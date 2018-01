APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Terroranklage gegen 18-jährigen Wiener mit schweren Vorwürfen

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat gegen einen 18-jährigen Burschen Anklage erhoben, der vor knapp einem Jahr in Wien unter Terrorverdacht festgenommen wurde und sich seither in U-Haft befindet. Ihm wird unter anderem versuchte Bestimmung zum Mord und versuchte Bestimmung zur vorsätzlichen Gefährdung durch Sprengmittel vorgeworfen. Der Busche, der sich zu den Zielen des IS bekannte, soll ab Sommer 2016 über WhatsApp einen zwölfjährigen, noch strafunmündigen deutschen Buben, dahin gehend beeinflusst haben, dass dieser einen Selbstmordanschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen durchführen wollte. Dieser scheiterte; dem Zwölfjährigen gelang es nicht, einen selbst gebastelten Sprengsatz zu zünden. Der 18-Jährige, der ohne religiöse Bezugspunkte als Kind atheistischer, aus Albanien stammender Eltern aufwuchs, fand während eines Gefängnisaufenthalts wegen schweren Raubes in Wiener Neustadt zum Islam. Nach seiner Haftentlassung radikalisierte er sich. Im Fall eines anklagekonformen Schuldspruchs drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft.

Heinz Fischer übt Kritik an Bundesregierung

Wien - Der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer übt scharfe Kritik an der neuen ÖVP-FPÖ-Bundesregierung. Die Installierung von Generalsekretären mit Weisungsrecht in den Ministerien bringe "Misstrauen gegenüber der Beamtenschaft zum Ausdruck" und wolle "hoch qualifizierte Mitarbeiter an die kurze Leine nehmen". Die Aussage von FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus, man solle Flüchtlinge in Massenquartieren am Stadtrand unterbringen, um zu zeigen, dass es in Wien "doch nicht so gemütlich ist", empfindet Fischer als "inhuman".

Umfrage sieht klaren Sieg der ÖVP bei Landtagswahl in Niederösterreich

St. Pölten - Die Volkspartei mit großem Abstand auf Rang eins, ein knappes Duell zwischen SPÖ und FPÖ um Platz zwei und Zittern um den Einzug in den Landtag für Grüne und NEOS - das ist das Resultat einer von der Tageszeitung "Österreich" vor der niederösterreichischen Landtagswahl am 28. Jänner in Auftrag gegebenen Umfrage des Instituts Research Affairs. Die ÖVP liegt demnach bei 45 Prozent und verliert bei der ersten Wahl nach dem Regierungswechsel auf Bundesebene gegenüber dem Urnengang 2013 5,8 Prozentpunkte. Die Absolute sei für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner aber noch möglich.

Trump zu direkten Gesprächen mit Kim Jong-un bereit

Camp David - US-Präsident Donald Trump hat sich offen für direkte Gespräche mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un gezeigt. Er glaube immer an Gespräche, sagte Trump bei einer Pressekonferenz in Camp David auf die Frage, ob er ein Telefonat mit Kim führen würde. Damit habe er "überhaupt kein Problem", sagte er, unterstrich aber zugleich, dies bedeute nicht, dass er ohne Vorbedingungen ein solches Gespräch führen würde. Trump und Kim hatten sich in den vergangenen Monaten mehrfach gegenseitig verbal beleidigt, was vor dem Hintergrund der nordkoreanischen Raketen- und Atomwaffentests international die Sorge vor einem Atomkrieg auslöste.

CDU, CSU und SPD beginnen mit Sondierung für Große Koalition

Berlin - Mehr als drei Monate nach der Bundestagswahl starten in Deutschland CDU, CSU und SPD am Sonntagvormittag unter erheblichem Druck Sondierungen für eine Fortsetzung ihrer Großen Koalition. Die Spitzen der bisherigen Regierungspartner wollen bis Freitag ausloten, ob sie ihren Parteigremien Koalitionsverhandlungen über eine Neuauflage von Schwarz-Rot empfehlen können. Die Verhandlungen über ein Jamaika-Bündnis von CDU, CSU, FDP und Grünen waren vor sieben Wochen durch den Ausstieg der FDP gescheitert.

