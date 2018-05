ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Vodafone auf 'Overweight' - Ziel 265 Pence

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone (Vodafone Group) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 Pence belassen. Analyst Maurice Patrick bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Absicht des britischen Mobilfunkkonzerns, große Teile des Breitbandanbieters Liberty Global kaufen zu wollen, darunter den deutschen Kabelnetzbetreiber Unitymedia. Die in Aussicht gestellten Kostensynergien seien deutlich geringer als von ihm erhofft./la/ck

Datum der Analyse: 09.05.2018

