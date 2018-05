APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Jihadistenmiliz IS reklamiert tödliche Messerattacke in Paris für sich

Paris - Nach einer tödlichen Messer-Attacke in Paris haben Anti-Terror-Experten die Ermittlungen übernommen. Ein Angreifer tötete am Samstagabend im Zentrum der französischen Hauptstadt einen 30-jährigen Passanten und verletzte vier weitere Menschen, zwei davon schwer. Dabei soll er laut Zeugenaussagen "Gott ist groß" auf Arabisch gerufen haben, wie Staatsanwalt Francois Molins sagte. Die Polizei erschoss den Angreifer. Staatspräsident Emmanuel Macron bezeichnete den Täter als Terroristen. Die Jihadistenmiliz IS bekannte sich zur Tat. Die Verletzten sind außer Lebensgefahr.

63. Song Contest: Israel holt Sieg in Lissabon, Österreich Platz 3

Lissabon/Wien - Israel hat den 63. Eurovision Song Contest gewonnen. Netta holte sich Samstagnacht mit 529 Punkten den Titel in der Altice Arena in Portugals Hauptstadt Lissabon. Österreichs Kandidat Cesar Sampson kam mit 342 Punkten und seinem Lied "Nobody But You" auf den 3. Platz - nachdem er die Wertung der Expertenjurys klar gewonnen hatte. Netta ist mit "Toy" Nachfolgerin von Vorjahressieger Salvador Sobral, der 2017 mit "Amar Pelos Dois" in Kiew triumphiert hatte. Das Stockerl zwischen Israel und Österreich komplettierte Zypern mit Eleni Foureira und "Fuego".

Totes Kind in Müllcontainer in Wien-Döbling entdeckt

Wien - Eine in einem Plastiksack verpackte Kinderleiche ist Samstag früh in einem Müllcontainer in Wien-Döbling gefunden worden. Es handelt sich dabei um eine siebenjährige Volksschülerin, die seit Freitag vermisst wurde. Dies teilte die Wiener Polizeisprecherin Irina Steirer der APA mit. Die Todesursache muss noch geklärt werden, die Polizei geht aber von Fremdverschulden aus. Die Ermittlungen und Einvernahmen seien im Gange, weitere Einzelheiten werde es am Sonntag geben, sagte die Sprecherin.

Serie von Selbstmordanschlägen auf Kirchen in Indonesien

Jakarta - Bei einer Serie von Selbstmordanschlägen auf Kirchen sind in der indonesischen Großstadt Surabaya am Sonntag mindestens zwei Menschen getötet worden. Ein Dutzend weitere Personen wurden bei den Attentaten auf drei Kirchen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Über die Hintergründe gab es keine Angaben der Polizei. Die Explosionen erfolgten am frühen Morgen beinahe zeitgleich vor drei Kirchen in der zweitgrößten Stadt Indonesiens.

Lega und Fünf Sterne-Bewegung einig über Programmentwurf

Rom - In den Regierungsverhandlungen zwischen der rechtspopulistischen Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung gibt es ein erstes greifbares Ergebnis. Vertreter beider Parteien hätten sich in Mailand auf den Entwurf eines gemeinsamen Regierungsprogramms geeinigt, verlautete von beiden Parteien am Samstagabend. Das Programm bestehe aus 19 Punkten, die Personalia seien noch ausgeklammert worden.

Erster Anlauf zu Präsidentenwahl in Katalonien gescheitert

Barcelona/Madrid - Der fünfte Versuch der Regierungsbildung der Unabhängigkeitsbefürworter in der spanischen Konfliktregion Katalonien ist im ersten Anlauf zunächst gescheitert. Bei der Wahl im Parlament in Barcelona verfehlte der neue Kandidat für den Posten des Regionalpräsidenten, der Separatist Quim Torra, am Samstag die nötige absolute Mehrheit der Stimmen wie erwartet nur knapp. Bei der für Montag angesetzten zweiten Abstimmung werden dem 55 Jahre alten Anwalt und Schriftsteller aber gute Chancen eingeräumt, denn dann reicht die einfache Mehrheit, die er am Samstag erreichte.

Niedrigste Wahlbeteiligung im Irak seit dem Sturz von Saddam Hussein

Bagdad - Bei der Parlamentswahl im Irak hat nicht einmal die Hälfte der wahlberechtigten Bürger ihre Stimme abgegeben. Wie die Wahlkommission am Samstagabend in Bagdad mitteilte, lag die Wahlbeteiligung bei 44,52 Prozent und damit so niedrig wie noch nie seit dem Sturz von Machthaber Saddam Hussein im Jahr 2003. Mehr als die Hälfte der 24,5 Millionen registrierten Wähler verzichtete bei der ersten Parlamentswahl seit dem militärischen Sieg über die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) auf die Stimmabgabe.

DOK.fest-Auszeichnung für "I'm a bad guy" von Susanne Freund

München - Zum Abschluss des Internationalen Dokumentarfilmfestivals DOK.fest in München sind am Samstagabend die besten Beiträge mit Preisen geehrt worden. Den Hauptpreis bekam der dänische Dokumentarfilm "The Distant Barking Of Dogs" von Regisseur Simon Lereng Wilmont. Als bester deutschsprachiger Film wurde "I'm a bad guy" der österreichischen Regisseurin Susanne Freund ausgezeichnet. "I'm a bad guy" ist das Porträt eines Herren jenseits der 80, der einst einer der gefürchtetsten Kriminellen Österreichs war - der Bankräuber und Geiselnehmer Adolf Schandl.

