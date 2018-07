APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 09.30 Uhr

Kein Asyl in Europa - "Presse": EU-Ratsvorsitz rudert zurück

Wien - Österreich ist bei seinem umstrittenen Vorschlag, wonach künftig kein Asyl in Europa mehr möglich sein soll, einem Zeitungsbericht zufolge zurückgerudert. Eine Version des internen EU-Ratsvorsitzpapiers, datiert mit 7. Juli, enthält den Passus von einem "besseren Schutzsystem, bei dem keine Asylanträge mehr auf EU-Boden gestellt werden", nicht mehr, berichtet "Die Presse". Verschwunden seien demnach auch die aufsehenerregenden Ausführungen über Erfahrungen mit Zuwanderung aus Regionen, "die durch patriarchalische, freiheitsfeindliche bzw. rückwärtsgewandte religiöse Einstellungen geprägt sind".

USA erlassen weitere Zölle gegen China über 200 Mrd. Dollar

Washington - US-Präsident Donald Trump erhöht im Handelsstreit mit China den Einsatz und will für weitere Produkte im Wert von 200 Milliarden Dollar (170,75 Mrd. Euro) zusätzliche Zölle erlassen. Die Regierung in Washington veröffentlichte am Dienstag eine Liste mit Waren, auf die zusätzlich zehn Prozent bei der Einfuhr in die USA gezahlt werden müssen. Darunter sind Hunderte Nahrungsmittel sowie Tabak, Kohle, Chemikalien, Reifen, Toilettenpapier oder Unterhaltungselektronik. Die Liste der Waren umfasst 196 Seiten. In der US-Wirtschaft und bei Trumps Republikanern stieß die Entscheidung auf Kritik. Auch aus China gab es Widerspruch.

NATO-Gipfel überschattet durch Streit mit Trump

Brüssel - In Brüssel beginnt am Mittwochmittag der zweitägige NATO-Gipfel. Die 29 Staats- und Regierungschefs wollen im Hauptquartier der Militärallianz unter anderem Beschlüsse zu schneller einsetzbaren Militärverbänden, neuen Kommandozentralen und einer erweiterten Ausbildungsmission im Irak fassen. Den Balkan-Staat Mazedonien wollen sie zu Beitrittsgesprächen einladen. Überschattet wird das Treffen durch den Streit mit US-Präsident Donald Trump um Verteidigungsausgaben.

Gerettete in Thailand laut Ärzten wohlauf

Chiang Rai - Die zwölf aus einer Höhle im Norden Thailands geretteten jugendlichen Fußballspieler und ihr Trainer sind nach Aussage ihrer Ärzte physisch und psychisch wohlauf. Amtsarzt Thongchai Lertvilairattanapong hob am Mittwoch im Krankenhaus in Chiang Rai ihren "sehr guten mentalen Zustand" hervor. "Das ist wahrscheinlich deshalb, weil sie die ganze Zeit gemeinsam als ein Team verbrachten, wo einer dem anderen hilft", sagte er. Die ganze Gruppe - zwölf Buben im Alter zwischen 11 und 16 und ihr 25-jähriger Trainer - würden bis zu eine Woche im Krankenhaus bleiben, um ihre weitere Behandlung sicherzustellen.

Großer Zuschauer-Andrang beim NSU-Prozess

München - Mehrere Stunden vor der Urteilsverkündung im NSU-Prozess gegen mutmaßliche deutsche Rechtsterroristen hat sich vor dem Oberlandesgericht München schon eine lange Zuschauerschlange gebildet. Gegen sieben Uhr am Mittwoch in der Früh warteten bereits rund 150 Menschen auf dem Vorplatz des Gerichts, einige waren bereits seit dem späten Dienstagabend dort. In den Saal dürfen nur 50 Zuschauer hinein. Die deutschlandweite Kampagne "Kein Schlussstrich" hat Proteste gegen das Ende des mehr als fünf Jahre dauernden Gerichtsverfahrens angekündigt.

Achtjähriger Niederländer hat Matura in der Tasche

Amsterdam - Der achtjährige Turboschüler Laurent Simons aus Amsterdam sucht nach bestandener Reifeprüfung eine passende Uni. Nach dem Sommer will er mit dem Mathestudium beginnen, sagte der Bursch. Dabei soll der belgisch-niederländische Bub nicht mit 20-Jährigen im Hörsaal sitzen, sondern Einzelunterricht bekommen. Schon jetzt wird das Wunderkind mit einem IQ von 145 von Medien mit Einstein und Stephen Hawking verglichen.

Polizei fasste Spiderman in Gera

Gera - Polizisten im thüringischen Gera haben Spiderman gefasst. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein Zeuge sie am Dienstag alarmiert, weil er im Bereich einer ehemaligen Berufsschule "eine ungewöhnliche Entdeckung" gemacht habe. Als die Polizei mit mehreren Streifenwagen anrückte, entdeckte sie auf einem Rauchfang einen als Spiderman verkleideten 18-Jährigen. Dieser ließ sich gerade von mehreren Freunden filmen. Als die Teenager die Polizisten bemerkten, versuchten sie zu fliehen. Die Beamten konnten aber sowohl einen Kameramann als auch den verkleideten Spiderman fassen. Dieser bot den Beamten nach Polizeiangaben an, gemeinsam auf Verbrecherjagd zu gehen, was die Polizei allerdings ablehnte.

(Schluss) bb/rop