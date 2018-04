APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 09.30 Uhr

Scharfe Töne gegen Russland vom kommenden US-Außenminister

New York/Damaskus - Der designierte US-Außenminister Mike Pompeo signalisiert eine harte Haltung gegenüber Russland. Die Zeiten seien vorbei, in denen Russland durch eine schwache US-Politik aggressives Verhalten ermöglicht wurde, wird der CIA-Direktor laut Redetext am Donnerstag bei der Senats-Anhörung zu seiner Nominierung sagen. Bei einer Militäraktion könnten die USA auch Unterstützung von Großbritannien bekommen.

Syrische Regierung soll ganz Ost-Ghouta kontrollieren

Damaskus - Syrische Regierungstruppen haben die Rebellenhochburg Ost-Ghouta bei Damaskus nach russischen Angaben vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Die Fahne der syrischen Regierung sei auf einem Gebäude der Stadt Duma gehisst worden, erklärte der russische General Juri Jewtuschenko am Donnerstag nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen. Dies bedeute, dass die syrische Regierung "die Kontrolle über diese Stadt und folglich über ganz Ost-Ghouta hat".

Erinnerung an Holocaust-Opfer in Israel und in Polen

Oswiecim (Auschwitz)/Jerusalem - Mit Sirenengeheul in Israel und dem "Marsch der Lebenden" in Auschwitz in Polen wird am Donnerstag an die sechs Millionen Opfer der Schoah erinnert. Rund 12.000 junge Juden aus Israel und aller Welt gehen von Auschwitz nach Birkenau, dem größten der deutschen Vernichtungslager. Laut Veranstaltern ist es die bisher größte Teilnehmerzahl in der 30-jährigen Geschichte des Marsches. Zum Jubiläum der jährlich stattfindenden Prozession werden 70 Holocaust-Überlebende sowie die israelischen und polnischen Präsidenten Reuven Rivlin und Andrzej Duda erwartet.

Neue Konsultationen zu Regierungsbildung in Italien beginnen

Rom - Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella unternimmt einen neuen Versuch, einen Ausweg aus der Pattsituation nach den Parlamentswahlen am 4. März zu finden. Am Donnerstag startet der Präsident mit einer zweiten Runde Konsultationen über eine Regierungsbildung. Wie bei der ersten Runde, die vergangene Woche erfolglos zu Ende gegangen war, wird Mattarella zuerst Gespräche mit den kleineren im Parlament vertretenen Parteien führen und dann die Delegationen der stärksten Formationen treffen.

Erster Güterzug von Chengdu nach Wien fuhr ab

Chengdu/Wien - Wahrlich bewegende Momente und großer Bahnhof für Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstag im Ging Baijiang nahe der südwestchinesischen Millionenmetropole Chengdu. Bei einem Festakt verabschiedete er den ersten ÖBB-Güterzug vom China-EU Railway Container Center nach Wien. Nach einer Reise über Kasachstan, Russland, die Ukraine und die Slowakei wird der Zug der ÖBB Rail Cargo in 13 Tagen in der Bundeshauptstadt eintreffen. Künftig soll die Route verstärkt befahren werden.

Florida-Schütze will Erbe an Massaker-Überlebende abtreten

Miami - Der Schütze des Schulmassakers mit 17 Toten in Florida, Nikolas Cruz, will laut seinen Anwälten sein Erbe an die Überlebenden und Angehörigen der Opfer seiner Tat abtreten. "Herr Cruz will diese Gelder nicht, unabhängig von seinen Ansprüchen", so seine Anwältin bei einer Anhörung. Cruz' Anwälte konnten noch nicht den genauen Wert des Erbes seiner verstorbenen Mutter beziffern. Medienberichten zufolge könnte er jedoch über einen Treuhandfonds von 800.000 Dollar (646.000 Euro) verfügen.

Leichtes Erdbeben am Arlberg

Zürich - Vorarlberg hat in der Nacht auf Donnerstag die Erde mit einer Stärke von 3,3 gebebt. Das Epizentrum lag laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) im Raum Dalaas (Bezirk Bludenz) bzw. acht Kilometer nordwestlich von Schruns. "Das Beben wurde in weiten Teilen Vorarlbergs heftig verspürt. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt", teilte die ZAMG mit. Sie sind bei einer solchen Magnitude auch nicht zu erwarten.

(Schluss) mhi/vef/ml