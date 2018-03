APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 09.30 Uhr

USA kritisieren Ausweisung von Diplomaten aus Russland

Washington - Die USA haben die von Russland angekündigte Ausweisung von 60 US-Diplomaten im Streit um den Giftanschlag in Großbritannien kritisiert. Die Entscheidung bedeute eine "weitere Verschlechterung der Beziehungen", erklärte eine Sprecherin des Weißen Hauses. Der Schritt sei aber keine Überraschung. Zuvor hatte Russlands Außenminister Sergej Lawrow angekündigt, dass Moskau als Reaktion auf die Ausweisung von 60 russischen Diplomaten aus den USA dieselbe Anzahl US-Diplomaten ausweisen werde.

Trump will Syrien-Einsatz in Syrien "sehr bald" beenden

Washington/Damaskus - US-Präsident Donald Trump will den Militäreinsatz in Syrien zügig beenden. "Wir werden sehr bald aus Syrien abziehen", sagte Trump am Donnerstag vor Industriearbeitern in Ohio. Schon bald seien "hundert Prozent" der Gebiete aus den Händen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zurückerobert, sagte Trump. Sein Außenministerium weiß allerdings nichts davon.

Kreuzweg mit Papst in Rom, Prozessionen in Jerusalem

Vatikanstadt/Rom/Jerusalem - Papst Franziskus gedenkt am Karfreitag der Kreuzigung Jesu. Im Petersdom feiert das Katholiken-Oberhaupt zunächst eine Messe (17.00 Uhr), in der er an das Leiden Jesu erinnert. Als Höhepunkt leitet der Papst danach den traditionellen Kreuzweg am Kolosseum in Rom (21.15 Uhr). Zehntausende Menschen verfolgen die Prozession, bei der in 14 Stationen der Weg Jesu ans Kreuz nachgestellt wird. Bei den Feierlichkeiten gelten aufgrund der Terrorgefahr hohe Sicherheitsvorkehrungen.

Wut bei Trauerfeier für erschossenen Afroamerikaner in USA

Sacramento (Kalifornien) - Hunderte Menschen haben am Donnerstag an der Beisetzung des 22-jährigen Afroamerikaners Stephon Clark teilgenommen, der - obwohl er unbewaffnet war - in Kaliforniens Hauptstadt Sacramento von Polizisten erschossen worden war. An der Trauerfeier nahm auch der schwarze Bürgerrechtler Al Sharpton teil, der in einer wütenden Rede Polizeigewalt anprangerte. Etwa 400 bis 500 Menschen nahmen an dem Gottesdienst für Clark teil.

Tausende Palästinenser kamen zum "Marsch der Rückkehr"

Gaza - Tausende Palästinenser sind am Freitagvormittag zu den geplanten Massenprotesten im Gazastreifen gekommen. Die Menschen versammelten sich in der Nähe des Sicherheitszaunes an der Grenze zu Israel für den "Marsch der Rückkehr", berichteten palästinensische Medien und Augenzeugen. Die radikal-islamische Hamas will mit der Aktion ihren Anspruch auf ein "Recht auf Rückkehr" für palästinensische Flüchtlinge und deren Nachkommen in das Gebiet des heutigen Israels untermauern.

Mindestens 20 Tote bei Brand eines Busses in Thailand

Bangkok - Bei einem Brand in einem voll besetzten Bus sind am Freitag in Thailand mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer brach kurz nach der Abfahrt in der Nähe der Grenze zum Nachbarstaat Myanmar aus, wie die Polizei mitteilte. Spekuliert wird, dass es durch eine Zigarette ausgelöst worden sein könnte. An Bord waren insgesamt 47 Arbeiter aus Myanmar auf dem Weg in Thailands Hauptstadt Bangkok.

Budget-Frühjahrsplanung wird dauerhaft gestrichen

Wien - Die Regierung will die 2009 eingeführte Frühjahrs-Budgetplanung abschaffen. Schon die rot-schwarze Koalition hat die Verpflichtung, im April ihren Finanzrahmen vorzulegen, für zwei Jahre ausgesetzt. ÖVP und FPÖ machen das im Budgetbegleitgesetz nun zur Dauerregelung. Liste Pilz-Budgetsprecher Bruno Rossmann spricht von einer "Nacht und Nebel-Aktion" und pocht auf die versprochene Evaluierung.

Riesiger Fallschirm für Mars-Landung getestet

Moskau/Europa-weit - In skandinavischer Kälte haben Raumfahrtexperten aus Russland und Europa einen riesigen Fallschirm für eine Landung auf dem Mars getestet. Bei Minustemperaturen prüften die Spezialisten den Fallschirm mit 35 Metern Spannweite. Er soll bei der Landung eines Rovers auf dem Roten Planeten für das Forschungsprojekt ExoMars zum Einsatz kommen.

