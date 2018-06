APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 09.30 Uhr

Erste Flüchtlinge von der "Aquarius" erreichten Valencia

Valencia - Nach tagelanger Irrfahrt über das Mittelmeer sind die ersten Flüchtlinge des Hilfsschiffs "Aquarius" in Spanien angekommen. Das erste Boot legte am Sonntagmorgen im Hafen der Stadt Valencia an, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. Die "Aquarius" und ihre zwei Begleitschiffe haben insgesamt 630 Flüchtlinge an Bord. Italien und Malta hatten sich geweigert, die "Aquarius" anlegen zu lassen, und damit eine neue Krise in der EU-Flüchtlingspolitik ausgelöst. Schließlich hatte sich Spanien bereit erklärt, die Menschen ins Land zu lassen.

Verhärtete Fronten im Asylstreit der Union in Deutschland

Berlin/Wien - CDU und CSU streiten weiter über den Kurs in der deutschen Asylpolitik. Innenminister Horst Seehofer (CSU) soll sich laut Bericht der "Welt am Sonntag" intern äußerst skeptisch über eine weitere Zusammenarbeit mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geäußert. "Ich kann mit der Frau nicht mehr arbeiten", sagte Seehofer demnach über Merkel in einer Runde der Regierungsmitglieder der CSU mit dem Landesgruppenvorsitzenden Alexander Dobrindt in Berlin. Indes bemüht sich Merkel um ein Asyltreffen mit mehreren EU-Staaten, das noch vor dem regulären EU-Gipfel am 28. und 29. Juni stattfinden soll.

USA und Südkorea wollen Stopp großer Militärübungen erklären

Seoul - Die USA und Südkorea wollen voraussichtlich in den kommenden Tagen die Aussetzung groß angelegter gemeinsamer Militärübungen ankündigen. Die Erklärung sei allerdings mit der Einschränkung verknüpft, dass die Manöver jederzeit wieder aufgenommen würden, sollte sich die Führung in Pjöngjang nicht an die von ihr versprochene atomare Abrüstung halten, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap am Sonntag. Militärische Routine-Übungen sollen demnach weiterhin abgehalten werden.

Acht Tote bei erneuten Unruhen in Nicaragua

Managua - In Nicaragua sind wenige Stunden nach der Einigung auf einen Gewaltverzicht am Samstag bei erneuten Unruhen acht Menschen ums Leben gekommen. In der Hauptstadt Managua starben nach Angaben des Präsidenten der Landarbeitergewerkschaft, Michael Healy, sechs Menschen bei einem Brand, darunter zwei Kinder. Healy machte die Regierung dafür verantwortlich.

Kolumbianer wählen Nachfolger für Präsident Santos

Bogota - Die Kolumbianer wählen am Sonntag den Nachfolger des scheidenden Präsidenten und Friedensnobelpreisträgers Juan Manuel Santos. Bei der Abstimmung geht es auch um die Zukunft des Friedensabkommens mit der linken Guerillabewegung FARC. Mit dem Vertrag wurde vor rund eineinhalb Jahren ein Bürgerkrieg beigelegt, der mehr als 220.000 Menschen das Leben gekostet hatte. Der Wahlfavorit Ivan Duque von der rechtsgerichteten Partei Centro Democratico will das Abkommen in wesentlichen Punkten ändern und könnte die Ex-Rebellen damit zurück in den Untergrund treiben.

Tsipras fordert Schuldenerleichterungen für Griechenland

Athen - Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras hat kurz vor dem Eurogruppen-Treffen für Schuldenerleichterungen für sein Land geworben. "Wir gehen davon aus, dass die Punkte aus dem Abkommen mit den Euro-Partnern vom vergangenen Jahr umgesetzt werden", sagte Tsipras der "Welt am Sonntag". Dazu gehörten auch Schuldenerleichterungen, "damit wir stabiler auf eigenen Beinen stehen können", so Tsipras. Die Eurogruppe kommt am Donnerstag mit Experten der EU, der Europäischen Zentralbank (EZB) und des Internationalen Währungsfonds (IWF) zusammen, um über das Ende des dritten Hilfsprogramms für Griechenland zu beraten.

15-jährige Mopedlenkerin starb bei Unfall in Oberösterreich

Grieskirchen/Taufkirchen an der Trattnach - Bei einem tragischen Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Grieskirchen in Oberösterreich ist eine 15-jährige Mopedfahrerin aus Taufkirchen an der Trattnach ums Leben gekommen. Laut Polizei überquerte sie in Weng mit zwei anderen Mopedlenkern die B141 unmittelbar vor einem heranfahrenden Auto. Die Mofalenkerin wurde von dem Pkw erfasst und 110 Meter in eine Wiese geschleudert. Für die 15-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Der alkoholisierte 32-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt.

