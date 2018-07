APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 09.30 Uhr

SPD hat "viele Fragen" nach Asyl-Einigung in Deutschland

Berlin/München - Mit einer Einigung auf Transitzonen an der Grenze zu Österreich haben CDU und CSU ihren erbitterten Streit um die deutsche Asylpolitik am Montag vorerst beigelegt. Offen ist, ob die SPD das von den Unionsparteien Vereinbarte mitträgt. SPD-Chefin Andrea Nahles äußerte sich zurückhaltend. Es gebe da noch "viele Fragen", sagte sie. Am Dienstag tagt ein Koalitionsausschuss. Für Österreichs Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil ist der Kompromiss eine "einseitige Belastung für Österreich".

Regierung plant Maßnahmen zum "Schutz unserer Südgrenzen"

Wien/Berlin/Brüssel - Nach der Einigung im deutschen Asylstreit und der geplanten Einrichtung von Transitzentren an der Grenze zu Österreich bereitet die österreichische Bundesregierung Maßnahmen zum Schutz seiner Südgrenze vor. Das teilten Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Innenminister Herbert Kickl am Dienstag in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Zugleich erwartet Österreich eine rasche Klärung der deutschen Regierungsposition.

Kanzler Kurz gibt in Straßburg Übersicht zum EU-Vorsitz

Straßburg - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird dem Europaparlament am Dienstag in Straßburg das Programm des österreichischen EU-Vorsitzes erläutern. Dabei dürfte es vor allem um die Migrationspolitik gehen, die derzeit die EU vor eine Zerreißprobe stellt. Andere wichtige Themen sind die künftige Finanzierung der EU, der bevorstehende Brexit und die Beziehungen der EU zum Balkan.

Hilfe für in thailändischer Höhle gefundene Jugendfußballer

Bangkok - Auch nach ihrer Entdeckung müssen die seit mehr als einer Woche in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen Jugendfußballer weiter auf Rettung warten. "Wir müssen zu hundert Prozent sicher sein, dass sie gefahrlos herauskommen können", sagte der Gouverneur der Provinz Chiang Rai am Dienstag. Es sei keine Frist gesetzt worden, bis wann die zwölf Buben im Alter von 11 bis 16 Jahre und ihr Trainer aus der Höhle gebracht würden. In der Zwischenzeit sollen sie mit Nahrung für vier Monate versorgt werden sowie ein Tauchtraining bekommen.

Libysche Küstenwache bekommt weitere Schiffe aus Italien

Rom - Italien schickt zwölf weitere Schiffe zur Unterstützung der libyschen Küstenwache, die Migranten von der Fahrt über das Mittelmeer abhalten soll. Bereits 2017 hatte Libyen vier Schiffe aus Italien erhalten, hinzu kam die Ausbildung der libyschen Küstenwache. Libyen ist das wichtigste Transitland für Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa wollen.

Mexikos Präsident schlug Trump Deal zu Migration vor

Mexiko-Stadt/Washington - Mexikos designierter Staatschef Andres Manuel Lopez Obrador hat US-Präsident Donald Trump eine Verringerung der Migration in die USA im Gegenzug für Hilfe aus Washington vorgeschlagen. "Ich habe eine Abmachung vorgeschlagen, bei der durch Entwicklungsprojekte Arbeitsplätze in Mexiko entstehen", twitterte Obrador nach einem Telefonat mit Trump am Montag. Der Tonfall des halbstündigen Gesprächs sei "respektvoll" gewesen, erklärte der linksgerichtete Mexikaner.

Kolumbien schuf größten Tropenwald-Nationalpark der Welt

Bogota - Kolumbien hat den größten Tropenwald-Nationalpark der Welt geschaffen. Präsident Juan Manuel Santos erweiterte den Nationalpark Serrania de Chiribiquete am Montag um 1,5 Millionen Hektar. Mit einer Gesamtfläche von 4,3 Millionen Hektar ist das Schutzgebiet im Süden Kolumbiens nun größer als die Niederlande. Bereits am Wochenende war der Nationalpark von der UNESCO zum Welterbe erklärt worden. Das riesige Gebiet beherbergt sowohl archäologische Schätze als auch eine große Tier- und Pflanzenvielfalt.

Brasilien souverän, Belgien Last-Minute im Viertelfinale

Rostow am Don/Samara - Rekordweltmeister Brasilien wird sich im Viertelfinale der Fußball-WM in Russland am Freitag (20.00 Uhr MESZ) in Kasan mit Belgien duellieren. Die Belgier schalteten am Montagabend in ihrem Achtelfinale Japan nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 aus. Zuvor war Brasilien mit einem letztlich souveränen 2:0 gegen Mexiko zum sechsten Mal in Folge ins WM-Viertelfinale eingezogen.

(Schluss) mhi/pin/wm