APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 09.30 Uhr

EU ruft Botschafter in Moskau für Konsultationen zurück

Brüssel/London - Im Konflikt um den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Spion in Großbritannien ruft die EU ihren Botschafter in Moskau für Konsultationen zurück. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollten damit ihre Entschlossenheit zeigen, teilte ein EU-Vertreter mit. Sie hatten zuvor beim Gipfel in Brüssel geschlossen erklärt, es sei "höchst wahrscheinlich", dass Russland für den Anschlag verantwortlich sei.

USA setzen Strafzölle für EU-Länder bis 1. Mai aus

Washington/Brüssel - US-Präsident Donald Trump befreit die Länder der Europäischen Union zunächst nur bis zum 1. Mai von den seit Freitag geltenden Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte. Das betreffe auch die Länder Argentinien, Brasilien, Australien, Südkorea sowie die US-Nachbarn Mexiko und Kanada, teilte das Weiße Haus in der Nacht auf Freitag mit. China kündigte als Reaktion auf die Strafzölle seinerseits Handelsstrafen gegen Washington an.

Trump ernennt John Bolton zum Nationalen Sicherheitsberater

Washington - US-Präsident Donald Trump holt einen weiteren außenpolitischen Hardliner ins Weiße Haus: Er hat am Donnerstag John Bolton zum Nachfolger des Nationalen Sicherheitsberaters H.R. McMaster ernannt. Der frühere US-Botschafter bei den UNO trete sein Amt am 9. April an, teilte Trump auf Twitter mit. Die Ernennung Boltons löste in Washington Schockwellen aus. Er war einer der Wortführer der Falken in der Amtszeit von US-Präsident George W. Bush. Er hatte für den Irakkrieg geworben.

US-Senat verabschiedete Haushaltsgesetz

Washington - Eine erneute Haushaltssperre in den USA ist abgewendet: Nach dem Repräsentantenhaus hat auch der US-Senat in Washington das Haushaltsgesetz verabschiedet. In der Nacht auf Freitag stimmten 65 Senatoren für den Etatentwurf und 32 dagegen. Das Gesetz kann nun von US-Präsident Donald Trump unterzeichnet werden.

EU-Gipfel verurteilt Türkei wegen Vorgehens im Mittelmeer

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs haben kurz vor einem Spitzentreffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan den Ton gegenüber Ankara deutlich verschärft. Im Streit um die Gaserkundung im Mittelmeer und Territorialkonflikte in der Ägäis verurteilte der EU-Gipfel Freitagnacht "die fortgesetzten illegalen Handlungen" der Türkei "scharf".

Polizeischüsse auf Schwarzen lösen Proteste in USA aus

Sacramento (Kalifornien) - Nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen unbewaffneten Afroamerikaner formieren sich in Kalifornien erste Proteste. Hunderte Demonstranten versammelten sich zunächst im Rathaus von Sacramento. Danach blockierten sie den Eingang zu einem Stadion, wo ein NBA-Basketballspiel stattfand. Polizisten hatten am Sonntag einen 22-jährigen Schwarzen mit 20 Schüssen niedergestreckt. Er wurde verdächtigt Autoscheiben eingeschlagen zu haben. Neben seiner Leiche wurde nur ein Handy entdeckt.

13 Tote bei Hochhaus-Brand in Ho-Chi-Minh-Stadt

Hanoi - Bei einem Großbrand in einem Hochhaus sind in der vietnamesischen Millionenmetropole Ho-Chi-Minh-Stadt am Freitag mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 14 Bewohner mussten mit teils lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer brach in der Tiefgarage des 20-stöckigen Gebäudes aus, wie staatliche Medien berichteten. In dem Wohnkomplex leben mehr als 700 Familien.

Eröffnung der Koralmbahnstrecke verzögert sich bis 2026

Wien/Graz/Klagenfurt - Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) hat eine Verzögerung beim Bau des Koralmbahntunnels angekündigt. Diese sei geologischen Ursachen geschuldet. "Man ist auf anderes Gestein gestoßen. Es dauert länger", sagte Hofer bei einem Hintergrundgespräch in Wien. Der Tunnel soll nun im Dezember 2025 fertig und die Strecke zwischen Graz und Klagenfurt im Lauf des Jahres 2026 eröffnet werden. Bisheriges Ziel war eine Inbetriebnahme der Strecke 2024.

