APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Nachdenkliche Opulenz in Rot-Weiß-Rot bei Life-Ball-Jubiläum

Wien - Mit einer opulenten Hommage an das Erfolgsmusical "The Sound of Music" hat der Life Ball am Samstagabend im Wiener Rathaus sein 25. Jubiläum gefeiert. Organisator Gery Keszler erinnerte an den Life Ball 1993, als die Botschaft erstmals "in die Welt geschrien wurde" und eine HIV-Infektion noch nahezu einem Todesurteil gleichkam. Durch den Abend führten Conchita Wurst, die sich für ihre Rolle als Maria von Trapp extra den Bart blond gefärbt hatte und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp.

Österreichischer Autor Thomas Köck erhält Mülheimer Dramatikerpreis

Mülheim/Ruhr - Der österreichische Autor Thomas Köck erhält für sein Stück "paradies spielen (abendland. ein abgesang)" den diesjährigen Mülheimer Dramatikerpreis. Nach rund zweistündiger, öffentlicher Diskussion auf einer Theaterbühne in Mülheim bestimmte am Samstagabend eine Jury mehrheitlich die Vergabe des mit 15.000 Euro dotierten Preises an den 32-Jährigen aus Oberösterreich. "Am Königsweg" von Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, in dem sie US-Präsident Donald Trump ins Visier nimmt erhielt den Publikumspreis der 43. Mülheimer Theatertage.

Österreichischer Verhaltensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeldt gestorben

Starnberg - Der österreichische Verhaltensforscher und Begründer der Humanethologie Irenäus Eibl-Eibesfeldt ist tot. Der Wissenschafter starb am Samstag im Kreise seiner Familie 89-jährig in Starnberg (Bayern). Er war nach einem Sturz seit kurzem bettlägerig und hatte sich davon nicht mehr erholt. Eibl-Eibesfeldt arbeitete mit Otto Koenig, Konrad Lorenz und Hans Hass. Aus seiner tierethologischen Arbeit heraus wuchs sein Interesse am menschlichen Verhalten. Mit seinem Buch "Die Biologie des menschlichen Verhaltens" (1984) legte er den Grundstein für die Humanethologie als eigenständiges wissenschaftliches Fach.

Rechtsruck bei Parlamentswahlen in Slowenien erwartet

Ljubljana - In Slowenien wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Favorit ist der konservative Oppositionsführer Janez Jansa, der mit einem Anti-Flüchtlings-Wahlkampf sein drittes Comeback als Regierungschef schaffen will. Jansas Demokratische Partei (SDS) führt in allen Umfragen, doch ist unklar, ob er eine Regierungsmehrheit zustande bringen wird. Mit Ausnahme der kleinen Rechtspartei "Neues Slowenien" (NSi) lehnen nämlich alle aussichtsreichen Parteien eine Koalition mit Jansa ab.

Gedenken an Terroropfer in London

London - Ein Jahr nach dem Terroranschlag auf der London Bridge und dem nahen Borough Market gedenken die Briten am Sonntag (17.30 Uhr MESZ) in einer Schweigeminute der Opfer. Bei der Attacke wurden insgesamt acht Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Drei islamistische Attentäter waren mit einem gemieteten Transporter auf der Brücke gezielt in Passanten gefahren; drei Menschen starben. Anschließend rannten die Täter zum Borough Market und erstachen fünf Personen. Polizisten erschossen kurz darauf die Attentäter.

G-7-Treffen endete mit Missklängen wegen Streit um US-Politik

Ottawa - Das Treffen der G-7-Finanzminister in Kanada ist am Samstag mit Streit über die Handelspolitik der USA zu Ende gegangen. Die Minister und Notenbankchefs hätten gegenüber US-Finanzminister Steven Mnuchin ihre "einhellige Sorge und ihre Enttäuschung" kundgetan, sagte der Ressortchef des Gastgeberlands Kanada, Bill Morneau, zum Abschluss der Beratungen im Gebirgsort Whistler. Mnuchin war wegen der jüngst in Kraft getretenen US-Strafzölle im Kreis seiner Ministerkollegen weitgehend isoliert.

Österreich feierte 2:1-Heimsieg über Weltmeister Deutschland

Klagenfurt - Österreich hat am Samstagabend in Klagenfurt einen 2:1-(0:1)-Heimsieg über Fußball-Weltmeister Deutschland gefeiert. Nachdem ein Schnitzer von Schlussmann Jörg Siebenhandl die frühe Gäste-Führung durch Mesut Özil (11.) ermöglicht hatte, sorgten Tore von Martin Hinteregger (53.) und Alessandro Schöpf (69.) nach der Pause noch für einen verdienten Sieg der Mannschaft von Franco Foda. Der ehemalige Sturm-Trainer aus Deutschland durfte damit auch in seinem fünften Spiel als ÖFB-Teamchef über einen Sieg jubeln. Für die ÖFB-Auswahl war es der bereits siebente volle Erfolg in Serie.

