APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 09.30 Uhr

Tote nach Ausbruch des Feuervulkans in Guatemala

Guatemala-Stadt - Beim Ausbruch des Feuervulkans in Guatemala sind mindestens 25 Menschen gestorben. Das teilte der Sprecher des Katastrophenschutzes des zentralamerikanischen Landes, David de Leon, mit. Dabei handle es sich allerdings um vorläufige Angaben. Ein Lavastrom habe das Dorf El Rodeo zerstört, teilte die Katastrophenschutzbehörde Conred mit. Dabei seien Menschen in ihren Häusern verbrannt. Rund 3.100 Menschen mussten das Gebiet um den Vulkan verlassen, wie die Streitkräfte auf Twitter mitteilten. Laut Regierung waren rund 1,7 Millionen Menschen von dem Ausbruch betroffen.

Konservativer slowenischer Wahlsieger ohne Mehrheit

Ljubljana - Die konservative Demokratische Partei (SDS) von Oppositionsführer Janez Jansa (59) hat am Sonntag die slowenischen Parlamentswahlen klar gewonnen, bleibt aber ohne Aussicht auf eine Regierungsmehrheit. Mit ihrem einzigen Bündnispartner kann sie nämlich nur auf 32 der 90 Mandate im Parlament zählen, während die anderen Parteien ein Zusammengehen mit Jansa ausschlossen. Der SDS-Chef trat erst gut zwei Stunden nach Wahlschluss vor die Presse und vermied es, den Regierungsanspruch zu stellen.

Nordkorea wechselte vor Gipfel mit Trump Top-Militärs aus

Washington/Pjöngjang - Nordkorea hat offenbar im Vorfeld des geplanten Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un drei führende Militärvertreter ausgetauscht. Ein Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums sagte am Montag, Seoul beobachtete die jüngsten Entwicklungen. Sollten sich die umfassenden Neubesetzungen bestätigen, sei dies ungewöhnlich. Das Treffen von Trump und Kim soll am 12. Juni in Singapur stattfinden. Dabei soll es um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm gehen.

Regierung Conte vor Vertrauensabstimmung im Parlament

Rom - Nach der Angelobung der neuen italienischen Regierung um Premier Giuseppe Conte steht das neue Kabinett aus der rechten Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung vor einer entscheidenden Woche. Erwartet wird, dass sich die 65. Regierung der italienischen Republik am Dienstag der Vertrauensabstimmung im Senat unterzieht. Am Mittwoch soll das Vertrauensvotum in der Abgeordnetenkammer folgen. Im Senat verfügt die neue Regierung über 167 sichere Stimmen, das sind sechs mehr als die absolute Mehrheit erfordert.

Dutzende Migranten starben bei Bootsunglücken im Mittelmeer

Tunis/Istanbul/Rom - Bei Bootsunglücken im Mittelmeer sind erneut Dutzende Migranten ums Leben gekommen. Vor der tunesischen Küste nahe der Inselgruppe Kerkenna starben mindestens 48 Menschen, als ihr Boot sank, wie das tunesische Verteidigungsministerium mitteilte. Vor der türkischen Südküste spielte sich ein weiteres Drama ab: Dort ertranken mindestens neun Menschen, darunter sechs Kinder, so die Küstenwache.

Betrieb am Hamburger Flughafen wieder aufgenommen

Hamburg - Nach einem Stromausfall hat der Flughafen der norddeutschen Stadt Hamburg Montag früh seinen Flugbetrieb wieder aufgenommen. Das teilte eine Sprecherin mit. Von den Flugausfällen dürften nach Angaben des Flughafens insgesamt mehr als 30.000 Passagiere betroffen gewesen sein. Laut einem Bericht des Ö1-"Morgenjournals" waren auch Reisende aus Österreich betroffen. Auch am Montag wird es zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr kommen. Zehn Ankünfte und 23 Abflüge der insgesamt 214 Ankünfte und 214 Abflüge seien gestrichen worden, sagte eine Flughafen-Sprecherin.

BMW baut neuen Z4 in Graz

Wien/München - BMW setzt einmal mehr auf österreichische Facharbeit. Nachdem bereits der 5er in Österreich produziert wird und jeder zweite Motor der Bayern aus dem oberösterreichischen Steyr kommt, wird nun auch der neue Sportwagen Z4 bei Magna in Graz hergestellt. "Das ist ein weiteres Bekenntnis der BMW Group zum Wirtschaftsstandort Österreich", so der Hersteller zur APA. Die Fertigung startet dieses Jahr. Die Details zum Roadster sollen im September bekannt gegeben werden.

Betrunkener Schweizer randalierte im Krankenhaus Schladming

Schladming - Ein betrunkener Schweizer (24) hat in der Nacht auf Sonntag im Diakonissenkrankenhaus im obersteirischen Schladming randaliert und eine Ärztin und Pflegepersonal angegriffen. Dies teilte die Landespolizeidirektion mit. Der Alkoholisierte versuchte auch, mit einem Sessel Fenster einzuschlagen. Als ihm dies nicht gelang, legte er sich auf den Boden und schlief ein. Der Mann wurde angezeigt.

