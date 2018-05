NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Stabilus nach der starken Kursentwicklung von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 85 Euro belassen. Es handle sich also eher um eine taktische Abstufung, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grundsätzlich bleibt der Experte vom Autozulieferer sehr überzeugt./ag/zb

Datum der Analyse: 17.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

