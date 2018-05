APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Flugschreiber nach Absturz auf Kuba entdeckt

Havanna - Nach dem Absturz einer Passagiermaschine auf Kuba ist ein Flugschreiber entdeckt worden. Die Blackbox sei in einem guten Zustand, sagte Verkehrsminister Yzquierdo am Samstag (Ortszeit) im Staatsfernsehen. Experten arbeiteten intensiv an der Absturzstelle, um auch den zweiten Flugschreiber zu finden. Bisher gab es zur Ursache des Absturzes keine offiziellen Angaben. Derweil bestätigten die Behörden, dass bei dem Unglück 110 Menschen ums Leben gekommen seien. Drei Menschen überlebten schwer verletzt.

17-Jähriger gestand Schulmassaker von Texas

Houston (Texas) - Der 17-jährige Schütze des Schulmassakers von Texas hat seine Opfer angeblich bewusst ausgewählt. Er habe Ermittlern gesagt, dass er nicht auf Schüler geschossen habe, die er gemocht habe, berichteten US-Medien am Samstag. Der junge Mann gestand die Tat. Die Behörden gaben den Namen des Schützen mit Dimitrios Pagourtzis an. Er erschoss zehn Menschen, darunter neun Schüler. Das FBI erhöhte die Zahl der Verletzten von zehn auf 13. Unter den Schwerverletzten sind auch zwei Polizisten.

Prinz Harry und Meghan feierten Hochzeitsparty

Windsor - Prinz Harry und Meghan Markle haben ihre Hochzeit am Samstagabend im kleineren Kreis weiter gefeiert. Zu der Party im Frogmore House, einem idyllisch gelegenen Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor, waren am Abend 200 Gäste eingeladen - abseits von Kameras. Zuvor hatte sich das Paar am Samstagmittag in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor das Jawort gegeben.

"NYT": Golfmonarchien wollten Trump bei der Wahl 2016 helfen

Washington - Donald Trumps ältester Sohn hat sich einem Bericht zufolge im Jahr 2016 mit einem Repräsentanten zweier Golfmonarchien getroffen, die seinem Vater angeblich zum Wahlsieg verhelfen wollten. Wie die "New York Times" am Samstag berichtete, habe der US-libanesische Geschäftsmann George Nader bei dem Treffen am 3. August 2016 Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate repräsentiert. US-Recht verbietet es Ausländern, Wahlkämpfe in den USA zu unterstützen. Das gilt sowohl für finanzielle als auch für strategische Unterstützung.

Neues Iran-Abkommen und Milliardenhilfen im Gespräch

Wien - Diplomaten aus der EU, China und Russland wollen einem Medienbericht zufolge in der kommenden Woche über finanzielle Hilfen für den Iran im Gegenzug für ein neues Abkommen beraten. Darin könnten zusätzliche Regelungen zum ballistischen Raketenprogramm des Irans und zu seiner Rolle in der Region enthalten sein, berichtete die "Welt am Sonntag" vorab unter Berufung auf ranghohe EU-Diplomatenkreise.

Venezuela wählt neuen Präsidenten

Caracas - Die Bevölkerung im krisengebeutelten Venezuela ist am Sonntag zur Wahl eines neuen Präsidenten aufgerufen. Ab 6 Uhr morgens (Ortszeit, 12.00 MESZ) sollen die Wahllokale ihre Türen öffnen. Die Wiederwahl des sozialistischen Präsidenten Nicol�s Maduro gilt dabei jedoch so gut wie sicher. Zahlreiche Länder der Region sowie die USA und die Europäische Union hatten aber bereits angekündigt, die Wahl nicht anzuerkennen.

EU-Kommission: Neues Reformprogramm mit Griechenland vereinbart

Brüssel/Athen - Griechenland hat sich nach Angaben der EU-Kommission mit seinen internationalen Geldgebern auf ein weiteres Reform-Paket geeinigt. Die Maßnahmen würden bei einem Treffen der Euro-Finanzminister am 24. Mai vorgestellt, teilte die Kommission am Samstag mit. Details zu den Reformen wurden nicht genannt.

Goldene Palme für Familiendrama aus Japan

Cannes - Die Goldene Palme des Filmfestivals Cannes geht an das berührende Familiendrama "Shoplifters" des Japaners Kore-Eda Hirokazu. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. Der 55-Jährige erzählt in dem Werk von einer aus Außenseitern zusammengewürfelten Familie, die am Rande der Gesellschaft lebt. Der Große Preis der Jury ging an den US-Amerikaner Spike Lee für seine gefeierte Satire "BlacKkKlansman" um einen schwarzen Polizisten, der sich in den 1970er-Jahren in den rassistischen Ku-Klux-Klan einschmuggelte.

