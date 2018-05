APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Trump strebt weiter Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim an

Pjöngjang/Washington - US-Präsident Donald Trump geht weiter von einem baldigen Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un aus. "Es geht sehr gut voran. Wir blicken auf den 12. Juni in Singapur", sagte Trump am Samstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington. Kim bekräftigte nach Angaben Südkoreas ebenfalls seinen Willen zu einem Treffen mit Trump. Kim sei zum Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms bereit, sagte Südkoreas Präsident Moon Jae-in am Sonntag nach einem Gespräch mit Kim. Er erhoffe sich ein Ende der "Geschichte des Kriegs und der Konfrontation". Allerdings habe sich der nordkoreanische Machthaber besorgt gezeigt, ob die USA ihre "feindliche Politik" gegenüber Pjöngjang nach der atomaren Abrüstung einstellen und die "Sicherheit seiner Regierung" garantieren würden.

Kurz: Frontex soll Migranten bereits in Nordafrika abfangen

Berlin/Wien - EU-Grenzschützer sollten laut Bundeskanzler Sebastian Kurz künftig auch in Nordafrika tätig werden, um Migranten an der Überfahrt über das Mittelmeer zu hindern. Die Grenzschutzagentur Frontex brauche ein neues Mandat, um in Drittstaaten mit Einverständnis der dortigen Regierung tätig zu werden, sagte der 31-jährige ÖVP-Chef der deutschen Zeitung "Welt am Sonntag". Zudem brauche Frontex ein klares politisches Mandat, um effektiv gegen illegale Migranten vorzugehen. Die Diskussion über die in der EU umstrittene Quotenverteilung von Flüchtlingen müsse "endlich" beendet werden, so Kurz. 2015 hatten 88.340 Personen in Österreich Asylanträge gestellt. Diese Zahl verringerte sich bis 2017 auf weniger als ein Drittel (24.735). Heuer wurden bis Ende März 3.992 Anträge verzeichnet.

Iren stimmen klar für Ende des Abtreibungsverbots

Dublin - Das strenge Abtreibungsverbot in Irland fällt: In einem Referendum haben gut 66 Prozent der Iren für die Abschaffung des Verbots gestimmt. Die Beteiligung lag bei 64 Prozent. In Dublin brach bei der Verkündung des amtlichen Endergebnisses am Samstagabend lauter Jubel aus. Premierminister Leo Varadkar sprach vom "Höhepunkt einer stillen Revolution" in dem lange Zeit streng katholischen Land. Ein neues Abtreibungsgesetz soll nach seinen Worten bis Ende des Jahres verabschiedet werden. Vorgesehen ist, Schwangerschaftsabbrüche in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen straffrei zu stellen.

Venezuela ließ US-Bürger nach zwei Jahren aus dem Gefängnis frei

Caracas/Washington - Venezuela hat einen wegen angeblicher Umsturzpläne in Haft sitzenden US-Bürger und dessen Frau nach zwei Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Präsident Nicolas Maduro habe die Freilassung von Joshua Holt und dessen Frau als Geste des guten Willens verfügt, um den Dialog mit den USA zu verstärken, sagte Kommunikationsminister Jorge Rodriguez am Samstag in Caracas. Es sollten weitere "Aggressionen" der USA vermieden werden. US-Präsident Donald Trump sprach von einer "guten Nachricht".

Israels Luftwaffe bombardierte Hamas-Ziele im Gazastreifen

Gaza/Jerusalem - Die israelische Luftwaffe hat im Gazastreifen in der Nacht auf Sonntag Stellungen der radikalislamischen Hamas angegriffen. Das meldeten palästinensische Sicherheitskreise. Berichte über Verletzte oder Tote gab es zunächst nicht. Einige Raketen seien auf eine Übungseinrichtung der Hamas nahe der Stadt Rafah abgefeuert worden, andere auf eine Stellung westlich von Khan Younis. Es habe sich um Vergeltungsmaßnahmen für verbotene Grenzübertritte von Palästinensern nach Israel gehandelt, zudem habe die Armee auf wiederholte versuchte Beschädigungen des Grenzzauns reagiert. Zuvor hatten vier palästinensische Jugendliche Samstag früh den Grenzzaun zu Israel durchschnitten und einen israelischen Soldaten angegriffen.

Regierung bereitet sich bei Klausur auf EU-Ratsvorsitz vor

Wien/Mauerbach - Die ÖVP-FPÖ-Regierung versammelt sich ab Sonntagmittag in Mauerbach, um im Rahmen einer Klausur die Vorbereitungen für die im Juli startende österreichische EU-Ratspräsidentschaft abzuschließen. Ebenfalls thematisiert werden soll am Sonntag die Klimastrategie, die dann am Montag durch den Ministerrat gehen wird. Bei der Regierungssitzung am zweiten Klausurtag steht auch das politisch heikelste Thema an, nämlich die Reform der Mindestsicherung.

Salzburger Parteigremien segnen Koalitionspakt ab

Salzburg - Vor der Bildung der neuen schwarz-grün-pinken Landesregierung in Salzburg müssen am Sonntag die Parteigremien von ÖVP, Grünen und NEOS noch den ausverhandelten Koalitionspakt absegnen. Eine Zustimmung gilt als Formsache. Zunächst wählen die Grünen am Vormittag aber einen Nachfolger für Landessprecherin Astrid Rössler, die nach der Wahlniederlage am 22. April ihren Rücktritt angekündigt hatte.

Real Madrid erneut CL-Sieger - 3:1 gegen Liverpool

Kiew - Der Sieger der Fußball-Champions-League heißt auch heuer wieder Real Madrid. Spaniens Meister setzte sich am Samstag im Kiewer Olympiastadion im Finale gegen den FC Liverpool mit 3:1 (0:0) durch. Real scorte durch "Slapstick"-Treffer von Karim Benzema (51.) und Gareth Bale (83.), denen schwere Patzer von Liverpool-Goalie Loris Karius vorausgingen, sowie durch ein Traumtor des Walisers Bale (64.). Real gewann damit als erster Club seit dem FC Bayern (1974 - 1976) dreimal nacheinander den wichtigsten europäischen Club-Bewerb und baute mit insgesamt 13 Triumphen den Status als Rekordchampion aus.

