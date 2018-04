APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Kaum inhaltliche Fortschritte zwischen Merkel und Trump

Washington - Der Kurzbesuch der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel bei US-Präsident Donald Trump in Washington hat keine sichtbare Annäherung in den Streitpunkten zwischen den beiden Ländern gebracht. Weder im Handelsstreit um US-Importe von Stahl und Aluminium aus Europa noch beim Iran-Atomabkommen oder den NATO-Verteidigungsausgaben hatten die beiden zählbare Ergebnisse zu verkünden. Atmosphärisch verlief der Besuch allerdings besser als der erste von Merkel im Weißen Haus. Trump sprach von einer "wirklich guten Beziehung" mit Merkel und nannte sie eine "außergewöhnliche Frau".

Nordkorea lobt "historisches" Gipfeltreffen mit Südkorea

Pjöngjang - Einen Tag nach dem Treffen zwischen den Staatschefs von Nord- und Südkorea hat Nordkorea den Gipfel als "historisch" gewürdigt. Das Gespräch zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un habe den Weg zu "nationaler Aussöhnung und Einheit, Frieden und Wohlstand" geebnet, schrieb die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Samstag. Nach ihrem Treffen in der entmilitarisierten Zone zwischen den beiden Ländern hatten sich Kim und Moon am Freitag zum Ziel einer dauerhaften und stabilen Friedensregelung und einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel bekannt.

Schwere Vorwürfe gegen Bundesheer-Blauhelme am Golan

Wien - Schwere Vorwürfe gegen Bundesheer-Soldaten: Einem am Freitag veröffentlichten Video zufolge haben österreichische Blauhelme Ende September 2012 auf den Golan-Höhen zugelassen, dass neun syrische Geheimpolizisten in den sicheren Tod fuhren. Das offenbar von den Blauhelmen selbst angefertigte Video zeigt, wie die Syrer in einem Hinterhalt von Kriminellen erschossen werden. Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) setzte eine Untersuchungskommission ein, die Oppositionsparteien drängten auf eine rasche und transparente Aufklärung.

Tausende Slowaken demonstrierten für Neuwahlen

Bratislava - Zwei Monate nach dem Mord an einem Enthüllungsjournalisten in der Slowakei haben erneut Tausende Menschen in Bratislava gegen die Regierung protestiert. In Sprechchören und auf Transparenten forderten sie am Freitagabend ein Vorziehen der in zwei Jahren geplanten Parlamentswahl. Der erfolgte Austausch mehrerer Regierungsmitglieder sei zu wenig, um das Vertrauen der Bevölkerung in die staatlichen Institutionen wieder herzustellen, erklärten die parteiunabhängigen Organisatoren. Demnach haben bereits 80.000 Menschen eine Petition für Neuwahlen unterschrieben. Der Doppelmord an dem Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten wurde bisher nicht aufgeklärt.

Bill Cosby bekommt Hausarrest und Fußfessel

Norristown - Der wegen schwerer sexueller Nötigung schuldig gesprochene US-Entertainer Bill Cosby darf bis zur Verkündung seines Strafmaßes sein Haus nicht mehr verlassen. Zudem müsse der 80-Jährige eine elektronische Fußfessel tragen, ordnete Richter Steven O'Neill am Freitag an. Lediglich für Arzt- oder Anwaltsbesuche darf er das Haus nach schriftlicher Genehmigung des Bewährungshelfers verlassen und sich dann im Heimatbezirk Montgomery County oder einem der vier umliegenden Bezirke bewegen. Cosbys Haus liegt in einem Vorort von Philadelphia im US-Staat Pennsylvania. Cosbys Strafmaß soll bis Anfang Juli verkündet werden.

Neun Tote bei Messerangriff auf Schüler in China

Peking - Nach einem Messerangriff auf Schulkinder in Nordchina ist die Zahl der Todesopfer auf neun gestiegen. Bei dem Angriff in der Stadt Mizhi am Freitag seien sieben Mädchen und zwei Buben ums Leben gekommen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Ein 28-jähriger Verdächtiger wurde demnach festgenommen. Der Mann hatte die Schüler einer Mittelschule nach Behördenangaben angegriffen, als sie auf dem Heimweg waren. In einem ersten Verhör gab er demnach an, er habe als Kind selbst die betroffene Schule besucht und sei dort von seinen Mitschülern gemobbt worden.

Birgit Minichmayr erhielt Lola als beste Nebendarstellerin

Berlin - Die oberösterreichische Schauspielerin Birgit Minichmayr ist am Freitagabend bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin mit einer Lola als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet worden. Die 41-Jährige wurde für ihre Rolle in dem Drama "3 Tage in Quiberon" von Emily Atef geehrt. In dem Schwarz-Weiß-Film spielt Minichmayr die beste Freundin der mit dem Leben hadernden Romy Schneider. "2018 ist so, so gut zu mir", rief Minichmayr begeistert, als sie die Trophäe vor 1.900 prominenten Gästen entgegennahm.

