APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 09.30 Uhr

Regierung führt neue Arbeitszeitregeln ab 1. September ein

Wien - Die Bundesregierung will die neuen Arbeitszeitregeln, die eine Ausweitung der Höchstarbeitszeit auf 12 Stunden pro Tag oder 60 Stunden pro Woche ermöglichen, bereits früher als geplant einführen. Ursprünglich sollte das neue Arbeitszeitgesetz, das am Donnerstag im Nationalrat beschlossen wird, am 1. Jänner 2019 in Kraft treten, nun soll es bereits am 1. September so weit sein. Die Parlamentsklubs von ÖVP und FPÖ bestätigten dieses Vorhaben, das mittels Abänderungsantrag umgesetzt werden soll, Donnerstagfrüh gegenüber der APA.

Seehofer sondiert in Wien Asyl-Vereinbarung mit Österreich

Berlin/München - Nach dem Asyl-Kompromiss von CDU und CSU sucht der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) jetzt die dafür nötige Unterstützung Österreichs. Bei einem Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will Seehofer am Donnerstag in Wien sondieren, ob der Abschluss einer Vereinbarung zur Zurückweisung bestimmter Flüchtlinge möglich ist. Kurz hat sich zuletzt strikt gegen eine Aufnahme von Asylwerbern aus deutschen Transitzentren ausgesprochen, die vom eigentlich für sie zuständigen Land nicht zurückgenommen werden.

Paar in Südengland durch Nowitschok vergiftet

London - Vier Monate nach dem Anschlag auf die Skripals in Südengland sind dort wieder ein Mann und eine Frau durch den Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden. Das teilte Scotland Yard am späten Mittwochabend mit. Das britische Paar liegt lebensbedrohlich erkrankt in derselben Klinik der Stadt Salisbury wie damals der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal (67) und seine Tochter Julia (33). Bei den Opfern handelt es sich um einen 45-Jährigen und eine 44-Jährige aus der Region.

16-Jähriger zog leblosen Mitschüler aus dem Wolfgangsee

St. Gilgen/Salzburg/Mönchengladbach - Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwoch während des Badeausfluges einer deutschen Schulklasse aus Mönchengladbach am Wolfgangsee im Salzburger Flachgau gekommen. Ein 16-jähriger Schüler sah im Strandbad von St. Gilgen einen Klassenkameraden leblos am Seegrund treiben. Laut Polizei sprang er ins Wasser und zog den gleichaltrigen Burschen aus dem See. Am Steg des Strandbades wurde sofort mit der Wiederbelebung des Bewusstlosen begonnen. Er wurde ins Landeskrankenhaus nach Salzburg geflogen und befindet sich in einem äußerst kritischen Zustand.

17 Tote bei Hitzewelle im Osten Kanadas

Montreal - Bei einer Hitzewelle in Kanada sind in den vergangenen Tagen mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Allein in der Metropole Montreal in der östlichen Provinz Quebec habe es zwölf Tote gegeben, teilten die Gesundheitsbehörden am Mittwoch mit. Weitere fünf Tote gab es örtlichen Medienberichten zufolge in einem ländlichen Gebiet östlich der Stadt. Kanadas Premierminister Justin Trudeau warnte, dass die Rekordtemperaturen noch weiter anhalten dürften.

Deutsche Polizei fahndet nach Känguru mit Jungtier im Beutel

Gera - Die Thüringer Polizei fahndet nach einem verschwundenen Känguru samt Jungtier im Beutel. Wie die Exekutive am Donnerstag in Gera mitteilte, hatten Unbekannte in Meuselwitz den Zaun einer Koppel zerschnitten und auf dem Gelände eine Spendenbox aufgebrochen. Danach war das Känguru weg. Ob das Tier gestohlen wurde oder die Flucht durch den offenen Zaun antrat, ist unklar.

Florjan Lipus erhält Großen Österreichischen Staatspreis

Wien - Der Große Österreichische Staatspreis 2018 geht an Florjan Lipus und damit an einen Kärntner Autor, der in seiner Muttersprache Slowenisch schreibt. Die höchste Kulturauszeichnung der Republik, dotiert mit 30.000 Euro, wird Lipus am 1. Oktober verliehen. "Seine Literatur baut auf ästhetische Autonomie, sprachliches Experiment und literarische Innovation", lobte Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP).

Jaguar droht bei schlechtem Brexit-Deal mit Wegzug

London - Der größte britische Autohersteller Jaguar Land Rover droht im Fall eines harten Brexit mit einem Abschied von der Insel. "Ein schlechter Brexit-Deal würde Jaguar Land Rover jedes Jahr mehr als 1,2 Milliarden Pfund Gewinn kosten", sagte Konzernchef Ralf Speth am Mittwoch. Rund neun Monate vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens macht sich in den Führungsetagen vieler Firmen auf der Insel zusehends Skepsis breit.

