APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Arbeitszeit - Wirtschaftskammer und Industrie bestätigen Wegfall von Gleitzeit-Zuschlägen

Wien - Harte Fronten zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite hat am Sonntagabend auch die ORF-Diskussion "Im Zentrum" zum Thema Arbeitszeit sichtbar gemacht. Arbeiterkammer und Gewerkschaft warnten vor einer Gefährdung von Freizeit, Familie und Gesundheit. Wirtschaftskammer und Industrie wiegelten ab, gestanden aber den Entfall von Zuschlägen bei den Regierungsplänen ein. Josef Muchitsch, SPÖ-Sozialsprecher und Vorsitzender Gewerkschaft Bau-Holz, sprach angesichts der Regierungspläne für den Zwölf-Stunden-Tag von "Lohnraub".

Bericht: Merkel plant Sondertreffen zu Migration mit EU-Staaten

Berlin - Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel plant nach einem Zeitungsbericht ein Sondertreffen zur Flüchtlingspolitik mit Italien, Österreich und weiteren Staaten im Vorfeld des EU-Gipfels Ende Juni. Dabei sollten neue umfangreiche Maßnahmen im Kampf gegen die illegale Zuwanderung beraten werden, berichtet die "Welt" unter Berufung auf hohe EU-Diplomaten. Konkret wird es dem Bericht zufolge darum gehen, das Mandat und damit die Aufgaben der EU-Grenzschutzbehörde Frontex deutlich zu erweitern und die Zusammenarbeit mit Drittstaaten zu stärken.

Alle Geretteten der "Aquarius" in Spanien

Valencia - Das Drama um 630 Bootsflüchtlinge ist nach tagelanger Irrfahrt im Mittelmeer beendet. Das vor einer Woche von Italien abgewiesene Flüchtlings-Rettungsschiff "Aquarius" und zwei weitere Schiffe fuhren am Sonntag in den Hafen der spanischen Stadt Valencia ein. Nachdem Italien und Malta der "Aquarius" die Einfahrt verweigert hatten, erklärte sich die neue sozialistische Regierung Spaniens zur Aufnahme bereit.

Verletzte und Festnahmen nach Demonstrationen in Skopje

Skopje/Athen - Bei gewaltsamen Demonstrationen in der mazedonischen Hauptstadt Skopje gegen die mit Griechenland getroffene Vereinbarung zur Änderung des Landesnamens sind am Sonntagabend mehrere Menschen verletzt worden. Nach Medienberichten mussten sieben Polizisten und mindestens drei Demonstranten zur Behandlung ins Krankenhaus. Mindestens elf Demonstranten wurden festgenommen. Die Proteste richteten sich gegen die Vereinbarung zwischen Skopje und Athen, mit dem der jahrelange Streit der Nachbarn um den Staatsnamen Mazedonien beigelegt werden soll. Danach soll sich die ehemalige jugoslawische Teilrepublik künftig Nord-Mazedonien nennen.

Rechtsgerichteter Kandidat Duque gewann Wahl in Kolumbien

Bogota - Der konservative Kandidat Ivan Duque hat die Präsidentenwahl in Kolumbien gewonnen. Er kam in der Stichwahl am Sonntag auf rund 54 Prozent der Stimmen. Bei der Abstimmung ging es auch um die Zukunft des historischen Friedensabkommens mit der linken Guerillabewegung FARC. Duque will das Abkommen in wesentlichen Punkten ändern und könnte die Ex-Rebellen damit zurück in den Untergrund treiben.

Leichtes Erdbeben in Tirol - Keine Schäden

Hall - Ein leichtes Erdbeben hat sich kurz vor Mitternacht im Raum Hall in Tirol ereignet. Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik wies das Beben eine Magnitude von 2.5 auf und wurde von einigen Personen im Epizentrum deutlich verspürt. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei einer derartigen Magnitude auch nicht zu erwarten.

Fußball-WM: Verpatzter Start für Favoriten-Duo Deutschland und Brasilien

Wien - Die beiden meistgenannten Titelfavoriten der Fußball-WM in Russland haben am Sonntag einen Fehlstart hingelegt. Total daneben ging das Startmatch für Deutschland, der Titelverteidiger kassierte eine 0:1-Niederlage gegen Mexiko. Es war dies erste Niederlage der Deutschen in einem WM-Auftaktmatch seit 1982. Rekord-Weltmeister Brasilien musste sich mit einem 1:1 gegen die Schweiz begnügen.

