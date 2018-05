APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Libanon wählt erstmals seit neun Jahren ein neues Parlament

Beirut - Der Libanon wählt am Sonntag zum ersten Mal seit neun Jahren ein neues Parlament. Dabei kommt ein neues Wahlsystem zur Anwendung, das zu einer politischen Neuordnung im Zedernstaat führen dürfte. Statt nach dem Mehrheits- wird nach dem Verhältniswahlrecht abgestimmt. Es wird erwartet, dass die bisherige Zweiteilung zwischen der pro-iranischen Hisbollah-Bewegung und dem pro-saudiarabischen Lager aufgebrochen wird. Bei der letzten Parlamentswahl 2009 hatte das pro-westliche Lager von Ministerpräsident Saad Hariri die Mehrheit der Stimmen geholt.

Landesweite Kommunalwahlen in Tunesien

Tunis - Mit den ersten Kommunalwahlen seit der Revolution 2011 will Tunesien die Dezentralisierung vorantreiben und vernachlässigten Regionen im Landesinneren mehr Kompetenzen übertragen. Die Wahlen waren in der Vergangenheit mehrfach verschoben worden. Erst Ende April war das neue Gesetz über die Gebietskörperschaften verabschiedet worden, das unter anderem die Bürgerbeteiligung in den Kommunen festschreibt. Rund 5,4 Millionen der etwa 11,4 Millionen Tunesier sind für die Wahlen am Sonntag registriert.

Britischer Außenminister zu Gesprächen in Washington erwartet

Washington/London - Der britische Außenminister Boris Johnson reist am Sonntag zu zweitägigen Gesprächen nach Washington. In der US-Hauptstadt will Johnson nach Angaben seines Ministeriums mit Vertretern der US-Regierung über die Konflikte mit dem Iran, Nordkorea und Syrien sprechen. Geplant seien unter anderem Treffen mit US-Vizepräsident Mike Pence und dem nationalen Sicherheitsberater John Bolton.

1.600 Festnahmen bei Anti-Putin-Protesten in Russland

Moskau - Die russische Polizei ist am Samstag so hart wie nie gegen die Anhänger des Oppositionellen Alexej Nawalny vorgegangen. Zwei Tage vor der Amtseinführung von Präsident Wladimir Putin wurden im ganzen Land rund 1.600 Demonstranten festgenommen, darunter auch Nawalny. Das berichtete das Bürgerrechtsportal OWD-Info am Abend in Moskau. Der Anti-Korruptions-Aktivist hatte für Samstag landesweit zu Protesten gegen Putin aufgerufen unter dem Motto: "Kein Zar für uns!". Mittlerweile sei er wieder auf freiem Fuß, teilte Nawalny in der Nacht auf Sonntag via Twitter mit.

Stichwahl um Bürgermeisteramt in Innsbruck

Innsbruck - Die Innsbrucker küren am Sonntag in einer Stichwahl den neuen Bürgermeister der Tiroler Landeshauptstadt. Amtsinhaberin Christine Oppitz-Plörer von der Liste Für Innsbruck tritt dabei gegen den Herausforderer der Grünen, Georg Willi, an. Im ersten Durchgang, bei der Bürgermeister-Direktwahl am 22. April, ging Willi deutlich vor Oppitz-Plörer durchs Ziel. Er könnte der erste grüne Stadtchef einer Landeshauptstadt werden.

Mauthausen-Gedenken unter dem Motto "Flucht und Heimat"

Mauthausen - In der Gedenkstätte Mauthausen wird am Sonntag der Befreiung des Konzentrationslagers und seiner 49 Außenlager zu Kriegsende gedacht. Die diesjährige Gedenkfeier - laut Mauthausen Komitee Österreich die weitaus größte weltweit - hat den thematischen Schwerpunkt "Flucht und Heimat". Tausende Besucher, heimische Spitzenpolitiker sowie ausländische Staatsgäste und Überlebende nehmen teil. FPÖ-Vertreter sind nicht erwünscht.

Messerattentäter verletzte drei Menschen in Den Haag

Den Haag - In der niederländischen Großstadt Den Haag hat sich am Samstagnachmittag eine Messerattacke ereignet. Wie die Polizei mitteilte, verletzte ein 31-jähriger Mann drei Personen, ehe er von Polizisten durch Schüsse gestoppt wurde. Das Motiv der Tat war unklar. Laut Polizei war der Mann zuvor durch sein "verwirrtes Verhalten" aufgefallen.

Legendärer Fußballtrainer Alex Ferguson wegen Hirnblutung notoperiert

London - Der frühere Trainer des britischen Fußballklubs Manchester United, Sir Alex Ferguson, ist wegen einer Hirnblutung notoperiert worden. Es sei "alles gut verlaufen", teilte sein Ex-Verein am Samstagabend mit. Die 76-jährige Trainerlegende müsse aber zur Erholung vorerst noch auf der Intensivstation bleiben. Der in Glasgow geborene Ferguson trainierte Manchester United von 1986 bis 2013. Mit der Mannschaft holte er 13 englische Meisterschaften und zwei Champions League-Siege, 1999 zusammen mit dem Pokalsieg das Triple.

