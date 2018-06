APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Regierung lädt zu zweitägiger Medienenquete

Wien - Im Wiener Museumsquartier findet Donnerstag und Freitag die Medienenquete der Bundesregierung statt. Medienminister Gernot Blümel (ÖVP) möchte dort die Weichenstellungen für kommende Reformen im Medienbereich vorbereiten. Dafür wurden in- und ausländische Marktteilnehmer und Experten geladen.

Zahl der Toten durch Vulkanausbruch in Guatemala stieg auf 99

Guatemala-Stadt - Die Zahl der Toten durch den Vulkanausbruch in Guatemala ist auf mindestens 99 gestiegen. Die sterblichen Überreste von 99 durch den Ausbruch des Feuervulkans getöteten Menschen seien in die Gerichtsmedizin gebracht worden, teilte das rechtsmedizinische Institut Inacif am Mittwoch mit. Vor Bekanntgabe der neuesten Zahlen hatten gut 190 Menschen als vermisst gegolten. Laut der Sprecherin des Instituts, Mirna Zeledon, waren erst 28 der 99 Toten identifiziert.

Wieder Flüchtlingsboot verunglückt - Mindestens 46 Tote vor Jemen

Sanaa/Genf - Wenige Tage nach dem verheerenden Unglück eines Flüchtlingsbootes vor Tunesien hat sich vor der Küste Jemens eine ähnliche Katastrophe abgespielt. Nach Angaben der Organisation für Migration (IOM) kamen mindestens 46 Migranten um, als ihr Schiff am Mittwoch im Golf von Aden bei hohem Wellengang kenterte. 16 Menschen wurden vermisst, wie die Organisation am Abend in Genf berichtete. An Bord seien Äthiopier gewesen, die auf der Suche nach Arbeit womöglich über das Bürgerkriegsland Jemen in die Golfstaaten weiterziehen wollten.

Türkische Wahllokale im Ausland öffnen für Wahlen

Ankara/Wien - Die türkischen Wähler im Ausland können vom heutigen Donnerstag an ihre Stimme für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 24. Juni in der Türkei abgeben. Knapp über drei Millionen Wähler sind laut der Wahlkommission im Ausland registriert. In Österreich sind ebenso wie in Frankreich und Deutschland die Wahllokale bis zum 19. Juni geöffnet, Briefwahl ist laut türkischem Gesetz nicht möglich.

Iran-Deal: Teheran bereitet sich technisch auf Scheitern vor

Teheran - Der Iran bereite sich nach Angaben seines Atomchefs technisch auf ein Scheitern des Wiener Atomabkommens von 2015 vor. Dann würde der Iran innerhalb eines Monats die Zentrifugen-Fabrik Ahmadi-Roschan in Natans im Zentraliran betriebsbereit machen, sagte Ali-Akbar Salehi am Mittwochabend in einem Interview des Staatsfernsehens. "Wir hoffen, dass ein Scheitern des Deals nicht eintreffen wird, aber technisch bereiten wir uns trotzdem schon vor", sagte Salehi, der auch Vizepräsident ist. Er betonte, dass die Vorbereitungen weder gegen den Deal noch gegen die Vorschriften der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA/IAEO verstießen.

NATO-Treffen: Minister beraten über Aufrüstung gegen Russland

Brüssel/Moskau - Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten wollen am Donnerstag bei einem Treffen in Brüssel über die weitere Aufrüstung gegen Russland beraten. Plan ist es, dass die Einsatzbereitschaft von Truppen bis 2020 deutlich erhöht wird. Zudem sollen in Ulm und Norfolk neue Kommandos für schnelle Truppen- und Materialtransporte aufgebaut werden. Zusätzlich sollen in der bestehenden NATO-Kommandostruktur insgesamt rund 1.200 zusätzliche multinationale Dienstposten geschaffen.

Bombenanschlag auf Moschee in Bagdad - Mindestens 20 Tote

Bagdad - Zwei heftige Explosionen in einem Armenviertel der irakischen Hauptstadt Bagdad sollen am Mittwochabend mehrere Menschen getötet und dutzende verletzt haben. Die Nachrichtenseite "Iraqinews" berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass mindestens 20 Menschen getötet und mehr als hundert verletzt wurden.

120 Feuerwehrleute kämpften gegen Großbrand in Londoner Luxushotel

London - Mehr als hundert Feuerwehrleute haben am Mittwoch gegen einen Brand in einem Fünf-Sterne-Hotel in der Nähe des legendären Londoner Kaufhauses Harrods gekämpft. Dutzende Menschen - darunter auch der Sänger Robbie Williams - seien aus dem am Hyde Park gelegenen Mandarin Oriental in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Mehrere Straßen in der Umgebung wurden gesperrt. Warum das Feuer in der fünften Etage des zwölfstöckigen frisch renovierten Jahrhundertwende-Gebäudes ausbrach, war zunächst unklar.

