APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 09.30 Uhr

EU geschlossen für Beibehaltung des Iran-Deals

Brüssel - Nach der Abkehr der USA vom Atomabkommen mit dem Iran halten die 28 EU-Staaten dagegen. Die Staats- und Regierungschefs waren sich bei ihrem Treffen in Sofia einig, an dem Vertrag festzuhalten, solange der Iran das auch tut. Damit geht die EU auf Konfrontationskurs zu US-Präsident Donald Trump. Doch winkt sie im Streit um US-Strafzölle mit Zugeständnissen, falls Trump einlenkt. Zudem bieten die Europäer dem US-Präsidenten Gespräche über Reformen der Welthandelsorganisation WTO an.

Israel flog Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen

Gaza - Israels Militär hat in der Nacht auf Donnerstag mehrere Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen geflogen. Ziel seien Einrichtungen der radikalislamischen Hamas gewesen, teilten die Streitkräfte mit. Die Armee bezeichnete die Luftangriffe als Vergeltung für schweres Maschinengewehrfeuer auf die israelische Ortschaft Sderot an der Grenze zum Gazastreifen. Am Montag hatten israelische Soldaten 60 protestierende Menschen am Grenzzaun erschossen. Das Vorgehen der israelischen Armee löste international scharfe Kritik aus.

Kneissl fordert mehr Einsatz der EU für Balkanstaaten

Brüssel - Vor dem Gipfeltreffen in Sofia hat Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) mehr Einsatz der Europäischen Union für die Balkanstaaten gefordert. "Die EU hat Südosteuropa in den letzten Jahren vernachlässigt. In dieses Vakuum sind dann andere Staaten wie Russland, China, die Türkei und die Golfstaaten gestoßen", sagte sie der "Welt". Kneissl kündigte einen verstärkten Einsatz der österreichischen Regierung für die sechs Länder an. In Sofia soll unter anderem über die Perspektiven dieser Länder auf EU-Mitgliedschaft gesprochen werden.

Nationalrat beschließt Deutschklassen

Wien - Der Nationalrat schafft am Donnerstag die rechtlichen Grundlagen für die Einführung von Deutschklassen. Zeigen sich bei einem Eingangstest nicht ausreichende Kenntnisse, werden die Schüler einer Förderklasse zugewiesen. Dort erfolgt der Unterricht anhand von eigens erstellten Lehrplänen, wobei in einzelnen Bereichen wie Turnen ein gemeinsamer Unterricht mit der Regelklasse möglich ist. Ebenfalls im Schulpaket enthalten ist ein rascheres Vorgehen gegen das Schulschwänzen.

Einigung über Regierungsprogramm in Rom

Rom - In Italien haben die rechte Lega und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung den Entwurf für ein gemeinsames Regierungsprogramms fertiggestellt. Er müsse noch von den Parteichefs geprüft werden, hieß es am Mittwoch aus Delegationskreisen. Lega-Chef Matteo Salvini und Luigi Di Maio wollen nun Verhandlungen über die Nominierung von Kandidaten für den Premierposten und die Ministerämter starten.

Mann bei Absturz mit Klein-Lkw in Tirol tödlich verunglückt

Itter - Ein 60-jähriger Mann ist am Mittwoch bei Itter (Bezirk Kitzbühel) in Tirol mit seinem Klein-Lkw rund 200 Meter abgestürzt und tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtete, war der Mann Richtung Bergstation Salvistabahn unterwegs, als er auf Höhe der Station rechts vom Weg abkam. Der 60-Jährige wurde beim Absturz aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Laut Polizei gibt es keinen Verdacht auf Fremdverschulden.

Atletico fixierte Europa-League-Sieg mit 3:0 gegen Marseille

Decines-Charpieu bei Lyon - Atletico Madrid hat auch das dritte Finale der Club-Geschichte in der Fußball-Europa-League erfolgreich gemeistert. Die Spanier besiegten am Mittwochabend im Stade de Lyon Salzburg-Halbfinal-Bezwinger Olympique Marseille 3:0 und holten wie schon 2010 und 2012 die Trophäe des zweitwichtigsten Europacup-Bewerbes. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone wurde damit auch ihrer Favoritenrolle gerecht.

