APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Das Bundesland Salzburg wählt einen neuen Landtag

Salzburg - Das Bundesland Salzburg wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Landesweit stehen sieben Parteien zur Wahl, dazu kommen zwei weitere in einzelnen Bezirken. Insgesamt dürfen 390.091 Menschen über die Zusammensetzung des Landesparlaments für die kommenden fünf Jahre entscheiden. Wahlschluss ist um 16.00 Uhr, erste valide Hochrechnungen werden für ca. 17.00 Uhr erwartet. Umfragen deuten auf einen klaren Sieg der Volkspartei von Landeshauptmann Wilfried Haslauer hin.

Innsbrucker wählen Gemeinderat und Stadtoberhaupt

Innsbruck - In Innsbruck findet am Sonntag die Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl statt. 104.245 Wahlberechtigte, darunter 17.881 EU-Bürger, sind aufgerufen, die 40 Mandate im Gemeinderat neu zu verteilen. Zwölf Listen treten an, neun davon schicken einen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen. Als Favoriten auf den Bürgermeistersessel gelten neben Amtsinhaberin Chrsitine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck), Georg Willi von den Grünen und FPÖ-Kandidat Rudi Federspiel. Falls keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreicht (was als wahrscheinlich gilt), kommt es am 6. Mai zu einer Stichwahl.

Erdogan warnt: Maßnahmen werden auf Österreich zurückfallen

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Samstag nach der Ankündigung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Österreich zu verbieten, Österreich gewarnt. "Diese von Österreich ergriffenen Maßnahmen werden auf es selbst zurückfallen", wetterte Erdogan bei einem Interview mit dem Sender NTV, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Ungarn - Zehntausende demonstrierten erneut gegen Orban-Regierung

Budapest - Unter dem Motto "Wir sind die Mehrheit" haben am Samstag in Budapest große Massen gegen die Regierung des rechtskonservativen Premiers Viktor Orban demonstriert. Laut Organisatoren sollen es Zehntausende gewesen sein, die für Demokratie und Pressefreiheit auf die Straße gingen. Bereits am vergangenen Samstag hatte unter dem gleichen Motto eine Protestaktion stattgefunden.

Dutzende Leichen in Massengrab im syrischen Raqqa entdeckt

Damaskus - In einem Massengrab in der ehemaligen Hochburg des "Islamischen Staates" (IS) im syrischen Raqqa (Rakka) sind dutzende Leichen von Dschihadisten und Zivilisten gefunden worden. Beinahe 50 Körper seien bereits geborgen worden, erklärte ein hochrangiger Behördenvertreter der Stadt am Samstag. Das Grab wurde unter einem Fußballfeld in der Nähe eines Krankenhauses entdeckt, in dem IS-Einheiten sich kurz vor ihrem Abzug verschanzt hatten. Nach Angaben des Behördenvertreters könnten sich bis zu 200 Leichen in dem Massengrab befinden.

Weltbank-Anteilseigner billigten Kapitalerhöhung über 13 Mrd. Dollar

Washington - Die Anteilseigner der Weltbank haben einer Kapitalerhöhung über 13 Mrd. Dollar (10,6 Mrd. Euro) zugestimmt. Außerdem wurden die Kreditvergaberegeln der Entwicklungsbank reformiert. Die Finanzierungskosten von Ländern mit höherem Wohlstandsniveau wurden angehoben, darunter auch für China. Dies hatten insbesondere die USA gefordert, die eine Kapitalerhöhung zunächst abgelehnt hatten.

EU und Mexiko erzielen Durchbruch für neues Handelsabkommen

Brüssel - Nach monatelangen Verhandlungen haben die EU und Mexiko einen Durchbruch für ein runderneuertes Freihandelsabkommen erzielt. Dies teilten beide Seiten am Samstagabend in Brüssel mit. Es blieben allerdings noch Einzelheiten zu klären, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der EU-Kommissare Cecilia Malmström und Phil Hogan und des mexikanischen Wirtschaftsministers Ildefonso Guajardo Villarreal.

Queen feierte 92. Geburtstag mit Tom Jones und Kylie Minogue

London - Die britische Königin Elizabeth II. hat ihren 92. Geburtstag am Samstagabend gut gelaunt und gemeinsam mit Mitgliedern der königlichen Familie bei einem Konzert in der Londoner Royal Albert Hall gefeiert. In der ehrwürdigen Halle im noblen Stadtteil Kensington traten zu ihren Ehren zahlreiche Rock-und Popgrößen auf, darunter Sir Tom Jones, Kylie Minogue, Shawn Mendes und Jamie Cullum sowie Sting und Shaggy.

