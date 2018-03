APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

ACHTUNG - SPERRFRIST: DIESE MELDUNG DARF NICHT VOR DER OBEN ANGEFÜHRTEN SPERRFRIST VERÖFFENTLICHT WERDEN! EINE VORZEITIGE VERÖFFENTLICHUNG KANN ZU (MEDIEN)RECHTLICHEN PROBLEMEN FÜHREN UND DIE FRÜHZEITIGE BERICHTERSTATTUNG DER APA ÜBER GESPERRTE INHALTE ZUKÜNFTIG EMPFINDLICH EINSCHRÄNKEN

Guterres fordert Untersuchung der tödlichen Gewalt im Gazastreifen

New York - UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat nach den tödlichen Zusammenstößen zwischen Israelis und Palästinensern im Gazastreifen eine "unabhängige und transparente Untersuchung" gefordert. Zugleich bekräftigte er die Bereitschaft der Vereinten Nationen, Friedensbemühungen im Nahen Osten zu unterstützen. Die israelische Armee war am Freitag beim "Marsch der Rückkehr" mit aller Härte gegen palästinensische Demonstranten im Gazastreifen vorgegangen. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben 16 Menschen getötet und mehr als 1.400 verletzt. Die Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates äußerten in einer Dringlichkeitssitzung in New York am Freitag die Sorge vor weiterer Gewalt. Eine gemeinsame Erklärung des UNO-Gremiums kam nicht zustande.

Präsidentschaftswahl in Sierra Leone geht in die zweite Runde

Freetown - In angespannter Atmosphäre geht die Präsidentschaftswahl in Sierra Leone am Samstag in ihre zweite Runde. Rund 3,1 Millionen Stimmberechtigte sind aufgerufen, zwischen dem bisherigen Außenminister Samura Kamara vom regierenden All People's Congress (APC) und dem Kandidaten der größten Oppositionspartei SLPP, Julius Maada Bio, zu entscheiden. Die erste Runde am 7. März hatte Ex-Juntachef Bio knapp für sich entschieden. Seitdem gab es eine Serie von Angriffen auf Kandidaten und Anhänger beider Seiten. Die Wahlen gelten als Test für die demokratische Konsolidierung Sierra Leones, wo in den Jahren 1991 bis 2002 ein verheerender Bürgerkrieg tobte. Sierra Leone zählt zu den ärmsten Ländern der Welt.

Washington: Russland kann ausgewiesene Diplomaten ersetzen

Washington - Die US-Regierung hat Russland angeboten, die aus den USA ausgewiesenen Diplomaten durch andere zu ersetzen. Die USA verlange nicht von der russischen Vertretung, die Gesamtzahl ihres Personals zu reduzieren, sagte ein Vertreter des US-Außenministeriums am Freitag in Washington. Moskau könne frei entscheiden, wen sie auf die frei gewordenen Posten setze. Die USA hatten wegen des Giftanschlags auf den russischen Ex-Spion Skripal in Großbritannien 60 russische Diplomaten ausgewiesen, darunter 48 angeblich unter dem Deckmantel der Diplomatie tätige Geheimdienstvertreter sowie zwölf Diplomaten, die bei der UNO in New York akkreditiert sind.

UNO sanktioniert 49 Schiffe und Firmen wegen Verstößen gegen Nordkorea-Embargo

New York - Der UNO-Sicherheitsrat greift hart gegen die Umgehung des Nordkorea-Embargos durch: Das Gremium setzte am Freitag dutzende Schiffe und Firmen auf eine schwarze Liste, die gegen UNO-Sanktionen verstoßen haben sollen. Betroffen sind 27 Schiffe, 21 Firmen und ein Geschäftsmann. Mit der Maßnahme solle ungeachtet der geplanten Gespräche mit Nordkorea der Druck auf Pjöngjang aufrechterhalten werden, sagte ein Diplomat in New York. Ein Ausschuss des UNO-Sicherheitsrates habe auf Antrag der USA die schwarze Liste genehmigt. Es sei das bisher umfassendste Sanktionspaket zu Nordkorea.

Von Polizei in Sacramento erschossener Schwarzer vor allem in Rücken getroffen

Los Angeles - Nach den tödlichen Polizeischüssen auf den unbewaffneten Schwarzen Stephon Clark im US-Bundesstaat Kalifornien sind neue Vorwürfe gegen die Beamten laut geworden. Eine von der Familie in Auftrag gegebene Obduktion habe ergeben, dass der 22-Jährige von acht Kugeln in den Rücken und in die Seite getroffen worden sei, sagte der Anwalt der Familie am Freitag. Keine Kugel habe ihn von vorne getroffen. Das zeige, dass Clark nicht den Polizisten zugewandt und folglich keine Gefahr für die Beamten gewesen sei. Polizisten hatten Clark am 18. März in Sacramento erschossen, nachdem sie sein Smartphone für eine Waffe gehalten hatten.

Arnold Schwarzenegger am offenen Herzen operiert

Hollywood/Graz - Actionstar Arnold Schwarzenegger ist in einer Notoperation am offenen Herzen operiert worden. Der Sprecher des 70-Jährigen bestätigte am Freitag, bei einem Eingriff zum Austausch einer Herzklappe sei es zu Komplikationen gekommen. Schwarzenegger sei inzwischen aus der Narkose erwacht - seine ersten Worten waren demnach "I'm back" (Ich bin zurück) in Anlehnung an sein berühmtes "Terminator"-Filmzitat "I'll be back" (Ich komme wieder). Der Schauspieler und ehemalige Gouverneur von Kalifornien erhole sich nun von der erfolgreichen Operation und sei in einem "stabilen Zustand", sagte sein Sprecher Daniel Ketchell.

