APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K 1 - 22.00 Uhr

AUA-KV wieder auf Kurs - Flugausfälle abgewendet

Schwechat - In den Turbulenzen des neu entflammten Tarifstreits für das Bordpersonal der Austrian Airlines (AUA) haben Gewerkschaft und Management nun doch noch einen gemeinsamen Kurs gefunden. Man habe sich auf ein neues Eckpunktepapier verständigt, verkündete Belegschaftsvertreter und vida-Gewerkschafter Johannes Schwarcz am Samstagabend "weißen Rauch". "Wir freuen uns, dass wir noch eine Einigung gefunden haben", bestätigte auch AUA-Sprecher Peter Thier gegenüber der APA. Die angekündigte Betriebsversammlung mitten in der Hauptreisezeit am 25. Juli ist hinfällig, hieß es. Die vorprogrammierten Flugausfälle wurden dadurch abgewendet.

Flüchtlingsschiff: Frankreich und Malta nehmen 50 Migranten auf

Rom - Frankreich und Malta werden jeweils 50 Personen der 450 Migranten aufnehmen, die sich an Bord von zwei italienischen Militärschiffen befinden. Weitere EU-Länder wollen Migranten aufnehmen, berichtete der italienische Premier Giuseppe Conte laut Medienangaben. Italien hatte sich geweigert, die Migranten aufzunehmen und Unterstützung von der EU gefordert.

Großdemo mit rund 110.000 Menschen in Katalonien

Barcelona/Madrid - Zehntausende Separatisten der spanischen Konfliktregion Katalonien sind zur Unterstützung ihrer politischen Führer erneut auf die Straßen gegangen. Nach Schätzung der städtischen Polizei nahmen am Samstagabend in Barcelona rund 110.000 Menschen an der Kundgebung teil. Wenige Stunden vor der Demonstration hatte Separatistenführer Carles Puigdemont seine Anhänger zur Mobilisierung aufgerufen.

Größter Tageslicht-Angriff in Gaza seit 2014 - Zwei Teenager getötet

Jerusalem/Gaza - Bei massiven israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind am Samstag nach palästinensischen Angaben zwei Jugendliche getötet worden. 14 weitere Menschen seien bei einem Angriff auf ein Gebäude der im Gazastreifen herrschenden Hamas verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Israels Luftwaffe flog am Samstag Angriffe auf Dutzende Hamas-Ziele. Damit reagierte Israel auf Attacken militanter Palästinenser auf sein Grenzgebiet. Es handle sich um "den größten Tageslicht-Angriff" im Gazastreifen seit dem Gaza-Krieg im Sommer 2014, sagte der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus.

Van der Bellen für Asyl-Antragsmöglichkeit in Österreich

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen spricht sich gegen eine härtere Asyl-Linie Österreichs aus. Pläne, Asylanträge nur noch außerhalb der EU zuzulassen, lehnt er im "Österreich"-Interview ab: "Wer von Verfolgung bedroht ist, hat nach der Genfer Flüchtlingskonvention das Recht auf Schutz." Er sei durchaus dafür, das Botschaftsasyl wieder einzuführen, erläutert das Staatsoberhaupt: "Aber wer in unser Land kommt und um Asyl ersucht, muss das tun dürfen."

Ex-Landeshauptmann Pröll bei Radrennen verletzt

Krems - Der niederösterreichische Altlandeshauptmann Erwin Pröll ist am Samstagnachmittag bei der "Legends-Tour", einem Prominenten-Radrennen in der Wachau, schwer gestürzt. Medienberichten zufolge kam der Ex-Politiker bei Maria Langegg auf nasser Fahrbahn zu Sturz und zog sich schwere Abschürfungen am ganzen Körper zu. Als Unfallursache wird ein geplatzter Reifen vermutet, berichtete die "NÖN". Pröll wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Krems gebracht. Die "Legends Tour" ist ein 50 Kilometer langes Radrennen, an dem ehemalige Größen des Radrennsports und andere Prominente teilnehmen.

Frankreich und Kroatien spielen um Fußball-WM-Titel

Moskau - Frankreich und Kroatien bestreiten am Sonntag (17.00 Uhr MESZ) im Moskauer Luschniki-Stadion das Finale bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. 20 Jahre nach dem Titelgewinn im eigenen Land haben die Franzosen von Trainer Didier Deschamps die Chance, zum zweiten Mal Weltmeister zu werden. Die Kroaten um Superstar Luka Modric stehen erstmals im Endspiel.

