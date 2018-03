APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

"Beobachtungsstelle": Mehr als 1.000 Zivilisten in Ost-Ghouta getötet

Damaskus - Seit dem Beginn der Offensive syrischer Regierungstruppen auf die Rebellenenklave Ost-Ghouta vor rund drei Wochen sind dort laut Aktivisten mindestens 1.002 Zivilisten getötet worden. Das teilte die in London ansässige "Beobachtungsstelle für Menschenrechte" am Samstag mit. Nach Angaben der Organisation drängte die syrische Armee die Rebellen am Samstag weiter zurück. Auch der staatliche Fernsehsender berichtete von der Einnahme der Stadt Mesraba. Die "Beobachtungsstelle" bezieht ihre Informationen von Aktivisten vor Ort; für Medien sind sie kaum zu überprüfen.

Chinas Volkskongress will Präsident Xi unbegrenzte Amtszeit geben

Peking - Chinas Volkskongress will am Sonntag über umstrittene und folgenschwere Verfassungsänderungen entscheiden. So soll Präsident Xi Jinping ermöglicht werden, solange im Amt zu bleiben, wie er will. Die bisherige Begrenzung auf zwei fünfjährige Amtszeiten soll aufgehoben werden. Die Verfassungsänderung diene dazu, mit Xi Jinping die "Autorität und die vereinigte Führung" des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei zu sichern und das "nationale Führungssystem zu stärken und zu perfektionieren", heißt es in dem Antrag dazu.

Trump erwartet "unglaublich erfolgreiche" Nordkorea-Gespräche

Washington - Donald Trump erwartet trotz verbreiteter Skepsis bei den geplanten Gesprächen mit Nordkorea über eine Denuklearisierung "einen unglaublichen Erfolg". Das sagte der US-Präsident am Samstagabend voraus - zwei Tage, nachdem er eine Einladung des nordkoreanischen Staatschefs Kin Jong-un zu einem Treffen angenommen hatte. Mit Blick auf die nordkoreanischen Absichten zeigte sich Trump ebenfalls höchst optimistisch: "Ich glaube, sie wollen Frieden schließen."

Trump droht EU erneut mit höheren Zöllen auf Autos

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Europäern erneut mit höheren Zöllen auf Autoimporte gedroht - und diesmal nicht nur im Fall von Vergeltungsmaßnahmen für die von ihm verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium. Wenn die EU "ihre schrecklichen Barrieren und Zölle auf eingeführte US-Produkte fallenlassen, werden wir umgekehrt unsere aufgeben. Großes Defizit. Wenn nicht, erheben wir Zölle auf Autos etc. FAIR!", schrieb Trump am Samstag auf Twitter. Trump äußerte sich damit nach einem Treffen zwischen EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer am Samstag in Brüssel.

Einreiseverbot: Identitären-Chef Sellner in London festgehalten

Wien/London - Der Sprecher der rechtsextremen "Identitären Bewegung" in Österreich, Martin Sellner, ist am Freitag am Londoner Flughafen Luton angehalten und an der Einreise gehindert worden. Das Außenministerium in Wien bestätigte den Vorfall am Samstagabend der APA. Sellner soll am Sonntag nach Österreich zurückkehren. Laut "Kurier" und "oe24.at" wollte Sellner zum Thema "Meinungsfreiheit in der modernen Welt" am Speaker's Corner in der britischen Hauptstadt sprechen. Nach Ansicht der britischen Behörden bestehe der Verdacht, dass Sellner dort zum "Rassenhass aufstacheln" wolle, berichtete die Plattform "Die Tagesstimme", die der Identitären Bewegung nahesteht.

Le Pen will neuen Namen für Front National vorstellen

Lille - Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen will beim Parteitag ihrer Front National (FN) am Sonntag einen neuen Namen für die Partei vorstellen. Zudem soll die 49-Jährige im Parteivorsitz bestätigt werden, den sie bereits 2011 innehat. Dazu hat die FN vor dem Parteitag bereits schriftlich ihre Mitglieder befragt. Le Pens Wiederwahl gilt als sicher, sie ist die einzige Kandidatin. Die Parteichefin will des Weiteren eine Satzungsänderung verabschieden lassen, mit der ihr Vater Jean-Marie Le Pen den Ehrenvorsitz der Partei verliert.

BBC: Spuren von Nervengift in Restaurant nach Anschlag auf Ex-Spion

London - Nach dem Giftanschlag auf den russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter haben Ermittler nach Informationen der BBC Spuren von Nervengift in einem Restaurant gefunden. Das Lokal werde derzeit untersucht, berichtete der britische Sender in der Nacht auf Sonntag. Der Ex-Spion Skripal und seine Tochter waren am vergangenen Sonntag mit Vergiftungserscheinungen in Salisbury aufgefunden worden. Die beiden befinden sich nach Angaben des Innenministerium vom Samstag weiterhin in einem kritischen Zustand.

Kolumbien wählt Parlament erstmals seit Frieden mit FARC-Guerilla

Bogota - In Kolumbien wird am Sonntag erstmals seit dem Friedensschluss mit der linken FARC-Guerilla ein neues Parlament gewählt. Der Wahlgang gilt auch als Test für die Präsidentenwahl am 27. Mai. Die vom rechten Ex-Präsidenten Alvaro Uribe geführte Partei Centro Democratico (CD) führt in Umfragen mit 17 Prozent. Die Zentrumsparteien der Regierungskoalition von Staatschef und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos kommen jedoch zusammen auf mehr als 25 Prozent. Die nach dem Friedensschluss 2016 in eine Partei umgewandelte FARC lag dagegen mit einem Prozent in den Umfragen weit abgeschlagen.