Gedenken an die Pariser Anschläge von 2015

Paris - Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo wollen heute der 17 Opfer der islamistischen Anschlagsserie vor drei Jahren gedenken. Zwei Täter waren am 7. Jänner 2015 in die Redaktion der Satirezeitung "Charlie Hebdo" eingedrungen. Zwölf Menschen wurden an jenem Tag in den Tod gerissen. Während die "Charlie"-Täter flüchteten, ermordete ein weiterer Terrorist eine Polizistin und vier Menschen in einem jüdischen Supermarkt. Der Anschlag auf "Charlie Hebdo" leitete in Frankreich eine beispiellose Terrorserie ein, bei der rund 240 unschuldige Menschen getötet wurden.

Sondersitzung des iranischen Parlaments zu Protest-Ursachen

Teheran - Das iranische Parlament befasst sich am Sonntag in einer Sondersitzung mit den jüngsten Unruhen im Land. Auf Antrag der Fraktion der Reformer debattieren die Abgeordneten am Vormittag über die Ursachen der regimekritischen Proteste der letzten Tage. Die Sitzung, an der nach Angaben der staatlichen Medien auch der Innenminister, der Geheimdienstchef und der Sekretär des Sicherheitsrats teilnehmen, findet hinter verschlossenen Türen statt. Am Nachmittag soll eine Presseerklärung veröffentlicht werden. Im Rahmen einer Demonstration zeigten am Samstag in Wien Hunderte ihre Unterstützung für die Proteste im Iran gegen das Regime und für mehr Grundrechte, die rund 20 Menschenleben forderten.

Zehntausende Menschen demonstrierten in Honduras gegen Wiederwahl von Präsident Hernandez

San Pedro Sula - In Honduras sind Zehntausende Menschen aus Protest gegen die Wiederwahl des konservativen Präsidenten Hernandez auf die Straße gegangen. Anhänger der linksgerichteten Oppositionsallianz zogen durch die zweitgrößte Stadt San Pedro Sula und forderten, dass ihr Kandidat Salvador Nasralla zum Sieger der Wahl vom 26. November erklärt werde. Hernandez solle zurücktreten. Sie riefen zudem zu einem landesweiten Streik sowie zum Boykott von Hernandez' Vereidigung auf. Seit Wochen gibt es Streit um das Wahlergebnis. Polizei und Armee gingen gewaltsam gegen Protestkundgebungen der Opposition vor, dabei gab es mehrere Tote.

"Shape of Water" ist der Favorit bei den 75. Golden Globes

Wien/Hollywood - Zum 75. Mal werden in der Nacht auf Montag in Los Angeles die Golden Globes vergeben. Als Favorit für die renommierten Film- und Fernsehpreise der Hollywood-Auslandspresse gilt mit sieben Nominierungen Guillermo del Toros Fantasymärchen "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers". Moderiert wird die als Oscar-Vorbote gehandelte Gala erstmals vom US-Komiker und Talkshowmoderator Seth Meyers. Zu den weiteren Werken mit Siegchancen gehören Steven Spielbergs Politfilm "Die Verlegerin" und der Kriminalfilm "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Vier Siege! Pole Stoch flog bei Tournee zum Grand Slam

Bischofshofen - Kamil Stoch hat am Dreikönigstag ein Stück Vierschanzentournee-Geschichte geschrieben. Der 30-jährige Pole schaffte als erst zweiter Skispringer 16 Jahre nach Sven Hannawald den Grand Slam. Der Doppel-Olympiasieger gewann beim Finale in Bischofshofen auch den vierten Bewerb der 66. Auflage und entschied die Gesamtwertung wie im Vorjahr souverän für sich. Stefan Kraft wurde Tages-Vierter. In der Gesamtwertung wurde Michael Hayböck als 14. der bestplatzierte Österreicher. Damit war erstmals seit 40 Jahren kein ÖSV-Adler in den Top Ten.

