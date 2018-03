Die Wiener Börse bleibt am heutigen Karfreitag geschlossen. Auch an den wichtigsten internationalen Aktienbörsen wird am Freitag nicht gehandelt. So bleiben die Börsen in Frankfurt, New York, Tokio, Zürich, Warschau, Prag, Budapest sowie die Euronext-Börsen geschlossen. Es werden auch keine EZB-Devisenfixings ermittelt.

ISIN AT0000999982 DE0008469008 US2605661048