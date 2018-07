APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Nach Brexit will Großbritannien Freihandelszone mit EU

London - Nach monatelangem Gezerre hat sich die britische Regierung am Freitag auf einen neuen Plan für die künftige Beziehung zur EU nach dem Brexit geeinigt. Sie strebt nun eine "Freihandelszone" mit der EU an. Auf diese "gemeinsame Position" einigte sich das Kabinett auf einer Klausursitzung, wie Premierministerin Theresa May bekannt gab. EU-Chefunterhändler Michel Barnier kündigte in einer ersten Reaktion an, die Vorschläge daraufhin zu prüfen, ob sie "umsetzbar und realistisch" hinsichtlich der Verhandlungsrichtlinien der EU-Kommission seien.

Syriens Regierung meldet Waffenstillstand mit Rebellen im Süden

Damaskus - Nach wochenlangen heftigen Kämpfen im Süden Syriens hat die syrische Regierung eine sofortige Waffenruhe mit den Rebellen verkündet. Beide Seiten hätten sich auf ein entsprechendes Abkommen geeinigt, meldete die amtliche syrische Nachrichtenagentur SANA am Freitagabend. Das Abkommen sehe vor, dass die Aufständischen "in allen Städten und Ortschaften ihre schweren und mittleren Waffen übergeben", heißt es in dem Bericht.

Frontex-Chef erwartet Spanien als Hauptroute für Migranten aus Afrika

Berlin - Die Hauptroute für afrikanische Migranten nach Europa könnte sich nach Einschätzung des Chefs der EU-Grenzagentur Frontex von Italien nach Spanien verschieben. "Wenn die Zahlen dort so steigen wie zuletzt, wird sich dieser Weg zum wichtigsten entwickeln", sagte Frontex-Direktor Fabrice Leggeri der "Welt am Sonntag". Im Juni habe die Grenzagentur rund 6.000 irreguläre Grenzübertritte nach Spanien gezählt.

Buben in Höhle nicht bereit für Tauchgang

Chiang Rai - Die in einer Höhle in Thailand festsitzenden Buben werden vorerst nicht selbst ins Freie tauchen können. Die Fußballmannschaft und ihr Trainer seien noch nicht bereit für den komplizierten Tauchgang, sagte der Leiter der Rettungsaktion. Am Freitag hatte der Tod eines Navy-Seal-Tauchers die Hoffnung auf Rettung getrübt. Ein Vertreter der Marine teilte mit, dass der Sauerstoffgehalt in der Höhlenkammer, in der sich die Fußballmannschaft aufhält, gefallen ist.

Wieder Ausschreitungen in französischer Stadt Nantes

Nantes - Nach dem tödlichen Schuss auf einen 22-Jährigen hat es in der westfranzösischen Stadt Nantes die vierte Nacht in Folge Ausschreitungen gegeben. Mit Brandsätzen bewaffnete Jugendliche lieferten sich in der Nacht auf Samstag Auseinandersetzungen mit der Polizei, wie die Polizei mitteilte. Sieben Autos und mehrere Mülleimer brannten. Auch an einem Haus mit Sozialwohnungen wurde Feuer gelegt. Die Unruhen betrafen mehrere Stadtteile von Nantes. Die Polizei ging mit Tränengas gegen die Randalierer vor.

Mehr als 50 Hitzetote im Osten Kanadas

Montreal - Die Zahl der Hitzetoten im Osten Kanadas ist auf mehr als 50 gestiegen. In der vergangenen Woche seien mindestens 54 Menschen ums Leben gekommen, teilten die Behörden in der Provinz Quebec am Freitag (Ortszeit) mit. Allein 28 Tote gab es demnach im Großraum Montreal. In Quebec und in der Nachbarprovinz Ontario herrschen seit einer Woche Extrem-Temperaturen.

Belgien nach 2:1-Sieg gegen Brasilien im Halbfinale

Kasan - Belgiens Nationalteam hat zum ersten Mal seit 1986 das Halbfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft erreicht. Die "Roten Teufel" eliminierten mit einem 2:1-Sieg mit Rekord-Weltmeister Brasilien die letzte nicht-europäische Mannschaft. Ein Eigentor von Fernandinho (13.) und ein Treffer von Kevin De Bruyne (31.) ebneten Belgien den Weg ins Semifinale gegen Frankreich am Dienstag in St. Petersburg. Das 1:2 von Renato Augusto (76.) ließ zwar die Hoffnungen Brasiliens noch einmal aufleben, erwies sich letztlich jedoch als zu wenig.

