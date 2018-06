APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Wahlkommission verkündet Sieg Erdogans in der Türkei

Ankara - Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat die von Manipulationsvorwürfen der Opposition überschattete Präsidentenwahl in der Türkei nach Angaben der Wahlkommission in der ersten Runde gewonnen. Mit den Wahlen wurde die Einführung des von Erdogan angestrebten Präsidialsystems abgeschlossen: Er wird damit künftig Staats- und Regierungschef und mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu erhielt Erdogan über 52,5 Prozent der Stimmen. Das von Erdogans AKP angeführte Parteienbündnis errang bei der Parlamentswahl die absolute Mehrheit der Sitze in der Nationalversammlung. Wahlbeobachter meldeten besonders aus dem Südosten der Türkei Unregelmäßigkeiten. Die Opposition will erst am Montag Erklärungen abgeben.

Türken in Österreich mit klarer Mehrheit für Erdogan

Wien - Die Auslandstürken in Österreich haben bei der türkischen Präsidentschaftswahl offenbar mit klarer Mehrheit für den türkischen Präsidenten und Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan gestimmt. Rund die Hälfte der 100.000 Wahlberechtigten hatten an der Wahl teilgenommen. Am Sonntagabend hatten bei einem Auszählungsgrad von knapp 29 Prozent 72,3 Prozent für Erdogan gestimmt. In Wien-Favoriten kam es Sonntagabend zu einer öffentlichen Wahlfeier: Rund 200 Türken marschierten fahnenschwenkend und Parolen rufend durch die Fußgängerzone. Laut der Polizei gab es keine Zwischenfälle.

EU-Asylgipfel ohne Beschlüsse beendet

Brüssel - Der Asylgipfel von 16 der 28 EU-Staaten ist Sonntagabend nach knapp vier Stunden wie erwartet ohne konkrete Beschlüsse beendet worden. Im Fokus der Suche nach gemeinsamen Lösungen in der Migrationspolitik standen vor allem ein stärkerer Außengrenzschutz und die intensivere Kooperation mit Drittstaaten, hieß es am Abend aus EU-Ratskreisen. Den innerdeutschen Konflikt in der Migrationsfrage zwischen Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und der bayerischen CSU wollten die Staats- und Regierungschefs nicht kommentieren.

Tajani: EU muss Mittelmeerroute schließen, sonst "Todesstoß"

Brüssel - Um die Mittelmeerroute für Flüchtlinge zu schließen, fordert EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani Milliardeninvestitionen. "Nach dem Vorbild der Vereinbarung mit der Türkei, durch die die Balkanroute geschlossen werden konnte, muss die EU mindestens sechs Milliarden Euro investieren, um die Mittelmeerroute zu schließen", schreibt Tajani in der deutschen Zeitung "Welt" (Montag). "Wenn die Mitgliedstaaten keinen gemeinsamen Weg finden, die Ströme von Einwanderern und Asylbewerbern einzudämmen und zu regulieren, droht dem gesamten Projekt der Europäischen Union der Todesstoß versetzt zu werden". Der EU-Gipfel Ende der Woche sei "die letzte Chance, die Erwartungen einer halben Milliarde Europäer nicht zu enttäuschen".

Mutmaßliche Anschlagspläne auf Muslime in Frankreich aufgedeckt

Paris - Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf Muslime hat die Anti-Terror-Polizei in Frankreich zehn Verdächtige mit Verbindungen zum rechtsradikalen Milieu festgenommen. Wie aus Justizkreisen am Sonntag verlautete, erfolgten die Festnahmen am Vortag landesweit, zwei davon auf der Mittelmeerinsel Korsika. Die geplanten Aktionen richteten sich demnach möglicherweise gegen Ziele, die mit dem radikalen Islam in Verbindung stehen.

Trump fordert sofortige Ausweisung illegaler Einwanderer

Washington - Illegale Einwanderer in den USA sollen nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump künftig sofort und ohne Verfahren wieder ausgewiesen werden. "Wir können es nicht zulassen, dass all diese Leute in unser Land einmarschieren", schrieb Trump am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Wenn jemand reinkommt, müssen wir sie sofort, ohne Richter oder Gerichtsverfahren, dahin zurückbringen, wo sie hergekommen sind", schrieb er. In den USA entscheiden bisher Einwanderungsgerichte über Menschen, die die Grenze illegal überquert haben. "Der Präsident der USA hat gerade das Aus für politisches Asyl vorgeschlagen, und das Ende für ordentliche Verfahren für Einwanderer", schrieb Sherrilyn Ifill, Präsidentin des NAACP Legal Defense Fund, einer Bürgerrechtsgruppe, auf Twitter.

Andritz erwirbt US-Unternehmen Xerium Technologies

Graz - Der steirische börsennotierte Technologiekonzern Andritz erwirbt das US-Unternehmen Xerium Technologies mit Sitz in Youngsville im US-Bundesstaat North Carolina. Andritz wird Xerium für 13,50 US-Dollar (11,59 Euro) je Aktie in Cash erwerben; das Gesamttransaktionsvolumen beträgt - inklusive Übernahme der Netto-Finanzverbindlichkeiten von rund 590 Millionen Dollar - circa 833 Millionen Dollar. Das Closing der Transaktion wird für das zweite Halbjahr 2018 erwartet, teilte Andritz Montagfrüh mit.

2,4 Millionen Besuche beim 35. Wiener Donauinselfest

Wien - Beim Wiener Donauinselfest sind in den vergangen drei Tagen insgesamt rund 2,4 Millionen Besuche registriert worden. Das sind weniger als 2017, als 2,8 Millionen Menschen die Zählstellen passierten. Das teilte der Veranstalter, die Wiener SPÖ, am Sonntagabend mit. Das Festival verlief weitgehend friedlich, gröbere Zwischenfälle wurden nicht gemeldet. Gefragt war heuer jedenfalls wegen der kühlen und regnerischen Witterung warme Kleidung.

Polen verpasst WM-Achtelfinale nach 0:3 gegen Kolumbien

Kasan - Kolumbien hat am Sonntag bei der Fußball-WM in Russland den ersten Sieg gefeiert. Im Gruppe-H-Duell mit Polen gewannen die Südamerikaner in Kasan klar 3:0 (1:0). Aufgrund der zweiten Niederlage steht fest, dass für Polen das Turnier nach dem letzten Gruppenspiel beendet ist. Kolumbien brachte sich hingegen in eine gute Position und kann den Aufstieg in die K.o.-Phase aus eigener Kraft schaffen. Am Montag spielt Europameister Portugal gegen den Iran, Ex-Weltmeister Spanien gegen Marokko, Gastgeber Russland gegen Uruguay sowie Saudi-Arabien gegen Ägypten.

