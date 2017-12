Die Wiener Börse bleibt an den beiden Weihnachtsfeiertagen am Montag und am Dienstag geschlossen. Auch an fast allen wichtigen internationalen Börsen wird an diesen beiden Tagen nicht gehandelt. Am Montag hat lediglich die Börse in Tokio geöffnet. Am Dienstag wird in Tokio und an den US-Börsen Handel gehandelt.

