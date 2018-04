APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Frau schoss in Youtube-Zentrale und tötete sich vermutlich selbst

Mountain View - In der Zentrale des Internet-Unternehmens Youtube hat eine Frau am Dienstag Schüsse abgegeben und anschließend vermutlich sich selbst umgebracht. Vier weitere Menschen seien verletzt worden, sagte der Polizeichef der Stadt San Bruno bei San Francisco, Ed Barbarini. Die Verletzungen seien vermutlich behandelbar. Ein Mann soll sich in einem "kritischen" Zustand befinden, berichtete der Sender KTVU. Zu den möglichen Motiven der Frau nahm Barberini nicht Stellung. Medien hatten berichtet, die Frau habe versucht, ihren Freund zu erschießen.

Trump will Soldaten an der Grenze zu Mexiko

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich für den Einsatz des Militärs an der Grenze zu Mexiko zu deren Bewachung ausgesprochen, solange dort keine Mauer steht. Trump sagte am Dienstag am Rande eines Treffens mit seinen Amtskollegen aus den baltischen Staaten, er habe darüber mit Verteidigungsminister James Mattis gesprochen. Im Anschluss erklärte Trump, man werde dazu demnächst ein Treffen haben.

China droht den USA mit Gegenmaßnahmen als Reaktion auf Strafzölle

Washington - China hat die von den USA veröffentlichte Liste für Strafzölle auf chinesische Importwaren scharf kritisiert und mit Gegenmaßnahmen gedroht. "Solche einseitigen und protektionistischen Aktionen" verletzten grundlegende Prinzipien und Werte der Welthandelsorganisation, erklärte die chinesische Botschaft in den USA am Dienstag. Das Vorgehen der USA diene weder den chinesischen noch den US-Interessen und "noch weniger den Interessen der Weltwirtschaft". In Einklang mit chinesischem Recht behalte sich Peking "entsprechende Maßnahmen von gleichem Ausmaß" vor. Die Sorge vor einem Handelskrieg wächst.

Erdogan, Putin und Rouhani beraten in Dreiergipfel über Syrien

Ankara - Trotz gegensätzlicher Positionen in Syrien wollen sich die Türkei sowie Russland und der Iran bei einem Dreiergipfel am Mittwoch um Deeskalation in dem Bürgerkriegsland bemühen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt dafür mit seinen Amtskollegen aus Russland und dem Iran, Wladimir Putin und Hassan Rouhani, in Ankara zusammen. Russland und der Iran unterstützen den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, die Türkei die Opposition.

Sondersitzung des OPCW-Exekutivrats zum Fall Skripal

Den Haag - Die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) berät am Mittwoch über den Fall Skripal. Die Sondersitzung des OPCW-Exekutivrats findet auf Antrag Russlands unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Den Haag statt. Die Affäre um die mutmaßliche Nervengift-Attacke auf zwei Russen in Großbritannien hatte zu erheblichen diplomatischen Spannungen zwischen dem Westen und Russland geführt. Großbritannien beschuldigt Russland, für den Anschlag verantwortlich zu sein. Moskau bestreitet dies vehement.

Facebook löscht Hunderte Accounts im Kampf gegen Fake News

Menlo Park/London - Der wegen Manipulationsvorwürfen und Datenschutzverstößen massiv unter Druck geratene Internetkonzern Facebook versucht den Befreiungsschlag: Künftig werden alle Accounts gelöscht, die von manipulierenden Organisationen kontrolliert werden, sagte Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Dienstag. So seien bereits "Hunderte" mit einer russischen "Trollfabrik" verbundene Accounts stillgelegt worden. Diese "Trollfabrik" steht nach Erkenntnissen der US-Justiz hinter der berüchtigten Kampagne zur Beeinflussung der amerikanischen Präsidentenwahl im Jahr 2016.

Proteste gegen Brasiliens Ex-Staatschef Lula vor Urteil

Sao Paulo - Vor der Entscheidung des Obersten Gerichts in Brasilien über eine Inhaftierung von Ex-Präsident Luiz In�cio Lula da Silva haben am Dienstag landesweit Zehntausende Menschen gegen den Ex-Staatschef protestiert. Seine Anhänger wollten mehrheitlich am Mittwoch auf die Straße gehen, wenn das Urteil des Obersten Gerichts erwartet wird. Lula war wegen Korruption für schuldig befunden worden und Ende Jänner in zweiter Instanz zu einer zwölfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der Ex-Präsident weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück und will im Oktober bei der Präsidentschaftswahl antreten.

Grasser-Prozess geht nach Osterpause weiter

Wien/Linz - Seit dem 9. März war österliche Verhandlungspause, nun geht es im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser wieder weiter. Am Mittwoch, dem 25. Verhandlungstag, wird die Einvernahme der Beschuldigten fortgesetzt, die drei Erstangeklagten Grasser, Ex-FPÖ-Spitzenpolitiker Walter Meischberger und der Immobilienmakler Ernst Karl Plech waren bisher noch nicht am Wort.

