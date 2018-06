APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

"Gipfel" zur EU-Vorsitz-Staffelübergabe auf der Planai

Wien/Schladming - Bei einem "Gipfeltreffen" auf der Planai findet am Samstag im Beisein von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dem bulgarischen Premierminister Bojko Borissow die symbolische Übergabe des EU-Ratsvorsitzes von Bulgarien an Österreich statt. Zur Staffelübergabe unter dem Motto "Servus Europa" wird außerdem EU-Ratspräsident Donald Tusk in Schladming erwartet. Auch die Bundesregierung kommt zusammen.

Kurz stellt EU-Afrika-Gipfel zu Migration in Aussicht

Brüssel - Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Freitagabend die Abhaltung eines EU-Afrika-Gipfels zu Migrationsfragen während des österreichischen EU-Ratsvorsitzes in Aussicht gestellt. Man stelle Überlegungen an für ein Treffen der Union mit afrikanischen Staaten in der zweiten Hälfte des Ratsvorsitzes, sagte der Kanzler in der ZiB2. In Bezug auf die am Gipfel vereinbarten "Anlandeplattformen" genannten Aufnahmezentren wolle man zunächst mit Ägypten sprechen, wo es bereits jetzt eine "sehr sehr gute Zusammenarbeit" gebe, sagte Kurz. Aber auch mit Libyen könne man sich eine vertiefe Kooperation vorstellen.

Großdemo des ÖGB gegen Arbeitszeit-Ausweitung

Wien - Der Widerstand gegen die Erhöhung der Maximal-Arbeitszeit erreicht am Samstag mit einer Großdemonstration in Wien seinen vorläufigen Höhepunkt. Auf Initiative des ÖGB werden zehntausende Menschen vom Westbahnhof zum Heldenplatz marschieren, um Widerstand gegen 12-Stunden-Tag und 60-Stunden-Woche zu signalisieren. Zwei Kundgebungen sind dabei geplant, eine vor Beginn des Zugs und eine am Abschlussort. Bei letzterer werden sämtliche Vorsitzenden der Teilgewerkschaften und zum Abschluss ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian zu den Demonstranten sprechen. Auch prominente Mitglieder der SPÖ mit Parteichef Christian Kern an der Spitze haben sich angesagt.

Trump forderte von europäischen NATO-Ländern höhere Militärausgaben

Brüssel/Washington - US-Präsident Donald Trump hat acht europäische NATO-Mitglieder in einem Brief aufgefordert, ihre Zusagen für eine Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben zu erfüllen, sagte der belgische Ministerpräsident Charles Michel am Freitag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. Neben Deutschland und Belgien erhielten laut Diplomatenkreisen auch die Niederlande, Italien, Spanien, Portugal, Luxemburg und Norwegen das Schreiben. Trump hatte wiederholt die NATO-Staaten kritisiert, die eine 2014 getroffene Vereinbarung zu verfehlen drohen, die Verteidigungsausgaben bis 2024 auf zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts zu steigern.

Presse: USA prüfen Truppenabzug aus Deutschland

Washington/Berlin - Das US-Verteidigungsministerium prüft laut einem Bericht der "Washington Post" einen Abzug der in Deutschland stationierten US-Soldaten. Zu den erwogenen Optionen gehöre eine Rückkehr eines Großteils der rund 35.000 in Deutschland stationierten Soldaten in die USA oder die Verlegung des gesamten oder eines Teils des Kontingents nach Polen, berichtete die Zeitung am Freitag. Dem Bericht zufolge hatte US-Präsident Donald Trump die Idee eines Truppenabzugs zuvor bei einem Treffen mit Militärberatern und Vertretern des Weißen Hauses aufgebracht. Die europäischen NATO-Mitglieder seien beunruhigt über den Vorgang.

Landesweite Proteste in den USA gegen Trennung von Migrantenfamilien

Washington - Bei landesweiten Demonstrationen in den USA wollen am Samstag voraussichtlich Hunderttausende Menschen ihre Empörung über die gewaltsame Trennung von Migrantenfamilien an der Grenze zum Ausdruck bringen. Die Proteste unter dem Motto "Familien gehören zusammen" soll es in allen 50 US-Staaten geben, die Zentralkundgebung findet in Washington statt.

Kein Lebenszeichen von in Höhle verschollenen Jugendlichen in Thailand

Bangkok - Von der seit einer Woche in einer Höhle in Thailand verschollenen Jugend-Fußballmannschaft gibt es weiter kein Lebenszeichen. Zwar hätten die Retter zwei große Kammern mit einer Tiefe von 55 und 60 bis 90 Metern entdeckt, sagte der stellvertretende Polizeichef Wirachai Songmettha am Samstag. Aber man sei unsicher, ob das dorthin führe, wo die Mannschaft ist. Die zwölf Jugendlichen im Alter von 11 bis 16 Jahren und ihr 25 Jahre alter Fußballtrainer waren am Samstag vergangener Woche nach einer Trainingseinheit in die Höhle bei Chiang Rai im Norden Thailands eingestiegen. Die Behörden vermuten, dass die Gruppe von einer Sturzflut überrascht wurde.

Fete Imperiale - 2.000 Gäste und vier walzende Luftballonpferde

Wien - Mit vier walzenden Pferden, einem "Interview" zwischen Mensch und Tier und viel Europa hat die neunte Fete Imperiale in der Spanischen Hofreitschule am Freitagabend aufgewartet. 2.000 Gäste ließen sich den Sommerball in der mit schwarz-weißen Karos ausgelegten Winterreitschule nicht entgehen. Wegen der bevorstehenden EU-Ratspräsidentschaft Österreichs stand das Event heuer ganz im Zeichen Europas.

