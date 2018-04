APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Westen legte dem UN-Sicherheitsrat Entwurf für neue Syrien-Resolution vor

Damaskus - Einen Tag nach den gemeinsamen Angriffen in Syrien haben die USA, Frankreich und Großbritannien dem UN-Sicherheitsrat in New York den Entwurf für eine neue Resolution zu dem Bürgerkriegsland vorgelegt. Der von Frankreich verfasste Entwurf schlug die Schaffung eines "unabhängigen Mechanismus" für die Untersuchung des mutmaßlichen Chemiewaffenangriffs in der einstigen Rebellenhochburg Douma vor. Dadurch soll auch die Verantwortlichkeit für den Angriff geklärt werden, hieß es. Zudem wurde die syrische Regierung zur vollständigen Zusammenarbeit mit der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) aufgefordert.

Kneissl kann sich Vermittlerrolle Österreichs im Syrien-Krieg vorstellen

Wien/Damaskus - Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) kann sich eine Vermittlerrolle Österreichs im Syrien-Krieg vorstellen. Eine Vermittlerrolle stünde in der Tradition Österreichs und das werde sie auch bei ihrem Besuch kommende Woche in Moskau sowie am Montag beim EU-Außenrat gegenüber dem britischen Außenminister Boris Johnson thematisieren. "Es bieten sich sicherlich Möglichkeiten an, dass man sich in dieser verfahrenen Situation vielleicht als Gesprächskanal anbietet", sagte Kneissl am Samstagabend im ORF.

Explosionen in iranischer Militärbasis in Syrien

Damaskus - Eine iranische Militärbasis in Syrien ist laut staatlichen syrischen Medien am Samstagabend bombardiert worden, berichtete die "Jerusalem Post". Die Basis in der Region Jabal Azzan südlich von Aleppo, ist die größte Militärbasis des Irans in Syrien. Augenzeugen beobachteten mehrere Explosionen, unbestätigten Quellen zufolge sollen israelische Kampfjets identifiziert worden sein, so die Zeitung.

Amerikanische Regierungschefs sagen Korruption Kampf an

Lima - Die amerikanischen Staaten wollen verstärkt die Korruption bekämpfen. Die Staats- und Regierungschefs des Kontinents unterzeichneten am Samstag auf dem Amerika-Gipfel in Lima ein Dokument, in dem sie sich zu nationalen und regionalen Aktionsprogrammen für mehr Transparenz und gegen Bestechung verpflichten. Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption sei entscheidend für die Stärkung der Demokratie, heißt es in der einstimmig verabschiedeten Erklärung. Korruptionsaffären haben in den letzten Jahren mehrere Regierungen in der Region getroffen

Zehntausende demonstrieren gegen Orban-Regierung in Budapest

Budapest - Mehrere zehntausend Menschen haben am Samstagabend in Budapest gegen den Abbau von Rechtsstaat und Demokratie unter der rechtsnationalen Regierung in Ungarn demonstriert. Unter dem Motto "Wir sind die Mehrheit" verlangten die Teilnehmer eine Neuauszählung der Stimmen der Parlamentswahl vom 8. April, eine Änderung des Wahlrechts und die Sicherung der Pressefreiheit. Zur Kundgebung aufgerufen hatten parteiunabhängige Aktivisten.

Präsidentschaftswahl in Montenegro

Podgorica - In Montenegro findet am heutigen Sonntag die erste Runde der Präsidentschaftswahl statt. Favorit ist der langjährige frühere Regierungschef Milo Djukanovic. Er könnte nach allen Umfragen schon im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit schaffen. Als sein wichtigster Rivale bei der Wahl gilt Mladen Bojanic, der auch von pro-russischen Kräften unterstützt wird. Eine mögliche Stichwahl würde am 29. April stattfinden.

Nachlass von Zsa Zsa Gabor versteigert

Los Angeles - 16 Monate nach dem Tod der Filmdiva Zsa Zsa Gabor hat die Versteigerung ihres Nachlasses Bieter aus aller Welt nach Beverly Hills gelockt. Ein von der US-Künstlerin Margaret Keane (90) gemaltes Porträt der Schauspielerin brachte bei der Auktion am Samstag 45.000 Dollar (36.000 Euro) ein. Ein Steinway-Flügel aus dem Jahr 1927, den Gabor mit ihrem früheren Ehemann George Sanders gekauft hatte, kam für knapp 24.000 Dollar unter den Hammer. Fast 1000 Gegenstände, darunter Schmuck, Gemälde, Möbel und teure Designer-Roben wurden von Heritage Auctions angeboten.

Brennende Güterwaggons sorgten für Sperre der Südbahnstrecke

Gumpoldskirchen/Pfaffstätten - Drei brennende Güterwaggons in Niederösterreich haben am Samstag eine Sperre der Südbahnstrecke zwischen Wien-Liesing und Bad Vöslau (Bezirk Baden) verursacht. Fern- und einzelne Nahverkehrszüge wurden in Folge über die Pottendorfer Linie umgeleitet, für den Nahverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Am Sonntag endet die situative Winterreifenpflicht

Wien - Am heutigen Sonntag endet die in Österreich von 1. November bis 15. April geltende "situative Winterausrüstungspflicht". Autofahrer müssen innerhalb dieses Zeitraums bei Schnee, Matsch oder Eis mit Winterreifen unterwegs sein oder alternativ Schneeketten auf mindestens zwei Antriebsrädern montiert haben. Sollte es aber nach dem 15. April noch schneien und Lenker werden mit Sommerreifen erwischt, kann das bei einem Unfall Probleme mit der Versicherung bringen.

