Tipp 2017: SAP

Performance +16,6 %

Der Softwarekonzern ist gut aufgestellt, die Aktie ist weiterhin ein Kauf.

Christoph Platt:

db X-trackers MSCI Pakistan - Wette auf den Turnaround

Der pakistanische Aktienmarkt hat ein furchtbares Jahr hinter sich und verlor rund ein Drittel seines Werts. Politische Querelen und die schlechte Sicherheitslage stießen Investoren ab. Da half auch nicht, dass Indexanbieter MSCI das Land im Mai geadelt hatte, indem er es vom Frontier Market zum Schwellenland beförderte und in den MSCI Emerging Markets Index aufnahm. Mit dem db X-trackers MSCI Pakistan ETF setze ich darauf, dass sich die Börse in Karachi 2018 erholt. Auf dem Papier ist der Markt ein Schnäppchen: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 8,1 und die Dividendenrendite 6,2 Prozent.



ISIN: LU 065 957 914 7

Stopp: -



Tipp 2017: Acatis Datini Valueflex

Performance: +43,6 %

Auch dank Bitcoin-Wette ein Spitzenjahr für den Mischfonds. Dauerbrenner, daher halten.

Georg Pröbstl:

Softing - Auf Ausbruch setzen

Im Oktober kam Softing unter die Räder. Die Verschiebung von Umsätzen ins Jahr 2018 brachte einen Kurseinbruch. Nach wochenlangem Seitwärtslauf hat der Titel jetzt wieder gedreht. Die US-Tochter des Anbieters von Soft- und Hardware für industrielle Automation und Fahrzeugelektronik berichtete über den größten Einzelauftrag der Firmengeschichte. Das dürfte aber erst der Anfang sein. Softing hat neue Produkte entwickelt und erwartet reichlich Neugeschäft. Zudem sollen die Kosten sinken. 2018 ist ein Gewinn um 0,90 Euro je Aktie drin. Der Titel könnte ganz schnell nach oben ausbrechen.



ISIN: DE 000 517 800 8

Stopp: 5,80 €



Tipp 2017: Pantaflix

Performance: +136,1 %

Die Streaming-Plattform macht große Fortschritte. Die Aktie hat weiter hohes Potenzial.

Martin Reim:

Amazon.com - Im Kaufrausch

"The winner takes it all" - dieses Lied der Popgruppe Abba beschreibt gut, was die sogenannte Netzökonomie ausmacht: Wer das meiste Geld in ein neues Segment pumpt, bekommt es komplett. Der Internetkonzern Amazon ist auf dem besten Weg, das größte Kaufhaus der Welt zu werden. Der Preis der teuren Expansion: Amazon erwirtschaftet wenig Gewinn. Schaut man auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis, so ist die Aktie sehr hoch bewertet. Anleger setzen also darauf, dass Amazon irgendwann seine Marktmacht nutzt, um die Margen nach oben zu treiben. Vorsicht: Es besteht ein Dollarrisiko.



ISIN: US 023 135 106 7

Stopp: 800,00 €



Tipp 2017: Arca-Defense-Index (Zertifikat)

Performance: +15,8 %

Leider aus steuerlichen Gründen derzeit für deutsche Privatanleger nicht handelbar.

Stefan Rullkötter:

Zalando - Übernahmekandidat

Wiederholt sich die Geschichte? 1999 verkauften die Samwer-Brüder ihr Online-Auktionshaus Alando.de für 50 Millionen US-Dollar an Ebay. Der Online-Versandhändler Zalando, 2008 über den Samwer-Inkubator Rocket Internet gegründet und seit 2014 börsennotiert, ist 2018 ebenfalls ein attraktiver Übernahmekandidat. Mit seiner Vertriebsstärke für stylishe Kleidung und Schuhe würde Zalando gut zu Amazon passen, das sich im Modesegment vergleichsweise schwertut. Zwar halten die Samwer-Brüder über ihre Beteiligungsfirma Global Founders Capital nur noch fünf Prozent der Zalando-Aktien - aber wer weiß?



ISIN: DE 000 ZAL 111 1

Stopp: 40,00 €



Tipp 2017: Rhön-Klinikum

Performance +15,8 %

Milliardenschwere Großaktionäre ringen weiter um die Macht im Krankenhauskonzern. Halten.

