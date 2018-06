APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

EU-Staaten ringen bei Mini-Gipfel um gemeinsamen Migrationskurs

Brüssel - Die Europäische Union steht in der Flüchtlingsfrage vor entscheidenden Tagen. Am Sonntag beraten die Vertreter von 16 EU-Staaten - darunter Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) - bei einem Mini-Asylgipfel in Brüssel die weitere Vorgangsweise in Sachen Migration. Die Visegrad-Staaten Ungarn, Tschechien, Slowakei und Polen boykottieren das Treffen. Konkrete Beschlüsse werden nicht erwartet, die dürften - wenn überhaupt - erst beim regulären EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag fallen.

Bayerns Innenminister fordert Grenzkontrollen in ganz Deutschland

München - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) beharrt vor dem EU-Sondergipfel am Sonntag auf der von seiner Partei geplanten Abweisung von Flüchtlingen an den deutschen Grenzen. Im vergangenen Jahr seien in Deutschland 40.000 Flüchtlinge registriert worden, die schon in anderen Ländern einen Asylantrag gestellt hätten, sagte Herrmann der Zeitung "Bild am Sonntag" (BamS). Hermann forderte Grenzkontrollen in ganz Deutschland. Es helfe auf Dauer nicht, wenn die Zurückweisungen nur an der bayerischen Grenze erfolgten.

Türkei wählt Parlament und mächtigen Präsidenten

Ankara - Fast eineinhalb Jahre früher als geplant werden am Sonntag in der Türkei der Präsident und ein neues Parlament gewählt. Knapp 60 Millionen Türken sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Mit den Wahlen wird die Einführung eines Präsidialsystems abgeschlossen. Der neue Präsident wird Staats- und Regierungschef und mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet. Die Verfassungsreform ist das wichtigste politische Projekt von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Die Opposition warnt vor einer "Ein-Mann-Herrschaft" Erdogans.

Meinl-Reisinger mit 94,7 Prozent zur NEOS-Chefin gewählt

Wien - Beate Meinl-Reisinger ist am Samstag mit 94,7 Prozent zur neuen NEOS-Chefin gekürt worden. Sie erhielt bei der Mitgliederversammlung der Pinken in der Wiener Stadthalle 530 von 559 abgegebenen Stimmen. Ihr Gegenkandidat Kaspar Erath erhielt 3,2 Prozent bzw. 18 Stimmen, die restlichen Stimmzettel wurden weiß abgegeben. Die Wiener Partei- und Klubchefin folgt damit Matthias Strolz nach. In seiner Abschiedsrede stimmte Strolz die NEOS auf den Kampf gegen den voranschreitenden Demokratieabbau ein.

Ende des Fahrverbots für Frauen in Saudi-Arabien

Riad - Um Mitternacht endete am Sonntag das jahrzehntelange Fahrverbot für Frauen in Saudi-Arabien. Das Königreich war das einzige Land der Welt, in dem Frauen nicht selbst Autofahren durften, was weltweit seit langem auf Kritik und Unverständnis stieß. Die Aufhebung des Verbots ist Teil der Reformen, mit denen der mächtige Kronprinz Mohammed bin Salman den Ölstaat liberalisieren und modernisieren will.

Task Force für Familienzusammenführungen an US-Grenze

El Paso/Washington - Das US-Gesundheitsministerium hat eine Task Force für die Zusammenführung getrennter Einwandererfamilien an der Grenze zu Mexiko eingerichtet. Wie die Website "Politico" am Samstag unter Berufung auf ein internes Dokument berichtete, ordnete Gesundheitsminister Alex Azar an, die Sondereinheit einzusetzen. In dem Dokument heiß es demnach, die Abteilung für Notfalleinsätze solle die Flüchtlingsabteilung bei der Familienzusammenführung unterstützen.

Deutschland nach 2:1 gegen Schweden auf WM-Achtelfinalkurs

Sotschi - Deutschland hat nach einem hart erarbeiteten 2:1 (0:1) gegen Schweden wieder beste Chancen auf den Einzug in die k.o.-Phase bei der Fußball-WM. Marco Reus (48.) und Toni Kroos (95.) drehten am Samstag eine Pausenführung der Skandinavier, die Ola Toivonen besorgt hatte (32.). Am Sonntag kämpft England (14.00 Uhr MESZ) um den Einzug ins Achtelfinale. Weiters kommt es zu Duellen zwischen den Auftakt-Siegern Japan und Senegal (17.00 Uhr) sowie den mit Niederlagen gestarteten Teams von Polen und Kolumbien (20.00 Uhr).

35. Donauinselfest: Rund 800.000 Besuche am Samstag

Wien - Auch am zweiten Tag des 35. Wiener Donauinselfests wurden wie zum Auftakt am Freitag rund 800.000 Besuche gezählt. Das teilte der Veranstalter, die Wiener SPÖ, am Samstagabend mit. Das dreitägige Gratisfestival wird am heutigen Sonntag mit Auftritten unter anderem von Granada und Portugal The Man fortgesetzt.

