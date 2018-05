APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Maduro zum Sieger der Präsidentschaftswahl in Venezuela erklärt

Caracas - Amtsinhaber Nicol�s Maduro ist wie erwartet zum Sieger der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Venezuela erklärt worden. Maduro erhielt rund 5,8 Millionen Stimmen. Auf Oppositionskandidat Henri Falc�n entfielen 1,8 Millionen Stimmen. Der evangelikale Prediger Javier Bertucci kam auf rund 925.000 Stimmen. Falc�n hatte zuvor bereits erklärt, die Wahl nicht anzuerkennen und forderte Neuwahlen. Maduro lag nach Angaben des Wahlamts mit 68 Prozent der Stimmen weit vor Falc�n, der nur 21 Prozent erhielt. Die Wahlbeteiligung habe bei 46 Prozent gelegen, sagte Lucena.

Trump will Vorgehen von FBI im Wahlkampf offiziell untersuchen lassen

Washington - US-Präsident Donald Trump will eine angebliche Unterwanderung seines Wahlkampfes durch die Bundespolizei FBI untersuchen lassen. Unterdessen gab sein Anwalt Rudy Giuliani an, der US-Sonderermittler Robert Mueller, der die mutmaßlichen russischen Einmischungen in den US-Wahlkampf und eine mögliche Verwicklung des Trump-Teams untersucht, werde seine Ermittlungen bis zum 1. September beenden. Trump vertritt seit einigen Tagen die Ansicht, dass eine FBI-Quelle in seinem Team platziert worden sei. Belege dafür blieb er bisher schuldig.

Rund 1.300 Österreicher bei Erdogan-Auftritt in Sarajevo

Sarajevo - Zum Wahlkampfauftritt des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Sarajevo sind rund 1.300 Menschen aus Österreich angereist. Das berichtete der "Kurier" am Sonntag (online) unter Berufung auf Angaben der Polizei des Kantons Sarajevo. Etwa 15.000 Auslandstürken nahmen teil. Die größte Abordnung sei mit etwa 5.000 Teilnehmern aus Deutschland gekommen. In der Türkei finden am 24. Juni Präsidenten- und Parlamentswahlen statt.

Militärkreise: Mindestens zwölf tote Zivilisten bei Angriff in Mali

Bamako - Bei einem Angriff im westafrikanischen Mali sind nach Angaben aus Militärkreisen mindestens zwölf Zivilisten getötet worden. Der Angriff sei am Samstag auf einem Markt in der Stadt Boulekessi im Norden des Landes nahe der Grenze zu Burkina Faso verübt worden, hieß es am Sonntag aus Kreisen der G-5-Sahel-Eingreiftruppe. Malische Truppen unter dem G-5-Sahel-Kommando stünden "im Zentrum dieses Vorfalls". Einer der malischen Soldaten sei von einem bewaffneten Mann auf dem Markt attackiert worden, hieß es.

China startete Satelliten für erste Landung auf Rückseite des Mondes

Peking - Zur Vorbereitung der ersten Landung auf der Rückseite des Mondes hat China einen Übertragungssatelliten gestartet. Eine Rakete vom Typ "Langer Marsch 4C" hob am Montag vom Raumfahrtzentrum in Xichang in der Provinz Sichuan in Südwestchina ab. Rund 25 Minuten nach dem Start wurde der Satellit erfolgreich ausgesetzt und auf den Weg zum Mond gebracht, wie Chinas Raumfahrtbehörde (CNSA) berichtete. Die Sonnensegel und Kommunikationsantennen seien problemlos ausgeklappt worden, hieß es.

Frau in Wien auf offener Straße erstochen

Wien - Eine 59 Jahre alte Frau ist am frühen Sonntagnachmittag in Wien-Favoriten auf offener Straße mit zahlreichen Messerstichen getötet worden. Als mutmaßlicher Täter wurde ihr 67 Jahre alter Ehemann festgenommen. Das Paar hat nach Angaben der Polizei offenbar in Scheidung gelebt. Der Mann versuchte wegzulaufen, wurde aber von Zeugen verfolgt und gefasst. Versuche der Rettungskräfte, die Frau zu reanimieren, blieben erfolglos. Der mutmaßliche Täter sollte noch am Sonntag einvernommen werden.

Mann fuhr absichtlich in US-Restaurant: zwei Familienmitglieder tot

Charlotte - Ein Mann hat im US-Bundesstaat North Carolina seinen Wagen absichtlich in ein Restaurant gelenkt und so Berichten zufolge zwei Familienmitglieder getötet. Nach Angaben lokaler Medien wurden bei dem Vorfall am Sonntag (Ortszeit) zudem mehrere Menschen verletzt. Einige von ihnen schwebten den Angaben zufolge in Lebensgefahr. Nach Angaben der Polizei des Bezirks Charlotte Mecklenburg gibt es keinen terroristischen Hintergrund. Vermutet wird ein familiärer Hintergrund.

Schweden gewann Penalty-Krimi im Eishockey-WM-Finale gegen Schweiz

Kopenhagen - In einem umgekämpften und dramatischen Finale hat sich Schweden den Titel bei der 82. Eishockey-Weltmeisterschaft geholt. Die Skandinavier setzten sich am Sonntag in Kopenhagen gegen die Schweiz 3:2 (1:1,1:1,0:0;0:0) nach Penalty-Shootout durch. Für das "Tre Kronor"-Team war es der insgesamt elfte WM-Titel. Auch im Vorjahr war Gold an die Schweden gegangen.

(Schluss) mhh