Klaus Schachinger:

Walt Disney - Angriff auf Netflix

Die Macht bleibt mit Disney. Das Debüt des "Star Wars"-Films "Der letzte Jedi" spülte dem Medienriesen bereits 220 Millionen Dollar in die Kasse. Es ist der zweitbeste US- Filmstart nach dem Blockbuster "Das Erwachen der Macht", der 2015 rund 248 Millionen Dollar einbrachte. Für Disney mit der stärksten Vertriebskraft in der Medienbranche sind das gute Voraussetzungen, um Streaming-Primus Netflix 2018 mit einem eigenen Dienst anzugreifen. Der jüngste Kauf von Rupert Murdochs Film-und Medienkonzern 21st Century Fox soll Disney weiter stärken. Die Achillesferse bleibt der Sportsender ESPN.



ISIN: US 254 687 106 0

Stopp: 89,90 €



Tipp 2017: Microchip Technology

Performance +26,3 %

Microcontroller sind zentrale Bauelemente im Internet der Dinge. Gut für Primus Microchip.

Tim Schäfer:

Walmart - Der Gigant schlägt zurück

Analysten warnten, dass dem weltgrößten Einzelhändler die Felle davonschwimmen, weil Erzrivale Amazon immer stärker wird. Doch das Warenhausimperium aus Arkansas schlägt zurück: Walmart übernahm für drei Milliarden Dollar die E-Commerce-Firma Jet.com. Deren Chef Marc Lore managt nun die gesamte Onlinesparte des Konzerns. Er kaufte auch das Logistik-Start-up Parcel. Die Amerikaner sind in 28 Ländern aktiv, allein in China haben sie 424 Filialen. Die Walton-Familie sorgt als Großaktionär für Kontinuität. Der Dow-Jones-Wert ist eine Value-Aktie: Die Bewertung ist noch moderat, die Dividende rentiert vor Steuern mit gut zwei Prozent.



ISIN: US 931 142 103 9

Stopp: -



Tipp 2017: TripAdvisor

Performance -35,3 %

Das Reiseportal enttäuscht. Krise aussitzen.

Thomas Schmidtutz:

BYD - Im Reich der Mitte

Vom oberpfälzischen Maschinenbauer Krones zum chinesischen Mischkonzern? Das muss jetzt mal sein. Die Nerven werden mit BYD zwar wohl etwas stärker strapaziert werden als mit Krones, aber davon lassen wir uns nicht ins Bockshorn jagen. Neben Handyakkus liefert BYD auch komplette Solaranlagen - und Autos. Kaum ein anderes Unternehmen ist in Sachen E-Mobilität so gut aufgestellt wie die Chinesen. Auf dem größten Automarkt der Welt müssen ab 2019 zehn Prozent aller Pkw einen E-Antrieb haben. Und das ist erst der Anfang. Der BYD-Aktie dürfte das ordentlich Rückenwind bescheren.



ISIN: CN E10 000 029 6

Stopp: 5,40 €



Tipp 2017: Krones

Performance: +24,5 %

Krones lag zwischendurch 38 Prozent vorn, am Ende war’s weniger. Die Aktie bleibt top.

Thomas Strohm:

Aramea Rendite Plus - Nachranganleihen im Paket

Wer mit Anleihen eine vernünftige Rendite erzielen will, wird es auch 2018 schwer haben. Die Kupons relativ ausfallsicherer Papiere bleiben niedrig. Zudem drohen Kursverluste, wenn das allgemeine Zinsniveau etwas steigt. Einen Ausweg bieten die Nachranganleihen von Banken, Versicherern und anderen Unternehmen mit ihren relativ hohen Zinsen. Gerade die Bonds aus der Finanzbranche sind jedoch komplex, die Auswahl überlassen Privatanleger darum lieber einem Profi. Sven Pfeil vom Vermögensverwalter Aramea aus Hamburg lenkt den Aramea Rendite Plus seit Jahren erfolgreich. Ein Top-Rentenfonds, nicht nur für 2018.



ISIN: DE 000 A0N EKQ 8

Stopp: -



Tipp 2017: StarCapital Argos

Performance -0,8 %

Kein allzu gutes Jahr für den flexiblen Anleihefonds. Langfristig dennoch empfehlenswert.

Karen Szola:

Gilead Sciences - Technisch stark

Der nächste Blockbuster steht beim US-Biotechkonzern in den Startlöchern. Die Erwartungen an das neue Medikament gegen die Immunschwächekrankheit HIV mit dem Wirkstoff Bictegravir sind hoch. Werden sie erfüllt, wird sich die überdurchschnittliche Kursentwicklung fortsetzen. Im Jahr 2023 könnte sich der Umsatz damit auf rund vier Milliarden US-Dollar belaufen. Auch aus charttechnischer Sicht bietet sich jetzt eine günstige Einstiegsgelegenheit. Der Kurs ist aus seinem dominierenden Abwärtstrend ausgebrochen und hat die 200-Tage-Linie zurückerobert - ein starkes Kaufsignal aus technischer Sicht.



