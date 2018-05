APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Weltweites Ringen um Rettung des Iran-Atomabkommens

Brüssel - Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel, Russlands Präsident Wladimir Putin und Spitzenpolitiker mehrerer anderer Länder haben einen Versuch zur Rettung des 2015 in Wien unterzeichneten internationalen Atomabkommens mit dem Iran gestartet. Merkel und Putin haben vereinbart, nach dem Ausscheiden der USA nach Wegen zur Aufrechterhaltung des Abkommens zu suchen. Am Dienstag wollen sich die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens sowie die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini mit dem iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif in Brüssel treffen.

Iraker wählen erstmals nach Sieg gegen IS ein neues Parlament

Bagdad - Erstmals nach dem Sieg gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) wählt der Irak am Samstag ein neues Parlament. Die Abstimmung gilt als wegweisend für die Zukunft des Landes. Wahlberechtigt sind mehr als 24 Millionen Iraker. Sie entscheiden über 329 Sitze im irakischen Abgeordnetenhaus. Zehntausende Sicherheitskräfte sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Katalanisches Parlament berät über Wahl von Puigdemont-Nachfolger

Barcelona - Das Parlament von Katalonien berät ab Samstagmittag erstmals über die Wahl von Joaquim Torra zum Regionalpräsidenten und damit zum Nachfolger von Carles Puigdemont. Der derzeit in Berlin lebende Puigdemont hatte am Donnerstag auf eine Wiederwahl verzichtet und den 55-jährigen Torra als Nachfolger vorgeschlagen. Wird bis 22. Mai kein Regionalpräsident gewählt, finden Neuwahlen statt.

Bis zu 15.000 Teilnehmer bei Kroaten-Treffen in Bleiburg erwartet

Bleiburg - Bis zu 15.000 Teilnehmer werden am Samstag beim umstrittenen Kroaten-Gedenktreffen in Bleiburg an der slowenischen Grenze erwartet. Am Vormittag ist ein Totengedenken am Loibacher Friedhof geplant, gegen Mittag eine Messe bei der Gedenkstätte am Loibacher Feld. Erstmals soll heuer mit Beginn um 11.00 Uhr eine Gegendemonstration stattfinden - allerdings weit vom Treffen entfernt. Das Treffen ist seit Jahren in der Kritik, weil die Veranstaltung auch dazu genutzt wird, das faschistische Ustascha-Regime in Kroatien zu verherrlichen.

Mann erschoss in Kalabrien zwei Menschen - Täter flüchtig

Catanzaro - In Kalabrien in Süditalienhat ein Mann am Freitagabend zwei Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Nach der Tat flüchtete er zu Fuß, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Der Schütze sei zwar mittlerweile identifiziert, aber nicht wie zuvor berichtet gefasst worden, schrieben mehrere Zeitungen. Das Motiv des Todesschützen ist vorerst nicht bekannt.

63. Song Contest: Das Finale in Lissabon steht an

Lissabon/Wien - Am Samstagabend geht das Große Finale des 63. Eurovision Song Contest in Portugals Hauptstadt Lissabon über die Bühne. Nach den Ausscheidungsshows in den vergangenen Tagen steht nun die Runde der letzten 26 Kandidaten an - darunter Österreichs Hoffnung Cesar Sampson, der mit seiner Gospelnummer "Nobody But You" auf Startplatz 5 ins Rennen geht.

Thiem entzauberte Weltranglisten-Ersten Nadal in Madrid

Madrid - Fast ein Jahr nach dem Sensationssieg im Viertelfinale von Rom hat Dominic Thiem gegen Rafael Nadal wieder ganz groß zugeschlagen und die Rekordserie des Spaniers auf dessen Lieblingsbelag und in dessen Heimat gebrochen. Der 24-jährige Niederösterreicher zeigte am Freitag im Viertelfinale des Masters-1000-Tennisturniers von Madrid eine sehr starke Leistung und besiegte den Weltranglisten-Ersten nach 1:56 Stunden mit 7:5,6:3.

