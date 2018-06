APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Conte und Macron für EU-Asylzentren in Herkunftsländern

Paris/Wien - Im Streit um die europäische Flüchtlingspolitik haben sich Italiens neuer Ministerpräsident Giuseppe Conte und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für die Bearbeitung von Asylanträgen in den Herkunftsländern ausgesprochen. "Wir sollten europäische Zentren in den Herkunftsländern schaffen", sagte Conte am Freitag in Paris. Macron äußerte sich indes kritisch zum Begriff einer "Achse der Willigen", die Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) für den Kampf gegen illegale Migration gefordert hatte.

Trumps Ex-Wahlkampfchef Manafort muss ins Gefängnis

Washington - Paul Manafort, der frühere Wahlkampfchef von US-Präsident Donald Trump, muss ins Gefängnis. Eine Bundesrichterin in Washington entschied am Freitag, dass der 69-Jährige bis zu seinen bevorstehenden Prozessen wegen mutmaßlicher Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Bankenbetrugs hinter Gitter muss. Bisher befand sich Manafort unter Hausarrest. Trump bezeichnete die Hafteinweisung seines früheren Wahlkampfchefs als "sehr unfair".

Kurz zu EU-Vorsitz: "Schubladisierungen" zerstören Union

Wien - Etwas mehr als zwei Wochen vor Beginn der EU-Ratspräsidentschaft hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mehreren Zeitungen Interviews zum europapolitischen Kurs der Regierung gegeben. In Anbetracht der Spannungen innerhalb der Union plädiert der Kanzler für ein besseres Miteinander. "Schubladisierungen" würden die EU spalten und zerstören, sagte er etwa dem "Standard". Man solle nicht auf jene "herabschauen", die eine andere Meinung vertreten.

Medien: BND überwachte fast 2.000 Anschlüsse in Österreich

Wien - Der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) hat zwischen 1999 und 2006 systematisch die Telekommunikation zentraler Einrichtungen in Österreich überwacht. Laut einer dem Nachrichtenmagazin "profil" und der Tageszeitung "Der Standard" vorliegenden BND-internen Datei wurden in diesem Zeitraum insgesamt 2.000 Telefon-, Fax- und Mobilanschlüsse sowie E-Mail-Adressen in Visier genommen. Bereits 2015 war bekannt geworden, dass der BND "befreundete Länder" aus aller Welt gezielt ausspioniert haben soll.

USA mit neuen Zöllen gegen China - Gegenschlag aus Peking

Washington/Peking - Die weltgrößten Volkswirtschaften USA und China steuern auf einen Handelskrieg zu. US-Präsident Donald Trump verkündete am Freitag neue Strafzölle von 25 Prozent auf über 1100 chinesische Waren und Produktgruppen - darunter Industrie- und High-Tech-Güter. Dabei geht es um ein Volumen von 50 Milliarden Dollar (42,6 Mrd. Euro). Die Regierung in Peking reagierte umgehend mit eigenen Zöllen von 25 Prozent auf US-Produkte, ebenfalls im Volumen von 50 Milliarden Dollar.

Kein Durchbruch bei Friedensgesprächen vor Wahl in Kolumbien

Bogota - Kurz vor der Präsidentenwahl in Kolumbien gibt es bei den Friedensgesprächen zwischen der Regierung und der linken Guerillaorganisation ELN weiter keinen Durchbruch. Die Delegationen beendeten am Freitag auch die fünfte Verhandlungsrunde, ohne sich auf eine langfristige Waffenruhe zu einigen. Die Friedensverhandlungen könnten unter der neuen Regierung deutlich schwieriger werden, denn alles deutet auf einen Wahlsieg des konservativen Kandidaten Ivan Duque hin, der das Abkommen mit den früheren FARC-Rebellen infrage stellt.

Großbrand in Kunsthochschule Glasgow

Glasgow - Zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre ist das historische Gebäude der Kunsthochschule in Glasgow durch einen Großbrand massiv beschädigt worden. Der 2014 schon einmal vom Feuer schwer beschädigte und mit Millioneninvestitionen restaurierte Sandsteinbau ging in der Nacht auf Samstag erneut in Flammen auf. Die Brandursache ist unklar, Hinweise auf Verletzte gab es zunächst nicht. Das Gebäude wurde Ende des 19. Jahrhunderts nach Plänen des schottischen Architekten Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) errichtet, einem wichtigen Vertreter des Jugendstils. Es gehört zu den bekanntesten Bauwerken Schottlands und zieht jährlich tausende Touristen an.

Fußball-WM: Ronaldo-Triple rettet Portugal 3:3 gegen Spanien

Sotschi - Das erste Spitzenspiel der Fußball-WM in Russland hat am Freitagabend ein 3:3-Unentschieden zwischen Europameister Portugal und Ex-Weltmeister Spanien gebracht. Mann des Abends in Sotschi war Cristiano Ronaldo, der die Portugiesen zuerst zweimal in Führung schoss und seinem Team dann noch im Finish per Freistoß noch einen Punkt rettete. Die Führung in Gruppe B übernahm der Iran, der Marokko davor dank eines Last-Minute-Eigentors von Aziz Bouhaddouz in St. Petersburg glücklich mit 1:0 besiegt hatte.

(Schluss) an