ISIN: US 375 558 103 6

Stopp: 53,00 €



Tipp 2017: Qualcomm

Performance -10,2 %

Trotz der negativen Performance bleibt die Aktie aussichtsreich. Eine Dividende winkt auch.

Frank-B. Werner:

Bitcoin-Short-Mini-Future (Vontobel) - Bis die Blase platzt

Bitcoin sind kein Geld. Geld ist Zahlungsmittel, Wertmaßstab und Wertaufbewahrungsmittel. Aber das kryptische Etwas wird allgemein nicht akzeptiert - also ist es kein Zahlungsmittel. Es werden auch nirgends Preise in Bitcoin angeschrieben - also ist es kein Wertmaßstab. Und schließlich ist das Tauschverhältnis zu anderen Gütern nicht stabil, sondern schwankt wie irr - also ist es kein Wertaufbewahrungsmittel. Die Blase wird platzen. Die Schweizer Bank Vontobel hat Short-Mini-Futures herausgebracht, die steigen, wenn der Bitcoin-Kurs fällt. Hochspekulativ, weil die Laufzeit nur bis Mitte Juli reicht.



ISIN: CH 038 969 235 8

Stopp: 225 CHF



Tipp 2017: 6% Deutsche Bank perpetual

Performance +24,7 %

Weitere Kurssteigerungen sind nicht zu erwarten. Wer den 6-%-Kupon schätzt, hält das Papier.

Florian Westermann:

Continental - Mobilität der Zukunft

Die Autobranche befindet sich im größten Umbruch ihrer Geschichte. Der Trend hin zum Elektroauto hat auch die deutschen Hersteller erfasst. Benzin- und Dieselmotoren sind aber noch über Jahrzehnte hinweg nicht wegzudenken. Die Abgase müssen jedoch besser gereinigt werden. Daneben ist das Roboterauto auf dem Vormarsch. Einer der größten Profiteure dieser Entwicklungen ist Continental. Der Autozulieferer bietet Technologien zur Abgasreinigung an und investiert hohe Summen in die Elektromobilität und das autonome Fahren. Der Konzern ist einer der Gewinner des Transformationsprozesses.



ISIN: DE 000 543 900 4

Stopp: -



Tipp 2017: Berkshire Hathaway

Performance: +8,9 %

Die Aktie hat sich 2017 robust entwickelt und bleibt ein lohnendes Langfristinvestment.

Lars Winter:

11880 Solutions - Da werden Sie geholfen

Erinnern Sie sich noch an die Nummer 11880? Spätestens beim Werbeslogan von Verona Pooth (geb. Feldbusch), "da werden Sie geholfen", müsste es klingeln. 11880, das war doch - richtig - Telegate alias Klicktel, der Auskunftsdienstleister. Lange nichts mehr gehört - und dennoch wiedererkannt. So ergeht es vielen, die die Nummer hören. Deshalb feilt die Firma auch eifrig am Comeback und will unter der Marke 11880.com neu durchstarten. Die Nummer ist immer noch Programm. Allerdings nicht mehr als reine Telefonauskunft, sondern als digitaler Auskunftsdienstleister und Branchenportal. Mehr zur spannenden Turnaround-Story bald in "Frankfurt intern".



ISIN: DE 000 511 880 6

Stopp: 0,65 €



Tipp 2017: Aixtron

Performance: +295,6 %

Totgesagte leben länger. Dabeibleiben!

Astrid Zehbe:

Paypal - Innovativer Platzhirsch

Ich habe kein Paypal-Konto, das Geschäftsmodell überzeugt mich dennoch: Über den kalifornischen Bezahldienst können schnell und bequem Rechnungen bezahlt werden. Paypal kassiert bei jeder Transaktion eine geringe Gebühr. Die Kosten des Unternehmens selbst sind niedrig, das Wachstumspotenzial ist nach wie vor hoch. Letzteres erschließt sich Paypal beispielsweise mit Zukäufen wie Venmo: Die App ist ähnlich wie ein soziales Netzwerk angelegt und ermöglicht es, Geld übers Handy zu überweisen. Vor allem aber wird Paypal vom weiter kräftig anwachsenden Internethandel profitieren.



ISIN: US 704 50Y 103 8

Stopp: -



Tipp 2017: Russell 2000 US Small Cap ETF

Performance +1,2 %

Die Gewinne des Russell 2000 wurden vom schwachen Dollar aufgefressen. Ärgerlich. Jahresperformance 2017, Stand: 22.12.2017, 17 Uhr