APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K 1 - 19.00 Uhr

Gerettete Migranten neuerlich im Mittelmeer blockiert

Rom/Valletta - Italien hat sich wieder geweigert, im Mittelmeer gerettete Migranten aufzunehmen und Unterstützung von der EU gefordert. Dieses Mal geht es um 450 Menschen, die mit einem Holzboot bis vor die Küsten italienischer Inseln gefahren sind und am Samstag an Bord eines italienischen und eines Frontex-Schiffs genommen wurden. Innenminister Matteo Salvini dachte sogar einen Rücktransfer nach Libyen an. Italien sei nicht länger bereit, sich allein eines Problems anzunehmen, das alle Länder der EU betreffe, schrieb Ministerpräsident Giuseppe Conte am Samstag in einem Brief an Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk.

Van der Bellen für Asyl-Antragsmöglichkeit in Österreich

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen spricht sich gegen eine härtere Asyl-Linie Österreichs aus. Pläne, Asylanträge nur noch außerhalb der EU zuzulassen, lehnt er im "Österreich"-Interview ab: "Wer von Verfolgung bedroht ist, hat nach der Genfer Flüchtlingskonvention das Recht auf Schutz." Er sei durchaus dafür, das Botschaftsasyl wieder einzuführen, erläutert das Staatsoberhaupt: "Aber wer in unser Land kommt und um Asyl ersucht, muss das tun dürfen."

Vilimsky bekräftigt Rücktrittsaufforderung an Juncker

Wien/Brüssel - FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky hat seine Rücktrittsaufforderung an EU-Kommissionspräsident Jean Claude Juncker und seinen Verdacht bekräftigt, dass dieser beim NATO-Gipfel am Mittwoch betrunken war. Vilimsky schrieb am Samstag auf Facebook, er habe sich "als Laie in die Symptome von Ischias-Problemen etwas eingelesen". "Derartige Auffälligkeiten und fröhliche Verhaltensmuster habe ich dabei allerdings nicht gefunden. Aber man lernt ja nie aus", so Vilimsky.

Ex-Landeshauptmann Pröll bei Radrennen verletzt

Krems - Der niederösterreichische Altlandeshauptmann Erwin Pröll ist am Samstagnachmittag bei der "Legends-Tour", einem Prominenten-Radrennen in der Wachau, schwer gestürzt. Medienberichten zufolge kam der Ex-Politiker bei Maria Langegg auf nasser Fahrbahn zu Sturz und zog sich schwere Abschürfungen am ganzen Körper zu. Als Unfallursache wird ein geplatzter Reifen vermutet, berichtete die "NÖN". Pröll wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Krems gebracht. Die "Legends Tour" ist ein 50 Kilometer langes Radrennen, an dem ehemalige Größen des Radrennsports und andere Prominente teilnehmen.

Frankreich begeht Nationalfeiertag mit großer Militärparade

Paris - Unter massivem Sicherheitsaufgebot hat Frankreich seinen Nationalfeiertag begangen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nahm am Samstag die traditionelle Militärparade auf den Pariser Champs-�lys�es ab. An der Parade beteiligten sich 4.290 Soldaten mit 220 Fahrzeugen, 250 Pferden, 64 Flugzeugen und 30 Helikoptern. Insgesamt 110.000 Polizisten waren am Wochenende landesweit im Einsatz. Thema der Feierlichkeiten in diesem Jahr war "Waffenbrüderschaft". Auch spanische Polizisten, belgische Panzer und ein deutsches Militärflugzeug nahmen an der Parade teil.

42 Verletzte bei Stierhatz in Pamplona

Pamplona - Beim traditionellen Stiertreiben von Pamplona sind in diesem Jahr 42 Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen seien im Laufe des einwöchigen Festes in der nordspanischen Stadt vom Horn eines Stiers durchbohrt worden, teilte die Regionalregierung am Samstag mit. Ein Mann wurde zudem in die Luft geschleudert, weil er auf sein Smartphone geschaut und den Stier hinter sich nicht bemerkt hatte. Beim mehrtägigen San-Fermin-Fest werden allmorgendlich Stiere durch die historische Altstadt von Pamplona zur Arena getrieben, wo sie später von Torreros getötet werden. Immer wieder werden dabei Menschen verletzt oder gar getötet. Seit 1910 starben 16 Teilnehmer der Stierhatz, den bisher letzten Todesfall gab es 2009.

Verbot von starkriechenden Speisen in Wiener U6 ab Herbst

Wien - Die Stadt Wien plant ein Verbot von starkriechenden Speisen wie Leberkäse, Kebab, Pizza, Käsekrainer oder Nudelgerichte in der U-Bahnlinie U6. Ab September sollen derartige Gerichte nicht mehr in den Waggons konsumiert werden dürften. "Wir starten dazu in Schritt eins eine breite Info-Offensive, um die Fahrgäste zu sensibilisieren", sagte Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ).

Belgien eroberte mit 2:0 gegen England Platz 3

St. Petersburg - Das belgische Nationalteam hat am Samstag in St. Petersburg sein bestes Abschneiden in der Historie von Fußball-Weltmeisterschaften fixiert. Mit einem 2:0 (1:0) gegen England im Spiel um Platz drei machten die "Roten Teufel" das bisherige Top-Resultat, Rang vier 1986 in Mexiko, vergessen. Thomas Meunier brachte Belgien früh in Führung (4.), Eden Hazard sorgte in Minute 82 für klare Verhältnisse. Im Duell um den Goldenen Schuh für den besten Torschützen der Endrunde behielt der Engländer Harry Kane mit weiterhin sechs Treffern vorerst die Oberhand, er blieb ebenso wie sein erster Verfolger Romelu Lukaku (4) auf der Gegenseite am Samstag ohne Torerfolg.

(Schluss) pat/grh