APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

China setzte angedrohte Strafzölle gegen USA um

Peking - Im Handelsstreit mit den USA hat China als Vergeltungsmaßnahme Strafzölle auf 128 US-Produkte verhängt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag meldete, sind Importgüter im Wert von drei Milliarden Dollar (2,4 Milliarden Euro) betroffen, darunter Obst und Schweinefleisch aus den USA. Die chinesische Regierung reagiert damit auf die von US-Präsident Donald Trump erlassenen Strafzölle auf Stahl und Aluminium.

Chinesische Raumstation trat über Südpazifik in Erdatmosphäre ein

Peking - Chinas Raumstation "Tiangong-1" ist über dem Südpazifik in die Erdatmosphäre eingetreten. Das acht Tonnen schwere Weltraumlabor sei dabei "größtenteils" verglüht, teilte die chinesische Raumfahrtbehörde CMSEO am Montag in Peking mit. Die übrigen Teile stürzen demnach ins Meer. "Tiangong-1" war im All außer Kontrolle geraten. Im März 2016 brach der Funkkontakt ab - das Raumlabor ließ sich nicht mehr steuern und auch nicht mehr kontrolliert in die Erdatmosphäre manövrieren.

Carlos Alvarado gewann Präsidentschaftswahl in Costa Rica

San Jose - Carlos Alvarado ist in Costa Rica zum neuen Präsidenten gewählt worden. Der 38-jährige Kandidat der Regierungspartei PAC setzte sich in einer Stichwahl gegen seinen gleichnamigen, aber nicht verwandten Konkurrenten Fabricio Alvarado (43) durch, wie die Wahlkommission am Sonntag (Ortszeit) bekannt gab. Auf Carlos Alvarado entfielen demnach mehr als 61 Prozent der Stimmen. Ausgezählt waren knapp 91 Prozent der Stimmen. Rund 3,3 Millionen Costa Ricaner waren zur Wahl aufgerufen.

Guatemalas Ex-Diktator Rios Montt 91-jährig gestorben

Guatemala-Stadt - Guatemalas berüchtigter Ex-Diktator Efrain Rios Montt ist tot. Der einstige Staatschef, der in Guatemala von 1982 bis 1983 an der Macht war, starb am Sonntag im Alter von 91 Jahren in seinem Wohnhaus an Herzversagen, wie sein Anwalt mitteilte. Der Ex-General befand sich unter Hausarrest. Ihm wurden in einem seit Jahren andauernden Verfahren wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Ureinwohner Guatemalas Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt.

Rebellengruppe in Duma bestreitet Einigung mit Syrien auf Abzug

Damaskus - Die Rebellengruppe Jaish al Islam bestreitet eine Einigung mit der syrischen Führung über den Abzug aus ihrer letzten Bastion im Gebiet Ost-Ghouta. "Jaish al Islam hat beschlossen, standhaft zu bleiben", sagte ein Vertreter der islamistischen Rebellengruppe am Sonntag. "Die Idee eines Abzuges liegt nicht auf dem Tisch." Staatliche syrische Medien hatten zuvor berichtet, die Gruppe, die die Stadt Duma dominiert, habe offenbar eine Kapitulationsvereinbarung geschlossen. Solche Berichte seien psychologische Kriegsführung, sagte der Vertreter von Jaish al Islam. Sie sollten dazu dienen, die Rebellen zur Aufgabe zu zwingen.

Trump macht Mexiko schwere Vorwürfe in der Einwanderungspolitik

Washington/Mexiko-Stadt - US-Präsident Donald Trump hat Mexiko im Streit um die Einwanderungspolitik mit einem Ende des Freihandelsabkommens NAFTA gedroht. Die Mexikaner müssten "die großen Drogen- und Menschenströme stoppen oder ich werde ihren Goldesel NAFTA stoppen", schrieb Trump am Ostersonntag auf Twitter. Die beiden führenden Präsidentschaftskandidaten in Mexiko wiesen Trumps Vorwürfe scharf zurück.

Sieben Polizisten bei Gefängnismeuterei in Mexiko getötet

Coatzacoalcos - Bei einem Häftlingsaufstand in einem Gefängnis im Osten Mexikos sind sieben Polizisten getötet worden. Weitere 22 Menschen seien verletzt worden, teilten die Behörden am Sonntag mit. Die Opfer waren nach ersten Angaben erstickt, als die Insassen der Haftanstalt La Toma im Bundesstaat Veracruz am Samstagabend (Ortszeit) Matratzen in Brand steckten. Die rund 1.300 Insassen der Haftanstalt protestierten gegen angebliche Misshandlungen und forderten die Absetzung des Gefängnisdirektors.

