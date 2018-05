APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 09.30 Uhr

Nordkorea droht Trump mit Absage von Gipfeltreffen

Pjöngjang - Nordkorea hat offen mit der Absage des geplanten Gipfeltreffens von Machthaber Kim Jong Un mit US-Präsident Donald Trump gedroht: Wenn die US-Regierung "uns in die Enge treibt und einseitig fordert, dass wir Atomwaffen aufgeben, haben wir kein Interesse mehr an Gesprächen", sagte der nordkoreanische Vize-Außenminister Kim Kye Gwan am Mittwoch laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Für Verärgerung in Pjöngjang sorgt aktuell vor allem ein Militärmanöver der USA mit Südkorea.

Sozialversicherung - Reform laut Hofer auf der Zielgeraden

Wien - FPÖ-Regierungskoordinator Norbert Hofer rechnet damit, dass die Reform der Sozialversicherungen bald präsentiert wird: Eine Einigung sei "nur mehr eine Frage von Tagen", meinte Hofer am Mittwoch vor dem Ministerrat. Ob die Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) wie zuletzt kolportiert erhalten bleibt, könne er noch nicht sagen, blieb Hofer inhaltlich zugeknöpft.

FPÖ stimmt Freihandelsabkommen CETA "ruhigen Gewissens" zu

Wien - Noch vor dem Sommer wird das Freihandelsabkommen CETA mit den Stimmen der Freiheitlichen im Parlament "ruhigen Gewissens" ratifiziert. Das bestätigte deren Klubobmann Walter Rosenkranz am Mittwoch gegenüber dem Ö1-"Morgenjournal". Einerseits sei CETA verbessert worden, andererseits sei die FPÖ im Sinne des Regierungsübereinkommens mit der ÖVP "pakttreu". Die Umweltorganisation Greenpeace riegelte indes Mittwochfrüh aus Protest gegen den Beschluss das Bundeskanzleramt am Wiener Ballhausplatz ab. Rund 30 Aktivisten ketteten sich vor dem Eingang mit Stahlketten an.

Lastwagen mit humanitären Gütern erreichen Gazastreifen

Gaza - Nach den blutigen Protesten an der Gaza-Grenze mit 60 Toten haben nach israelischen Angaben Lastwagen mit medizinischen Hilfsmitteln die Grenze zum Gazastreifen passiert. Dies bestätigte die zuständige Behörde Cogat am Mittwoch. Die Lkw kamen von der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), dem UNO-Kinderhilfswerk UNICEF und der israelischen Armee, wie die Armee mitteilte. In den Paketen seien unter anderem Bandagen, Desinfektionsmittel und Material zur Versorgung von Kindern.

31 Mio. Binnenvertriebene durch Krieg und Naturkatastrophen

Genf - Gewalt und Naturkatastrophen haben im vergangenen Jahr fast 31 Millionen Menschen innerhalb ihres eigenen Landes in die Flucht getrieben. Allein 11,8 Millionen Menschen - und damit fast doppelt so viele wie 2016 - seien aufgrund von bewaffneten Konflikten zu Binnenflüchtlingen geworden, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. Dem Bericht des in Genf ansässigen Beobachtungszentrums für Binnenvertriebene (IDMC) und des Norwegischen Flüchtlingsrats (NRC) zufolge wurden die meisten Menschen in Syrien, der Demokratischen Republik Kongo und im Irak vertrieben.

Explosion in US-Klinik - Mindestens ein Toter

Los Angeles - Bei einer Explosion in einer Klinik in Kalifornien ist Medienberichten zufolge ein Mensch getötet worden. Mindestens drei weitere Menschen erlitten in dem Gebäude in Aliso Viejo südlich von Los Angeles am Dienstagnachmittag (Ortszeit) Verletzungen, wie der TV-Sender NBC4 berichtete. Die Explosion sei mutwillig herbeigeführt worden, zitierte der Sender Ermittlerkreise. Demnach soll sich der Sprengsatz in einem Paket befunden haben, das an eine bestimmte Person adressiert gewesen und in dem Gebäude abgegeben worden sei.

Junge Slowaken auf Strich geschickt: Anklage eingebracht

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat beim Landesgericht für Strafsachen Anklage gegen einen 55-jährigen Slowaken eingebracht, der junge Landsmänner in der Bundeshauptstadt der Prostitution zugeführt haben soll. Dem Mann wird Menschenhandel, grenzüberschreitender Prostitutionshandel und Zuhälterei vorgeworfen, bestätigte Gerichtssprecherin Christina Salzborn der APA. Mitangeklagt wurden auch neun Freier, denen die Anklagebehörde sexuellen Missbrauch von Jugendlichen ankreidet.

Inflation ging im April leicht auf 1,8 Prozent zurück

Wien - Die Preissteigerung hat im April in Österreich 1,8 Prozent betragen, nach 1,9 Prozent im März ist die Inflation also leicht zurückgegangen. Hauptverantwortlich dafür waren laut Statistik Austria billigere Flugtickets sowie ein schwächerer Preisauftrieb bei Zigaretten. Stärkster Preistreiber waren die Ausgaben für Wohnung, Wasser und Energie, auch Restaurants und Hotels wurden teurer.

