APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger verstorben

Wien - Österreichs erfolgreichste Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger ist tot. Die Mutter legendärer Figuren wie der "Feuerroten Friederike" oder "Gretchen Sackmeier" verstarb - wie erst am Freitag bekannt wurde - bereits am 28. Juni mit 81 Jahren in Wien. Die Beerdigung in ihrem Geburtsbezirk Hernals fand am Freitag im engsten Familienkreis statt, wie Nöstlingers Verlag Residenz mitteilte. In memoriam ändert der ORF sein Programm und bringt am Sonntag einen Nöstlinger-Schwerpunkt.

Vilimsky wegen "torkelndem" Juncker unter Beschuss

Wien/Brüssel - FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky ist wegen einer Rücktrittsforderung an den "torkelnden" EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nun selbst unter Beschuss geraten. EU-Kommissar Johannes Hahn sprach am Freitag von "Verächtlichmachen" und forderte ebenso eine Entschuldigung wie der ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament, Othmar Karas. Die SPÖ verlangte sogar Vilimskys Rücktritt. Der FPÖ-Politiker hatte über Alkoholprobleme bei Juncker spekuliert. Die EU-Kommission wies derartige Spekulationen empört zurück. Juncker haben einen akuten Ischias-Krampf gehabt.

Pakistans Ex-Premier Sharif und Tochter Maryam am Flughafen verhaftet

Islamabad - Sicherheitskräfte haben Pakistans Ex-Premier Nawaz Sharif am Freitag nach seiner Rückkehr aus dem Ausland am Flughafen der ostpakistanischen Großstadt Lahore festgenommen. Auch seine Tochter und politische Erbin Maryam wurde inhaftiert. Ein pakistanisches Gericht hatte Sharif, der drei Mal Ministerpräsident war, in Abwesenheit wegen Korruption zu zehn Jahren Haft verurteilt. Maryam soll für acht Jahre ins Gefängnis.

UNO-Mitgliedsländer einigen sich auf globalen Migrations-Pakt

New York - Ungeachtet eines Boykotts durch die USA haben die übrigen UNO-Mitgliedsstaaten sich am Freitag in New York auf einen weltweiten Migrations-Pakt geeinigt. Es gilt als das erste internationale Dokument zum Umgang mit den globalen Migrationsbewegungen und soll unter anderem neue Perspektiven für legale Einwanderung eröffnen. Bei einer Konferenz im Dezember in Marokko soll der nicht bindende Pakt offiziell verabschiedet werden.

Russen wegen Hacking-Angriffen auf Clinton angeklagt

Washington/Moskau - Wegen der Hackerangriffe während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2016 hat die US-Justiz zwölf russische Geheimdienstmitarbeiter unter Anklage gestellt. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, E-Mails und Dokumente von Computern der Demokratischen Partei sowie der Wahlkampagne von deren Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton gestohlen zu haben. Die Anklagen gehen auf die Untersuchungen des Sondermittlers Robert Mueller zurück. Moskau vermutet dahinter eine politische Absicht und hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Chef der ehemaligen FARC-Rebellen bittet Opfer um Vergebung

Bogota - Der Chef der ehemaligen FARC-Rebellen in Kolumbien, Rodrigo "Timochenko" Londono, hat zu Beginn seines Prozesses die Opfer von Übergriffen der Guerilla um Vergebung gebeten. Die Guerrillagruppe Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens (FARC) hatte ein halbes Jahrhundert lang gegen die Regierung in Bogota gekämpft. Mehr als 260.000 Menschen wurden getötet, mehr als 60.000 weitere werden vermisst. Im November 2016 schlossen beide Seiten ein Friedensabkommen.

Anderson nach Marathon gegen Isner erster Wimbledon-Finalist

London - Der südafrikanische Tennisprofi Kevin Anderson steht zum zweiten Mal in einem Grand-Slam-Finale. Der 32-Jährige setzte sich am Freitag im zweitlängsten Wimbledon-Match aller Zeiten nach 6:36 Stunden mit 26:24 im fünften Satz gegen John Isner (USA) durch. Im Finale am Sonntag trifft Anderson auf den Sieger des Duells zwischen Rafael Nadal (ESP) und Novak Djokovic (SRB). Deren Duell wurde Freitagabend bei 2:1-Satzführung des Serben abgebrochen. Auch einen österreichischen Erfolg gab es: Doppelspezialist Alexander Peya hat mit seiner US-amerikanischen Partnerin Nicole Melichar das Mixed-Finale erreicht.

Fußball-WM: Belgien und England spielen um Platz 3

St. Petersburg - Belgien und England stehen sich am Samstag (16.00 Uhr MESZ/live ORF eins) in St. Petersberg im Spiel um Platz drei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gegenüber. Die "Roten Teufel" könnten mit einem Sieg die beste WM-Platzierung der Historie holen. Das bisherige Top-Resultat war Platz vier 1986 in Mexiko. Für England wäre es das zweitbeste Ergebnis nach dem WM-Titel von 1966. Die beiden Halbfinal-Verlierer sind in Russland schon zum Abschluss der Gruppenphase aufeinandergetroffen. Belgiens B-Elf besiegte dabei Englands zweite Garnitur mit 1:0.

Austria zelebrierte Rückkehr, blieb gegen BVB aber torlos

Wien - Die Austria hat am Freitagabend ihre Rückkehr nach Wien-Favoriten zelebriert. Borussia Dortmund stellte sich als Ehrengast bei der Eröffnung der um 42 Millionen Euro umgebauten Generali Arena ein, ein "Schmuckkästchen" wie Austria-Vorstand Markus Kraetschmer nicht ohne Stolz meinte. Die Gäste erwiesen sich vor 17.000 Besuchern als Partycrasher und siegten 1:0.

