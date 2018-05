APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Mehr als 100 Tote nach Flugzeugabsturz auf Kuba befürchtet

Havanna - Beim Absturz eines Passagierflugzeugs unmittelbar nach dem Start auf Kuba sind vermutlich mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der kubanischen Parteizeitung "Granma" wurden am Freitag lediglich drei Frauen und ein Mann lebend aus den Trümmern geborgen. Der Mann sei jedoch kurz darauf gestorben. Eine offizielle Zahl der Toten wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Mindestens zehn Tote durch Schüsse in High School in Texas

Houston (Texas) - Bei einer Schießerei an einer High School im US-Bundesstaat Texas sind am Freitag zehn Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden. Das teilte der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, vor Journalisten mit. Ein Bursche hatte an der Santa Fe High School in der gleichnamigen Stadt das Feuer auf Schüler eröffnet. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Nach Medienberichten soll es sich um einen 17-Jährigen handeln, der Sheriff sprach von einem ehemaligen Schüler der High School.

Endergebnis: Der Geistliche Al-Sadr gewann die Parlamentswahl im Irak

Bagdad - Der schiitische Geistliche Muktada Al-Sadr hat wie erwartet die Parlamentswahl im Irak gewonnen. Seine Liste Sairun (Wir marschieren) werde 54 der 329 Sitze im Parlament erhalten, teilte die Wahlkommission am frühen Samstagmorgen mit. Auf Platz zwei folgt ein Bündnis des Politikers Hadi Al-Amiri (47 Sitze), das den schiitischen Milizen nahesteht und enge Beziehungen zum benachbarten Iran hat. Lediglich auf Platz drei kam der amtierende schiitische Regierungschef Haidar Al-Abadi mit seiner Liste (42 Sitze).

Mindestens elf Tote bei Explosionen in Stadion in Afghanistan

Kabul - Bei einer Serie von Explosionen während eines Cricket-Spiels in Afghanistan sind am Freitagabend mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Weitere 45 Menschen wurden bei dem Zwischenfall in einem Stadion in Jalalabad im Osten des Landes verletzt, teilte ein Sprecher des Gouverneurs der Provinz Nangarhar mit. Es gab zunächst keine Angaben dazu, was die Explosionen verursacht hatte.

Royale Hochzeit - Harry und Meghan sagen "Ich will"

Windsor - Jawort vor 600 Gästen, Kutschfahrt zwischen mehr als 100.000 Schaulustigen, Millionen vor den Fernsehern: Die Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) an diesem Samstag begeistert Royal-Fans rund um den Globus. Um 13 Uhr (MESZ) beginnt der Gottesdienst auf Schloss Windsor westlich von London. Eine gute Stunde später zeigen sich der sechste der britischen Thronfolge und die ehemalige US-Schauspielerin in einer offenen Kutsche im Freien.

Islamische Staaten fordern Schutztruppe für Palästinenser

Istanbul/Gaza - Ein Gipfel islamischer Staaten in Istanbul hat die Aufstellung einer internationalen Truppe zum Schutz der Palästinenser gefordert. Die Mitglieder der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) verurteilten in der Abschlusserklärung am Freitag auf das Schärfste die "kriminellen Handlungen" Israels im Gazastreifen. Der UN-Menschenrechtsrat beschloss eine Untersuchungskommission zu entsenden.

Start von Raumfrachter "Cygnus" zur ISS verschoben

Washington - Der ursprünglich für Sonntag geplante Start des Raumfrachters "Cygnus" zur Internationalen Raumstation ISS ist auf Montag verschoben worden. So könnten weitere Inspektionen durchgeführt und auf besseres Wetter gehofft werden, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA in der Nacht auf Samstag mit. Der Frachter solle nun am Montag um 10.39 Uhr MESZ an Bord einer "Antares"-Rakete von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Virginia abheben.

71. Filmfestspiele Cannes vergeben ihre Palmen

Cannes - Bei den 71. Filmfestspiele von Cannes werden am Samstag die Preise verliehen. Wer dabei die Goldene Palme oder den Preis für die beste Regie für sich reklamieren kann, ist dabei offen wie selten. Sowohl Spike Lees "BlacKkKlansman" über einen schwarzen Polizisten, der den Ku-Klux-Klan infiltriert, als auch Eva Hussons Beitrag "Girls Of The Sun" über Frauen im Islamischen Staat überzeugten die Kritiker. Auch die Position von Frauen im Filmgeschäft war ein großes Thema am Roten Teppich.

