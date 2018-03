APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Großdemos für schärfere Waffengesetze in den USA

Washington - In den USA sind am Samstag hunderttausende Menschen für schärfere Waffengesetze auf die Straße gegangen. Nach dem Amoklauf in einer High School in Florida fanden unter dem Motto "March for our lives" ("Marsch für unsere Leben") Kundgebungen im ganzen Land statt. Den größten Zulauf hatten die zentralen Proteste in Washington, wo allein eine halbe Million Menschen erwartet wurde. "Niemals wieder", riefen die meist jungen Demonstranten und forderten ein Verbot von Waffen, wie sie der 19-jährige Täter am Valentinstag in Parkland bei Fort Lauderdale benutzte, um 17 Menschen zu töten. Überlebende des Amoklaufs hatten die Massenproteste organisiert.

Nationale Trauerfeier für Polizisten in Frankreich

Paris - Der von einem islamistischen Angreifer getötete französische Polizist Arnaud Beltrame soll mit einer nationalen Trauerfeier geehrt werden. Das teilte das französische Präsidialamt am Samstagabend in Paris mit. Der Gendarm wird in Frankreich als Held gefeiert, weil er sich bei der Geiselnahme in einem Supermarkt am Freitag gegen eine Geisel austauschen ließ. Er wurde niedergeschossen und erlag in der Nacht auf Samstag seinen Verletzungen. Ein in Marokko geborener Franzose hatte in Carcassonne ein Auto geraubt und dann in einem Supermarkt in Trebes mehrere Geiseln genommen. Bei der Angriffsserie starben insgesamt fünf Menschen, darunter der 25-jährige Attentäter.

EU-Kommissarin will von Facebook Auskunft zu Datenskandal

Menlo Park/London - EU-Justizkommissarin Vera Jourova fordert vom US-Konzern Facebook nach dem Datenskandal genauere Auskünfte. "Ich verlange von Facebook weitere Klarstellungen, etwa inwieweit europäische Nutzer betroffen sind", sagte sie der Zeitung "Bild am Sonntag". Dazu wolle Jourova am Montag einen Brief an Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg schicken, schrieb das Blatt. "Dieser Missbrauch von Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern ist völlig inakzeptabel", sagte die Kommissarin nach einer USA-Reise. Die US-Regierung und die zuständigen Behörden hätten ihr zugesichert, "dass sie die Vorwürfe sehr ernst nehmen".

Erste Rebellen verließen laut Agentur Süden Ost-Ghoutas

Damaskus - In Syrien hat ein erster Konvoi mit knapp tausend Kämpfern und Zivilisten den Süden der Rebellenenklave Ost-Ghouta verlassen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur SANA am Samstagabend meldete, starteten 17 Busse mit 981 Menschen an Bord in Richtung der Provinz Idlib. Insgesamt sollten bis Sonntag rund 7.000 Menschen evakuiert werden. Der Beginn der Aktion hatte sich nach Angaben aus Militärkreisen aus "logistischen" Gründen verzögert. Die Islamistengruppe Failaq al-Rahman hatte sich mit der syrischen Regierung und ihrem Verbündeten Russland darauf geeinigt, ihre Kämpfer aus Arbin, Zamalka, Ein Terma und Teilen des Viertels Jobar abzuziehen.

20 Boko-Haram-Kämpfer im Tschad getötet

N'Djamena - Zwanzig Kämpfer der islamistischen Terrormiliz Boko Haram sind bei Zusammenstößen mit tschadischen Soldaten getötet worden. Das teilte die Armee des zentralafrikanischen Landes am Samstag mit. Demnach war es bereits am Freitag zu Kämpfen zwischen den Soldaten und den Extremisten auf einer Insel im Tschadsee gekommen. Dabei kam den Angaben zufolge auch ein tschadischer Soldat ums Leben, fünf weitere wurden verletzt. Zusammen mit Kamerun, Niger und Nigeria hatte der Tschad 2012 eine multinationale Task Force zur Bekämpfung der Extremisten ins Leben gerufen.

Mindestens acht Tote bei Polizeieinsatz in Rio

Rio de Janeiro - Bei einem Einsatz brasilianischer Sicherheitskräfte in einem Armenviertel von Rio de Janeiro sind mindestens acht Menschen getötet worden. Der Einsatz fand am Samstag in der größten Favela von Rio, Rocinha, statt, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge lieferten sich "Kriminelle" einen Schusswechsel mit Beamten der Militärpolizei. Die Beamten hätten bei dem Einsatz ein Gewehr, sechs Pistolen und drei Granaten beschlagnahmt, hieß es weiter. Die Polizei kündigte Ermittlungen zu den Todesumständen an. Präsident Michel Temer unterzeichnete im Februar ein Dekret, das der Armee das Kommando über die Einsätze übertrug.

Peruanischer Ex-Präsident darf Land nicht verlassen

Lima - Kurz nach seinem Rücktritt greift die Justiz hart gegen den peruanischen Ex-Staatschef Pedro Pablo Kuczynski durch: Wie die Antikorruptionsbehörde mitteilte, verhängte ein Richter am Samstag ein 18-monatiges Ausreiseverbot gegen Kuczynski wegen Korruptionsvorwürfen. Auf Anordnung eines Staatsanwalts gab es laut Medienberichten zudem Razzien in zwei Häusern Kuczynskis in der Hauptstadt Lima. Kuczynkis bisheriger Vizepräsident Martin Vizcarra (55) hatte das höchste Staatsamt erst am Vortag übernommen. Mit seinem Rücktritt war Kuczynski einem Amtsenthebungsverfahren zuvorgekommen.

Die Sommerzeit hat begonnen

Wien - In der Nacht auf Sonntag hat die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) begonnen. Auch in Österreich wurden pünktlich um 2.00 Uhr die Uhren auf 3.00 Uhr vorgestellt, die Nacht war um 60 Minuten kürzer. Die Sonne geht eine Stunde später auf und auch später unter. Bei Funkuhren geschah die Zeitumstellung automatisch. Auf die Normalzeit (MEZ) wird in der Nacht auf 28. Oktober zurückgewechselt. Die Sommerzeit wurde in Österreich im Jahr 1980 eingeführt. Sie hat ihren Ursprung in der Ölkrise von 1973 und sollte helfen, Energie zu sparen.

