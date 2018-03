USA kritisieren Ausweisung von Diplomaten aus Russland

Washington - Die USA haben die von Russland angekündigte Ausweisung von 60 US-Diplomaten im Streit um den Giftanschlag in Großbritannien kritisiert. Die Entscheidung bedeute eine "weitere Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und Russland", erklärte das Weiße Haus. Das US-Außenministerium bezeichnete die Ausweisungen als "ungerechtfertigt" und drohte mit möglichen weiteren Maßnahmen. Washington behalte sich "das Recht vor" auf die Ausweisungen zu "reagieren". Zuvor hatte der russische Außenminister Lawrow angekündigt, dass Moskau als Reaktion auf die Ausweisung von 60 russischen Diplomaten aus den USA dieselbe Anzahl US-Diplomaten ausweisen werde.

Massenproteste im Gazastreifen am "Tag des Bodens" geplant

Jerusalem - Im Gazastreifen sind am Freitag Massenproteste von Palästinensern gegen Israel geplant. Die Bewohner sind aufgerufen, sich an einem Marsch zur israelischen Grenze zu beteiligen. Anlass ist der sogenannte "Tag des Bodens" am 30. März, der an die Niederschlagung von Protesten arabischer Bauern gegen die Enteignung ihres Landes im Norden Israels im Jahr 1976 erinnert. Die Palästinenser wollen entlang der Grenze zudem Hunderte Zelte aufstellen, um für ein Rückkehrrecht für palästinensische Flüchtlinge zu demonstrieren. Israel bezeichnete die geplanten Proteste am Donnerstag als "Provokation" und kündigte an, von seinem "Recht auf Selbstverteidigung" Gebrauch zu machen.

Kreuzweg mit Papst Franziskus in Rom - Prozessionen in Jerusalem

Vatikanstadt/Rom/Jerusalem - Papst Franziskus gedenkt am Karfreitag der Kreuzigung Jesu. Im Petersdom feiert das Katholiken-Oberhaupt zunächst eine Messe (17.00 Uhr), in der er an das Leiden Jesu erinnert. Als Höhepunkt leitet der Papst danach den traditionellen Kreuzweg am Kolosseum in Rom (21.15 Uhr). Zehntausende Menschen verfolgen die Prozession, bei der in 14 Stationen der Weg Jesu ans Kreuz nachgestellt wird. Bei den Feierlichkeiten gelten aufgrund der Terrorgefahr hohe Sicherheitsvorkehrungen. Auch in Jerusalem werden am Karfreitag Tausende Pilger aus aller Welt erwartet. Mitglieder der katholischen und der evangelischen Kirche nehmen an Prozessionen auf der Via Dolorosa durch die Altstadt zur Grabeskirche und zur evangelischen Erlöserkirche teil. An Karsamstag und Ostersonntag werden in der Grabeskirche auch Messen gefeiert.

Namensstreit: Griechenland und Mazedonien verhandeln in Wien

Wien/Skopje/Athen - Im seit 1991 andauernden Namensstreit zwischen Mazedonien und Griechenland kommt es am Freitag erneut zu einem Treffen in Wien. Unter Vermittlung des langjährigen Sondergesandten Matthew Nimetz verhandeln am Vormittag die Außenminister der beiden Länder, Nikos Kotzias und Nikola Dimitrov. Größter Streitpunkt dürfte die Frage einer möglichen Verfassungsänderung in Hinblick auf den neuen Landesnamen sein. Beide Seiten berichteten zuletzt von Fortschritten in den zähen Verhandlungen.

Macron will zwischen Kurden und Türkei vermitteln

Paris - Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat den kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) die Unterstützung seines Landes zugesagt. Das teilte der Elyseepalast am Donnerstagabend nach dem Empfang einer SDF-Delegation in Paris mit. Macron hoffe, dass mithilfe Frankreichs und der internationalen Gemeinschaft ein Dialog zwischen der SDF und der Türkei hergestellt werden könne, hieß es. Die SDF werden von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) angeführt, die von der Türkei wegen ihrer Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK als Terrororganisation angesehen werden. Das türkische Militär und verbündete Rebellen haben im Jänner eine Militäroffensive gegen die YPG in Nordwestsyrien begonnen.

Tesla ruft wegen Rostgefahr 123.000 Autos zurück

San Francisco - Wegen Rostgefahr bei Schrauben der Servolenkung ruft der US-Elektroautobauer Tesla weltweit 123.000 Fahrzeuge von seinem Model S zurück. Von der freiwilligen Rückrufaktion sind vor April 2016 gefertigte Autos betroffen, wie Tesla gestern in einer E-Mail an seine Kunden schrieb. Der Austausch der Schrauben dauere rund eine Stunde. Demnach wurde in kalten Regionen, in denen auf Straßen gegen Schnee und Eis viel Salz gestreut wird, Rost an den fraglichen Schrauben festgestellt. Tesla betonte, dass es bislang keine Unfälle oder Verletzte wegen solcher rostiger Schrauben gegeben habe. Die Lenkfähigkeit des Autos sei nicht gefährdet.

Erdbeben erschütterten Papua-Neuguinea und Südtirol

Sydney/Sterzing - Ein schweres Erdbeben der Stärke 6,9 hat am frühen Freitagmorgen den Inselstaat Papua-Neuguinea erschüttert. Das Beben ereignete sich nach Angaben der US-Erdbebenwarte rund 162 Kilometer von der Stadt Rabaul entfernt in zehn Kilometern Tiefe. Es folgten zwei Nachbeben mit einer Stärke von 5,3 und 5,1. Das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum gab nach dem Beben eine Tsunami-Warnung aus, von Verletzten oder Schäden wurde bisher nicht berichtet. Auch Südtirol wurde in den Morgenstunden erschüttert. Das leichte Erdbeben im Raum Sterzing wies eine Stärke von 3,0 auf und wurde laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) von der Bevölkerung leicht verspürt, Schäden an Gebäuden seien keine bekannt.

(Schluss) gil/jw