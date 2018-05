ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt TLG Immobilien auf 'Overweight' - Ziel 29,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat TLG IMMOBILIEN von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 23 auf 29,50 Euro angehoben. Das Mietwachstum sei höher als bisher gedacht, schrieb Analyst Tim Leckie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei das anhaltend niedrige Zinsniveau ein guter Nährboden für weitere Transaktionen./ag/zb

Datum der Analyse: 17.05.2018

