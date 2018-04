APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05:30 Uhr

Van der Bellen mit Ministern auf Staatsbesuch in China

Peking - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am frühen Samstagvormittag (Ortszeit) in Begleitung von vier Mitgliedern der schwarz-blauen Bundesregierung zu einem groß angelegten Staatsbesuch in Peking eingetroffen. Im Mittelpunkt der bis Donnerstag dauernden Visite stehen Wirtschaftsthemen. Am Sonntag will Van der Bellen beim Treffen mit Chinas Staatsspitze auch Menschenrechtsfragen ansprechen.

Mindestens sieben Tote und 1.000 Verletzte bei Protesten in Gaza

Jerusalem - Bei neuen massiven Protesten an der Grenze zu Israel sind am Freitag im Gazastreifen mindestens sieben Palästinenser getötet und 1.070 weitere verletzt worden. Ein Sprecher der palästinensischen Gesundheitsbehörde teilte mit, unter den Toten sei auch ein Teenager. Etwa ein Drittel erlitt den Angaben zufolge Schussverletzungen. Die Demonstranten zündeten an der Grenze zu Israel Autoreifen an und schleuderten Steine. Israel reagierte mit Schüssen und Tränengas.

Mindestens 40 Tote nach Luftangriffen auf Rebellen in Ost-Ghuta

Damaskus - Bei erneuten Luftangriffen auf die letzte von Rebellen gehaltene Stadt in Ost-Ghuta sind nach Angaben von Beobachtern mindestens 40 Menschen getötet worden. Russische und syrische Kampfjets hätten bis zu mehrere Hundert Angriffe auf die Stadt Duma geflogen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag mit. Gleichzeitig hätten syrische Bodentruppen den Südwesten und Osten der Stadt angegriffen. Zahlreiche Menschen seien verletzt worden. In den vergangenen zehn Tagen waren die Kämpfe größtenteils ausgesetzt worden, nachdem sich Rebellen und syrische Regierung auf einen Abzug aus Ost-Ghuta verständigt hatten.

Brasiliens Ex-Präsident Lula verzögert Haftantritt

Sao Paulo - Der ehemalige brasilianische Staatschef Luiz Inacio Lula da Silva will den Antritt seiner Haftstrafe so lange wie möglich hinauszögern. Der wegen Korruption verurteilte Politiker ließ eine gerichtlich festgesetzte Frist zu seinem Haftantritt am Freitag verstreichen. Die Justiz bezeichnete Lula aber nicht als flüchtig, da sein Aufenthalt bekannt sei. Außerdem stellten Lulas Anwälte am Freitag beim Bundesverfassungsgericht STF erneut einen Antrag zur zeitweiligen Aufhebung des Haftbefehls. Auch verhandeln sie nun mit der Bundespolizei über die Festlegung eines Termins für seine Inhaftierung - entweder noch am Wochenende oder erst am Montag.

Regierung plant kein Kopftuch-Verbot an den Universitäten

Wien - Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal hat am Freitag klargestellt, dass die ÖVP-FPÖ-Regierung kein Kopftuchverbot bis an die Universitäten plant. Der Weg der Bundesregierung sei klar. Es werde auf Basis des Ministerratsbeschlusses ein Gesetz über ein Kopftuchverbot an Kindergärten und Volksschulen ausgearbeitet, erklärte Launsky-Tieffenthal gegenüber der APA. Vizekanzler Heinz-Christian Strache hatte zuvor auf "Servus TV" erklärt, dass er für eine Ausweitung des Kopftuchverbots auf den gesamten öffentlichen Schulbereich und den öffentlichen Dienst sei.

Sechster "Terminator"-Film kommt erst Ende 2019 ins Kino

Los Angeles - Fans der "Terminator"-Serie müssen auf den sechsten Film der Science-Fiction-Reihe noch etwas warten. Statt im Juli 2019 soll der Streifen nun erst Ende November 2019 in die Kinos kommen, gab das Paramount Studio am Freitag bekannt. In dem noch titellosen Film spielen unter anderem die Alt-Stars Linda Hamilton (61) und Arnold Schwarzenegger (70) mit. Die Verschiebung habe aber nichts damit zu tun, dass sich Schwarzenegger Ende März einer Herzoperation unterziehen musste, bei der eine Herzklappe ersetzt wurde.

Arnold Schwarzenegger nach Herz-Operation aus Krankenhaus entlassen

Los Angeles - Gut eine Woche nach einer Notoperation am offenen Herzen ist Actionstar Arnold Schwarzenegger aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der Schauspieler und ehemalige Gouverneur von Kalifornien erhole sich nun zu Hause von dem Eingriff, teilte sein Sprecher Daniel Ketchell mit. Schwarzenegger habe die Klinik in Los Angeles am Freitagnachmittag verlassen können und sei bester Stimmung.

