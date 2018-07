ADAC Mitglieder sparen an jeder fünften Tankstelle / star neuer Kooperationspartner / Deutschlandweites Netz für günstiges Tanken im Rahmen des Vorteilsprogramms

München (ots) - Mit dem neuen Kooperationspartner star weitet der ADAC sein Mitgliedervorteilsprogramm für günstiges Tanken aus. Ab sofort sparen Clubmitglieder auch bei teilnehmenden star-Tankstellen 1 Cent pro Liter Kraftstoff. star ist die Tankstellenmarke der Orlen Deutschland GmbH, die bundesweit mehr als 580 Stationen betreibt.

"Wir freuen uns sehr über unseren neuen Partner star. Nun können ADAC Mitglieder deutschlandweit an jeder fünften Tankstelle sparen. Ein großer Vorteil, den wir gerne weitergeben, gerade in Zeiten, in denen die Kraftstoffpreise so hoch sind, wie in den letzten Wochen", so Lars Soutschka, Geschäftsführer des ADAC e.V.

Wieslaw Milkiewicz, Geschäftsführer und Pressesprecher der Tankstellenmarke star: "ADAC Mitglieder können sich ab sofort doppelt freuen, denn mit der ADAC Mitgliedskarte sparen sie bei den star-Tankstellen nun doppelt: Zusätzlich zum ohnehin günstigeren Kraftstoff gibt es noch 1 Cent pro Liter Rabatt dazu."

Das ADAC Vorteilsprogramm ist mit seinen zahlreichen Partnerunternehmen eines der erfolgreichsten nationalen Mitgliederbindungsprogramme. Allein der Tankrabatt für ADAC Mitglieder bei Agip und Shell wurde im Jahr 2017 rund 40 Millionen Mal genutzt. Seit Beginn des Tankrabatts im Vorteilsprogramm (2005) haben Clubmitglieder an deutschen Tankstellen rund 200 Millionen Euro gespart. Weitere Informationen zum Programm gibt es unter adac.de/vorteile.

