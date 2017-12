APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Niki ab Februar in spanischen Händen - Viele Jobs gerettet

Wien/Berlin/Schwechat - Für die insolvente Fluglinie Niki hat sich kurz vor dem Jahreswechsel doch noch ein Retter gefunden. Der österreichische Ferienflieger gehört künftig zu großen Teilen dem Mutterkonzern von British Airways, Iberia und Vueling, wie die International Airlines Group (IAG) Freitagabend bestätigte. Drei Viertel der Niki-Mitarbeiter werden übernommen. Auch die Markenrechte gehen auf den Käufer über.

Zahl der Asylbewerber in der EU deutlich zurückgegangen

Wien/Europa-weit/Brüssel - Die Zahl der Asylbewerber in der EU ist einem Medienbericht zufolge in den ersten neun Monaten des abgelaufenen Jahres deutlich gesunken. Von Jänner bis September hätten die Mitgliedsstaaten insgesamt 479.650 erstmalige Asylanträge registriert, berichteten Zeitungen unter Berufung auf die EU-Statistikbehörde Eurostat. Dies seien 50 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Deutschland bleibe dabei in der EU weiter das wichtigste Zielland.

EU-Magazin "Politico" reiht Kurz unter "Gewinner des Jahres"

Wien/Brüssel/Jerusalem - Das EU-Magazin "Politico" hat Österreichs Neo-Bundeskanzler Sebastian Kurz unter die "Gewinner des Jahres 2017" gereiht. Andere 31-Jährige würden "einen Kredit aufnehmen, heiraten oder ein Kind bekommen", heißt es in der Begründung auf der Website "www.politico.eu": "Sebastian Kurz übernahm seine politische Partei, die ÖVP, benannte seine Wahlliste nach sich selbst und gewann an der Wahlurne." Die Frage sei nun, ob er "zum Vorbild für andere Führer des rechten Lagers" werden könne.

Laut Caritas so viele Konflikte auf der Welt wie nie zuvor

Freiburg - Nach Einschätzung der katholischen Hilfsorganisation Caritas International gibt es auf der Welt so viele Krisenherde wie lange nicht mehr. "Wir haben es mit einer unfriedlicheren Welt zu tun, in der mehr Konflikte als je zuvor herrschen", sagte der Leiter von Caritas International, Oliver Müller, laut einem Bericht vom Freitag dem deutschen Südwestrundfunk. Sein Hilfswerk sei derzeit in mehr als 70 Ländern aktiv, darunter seien akute Krisenherde wie Syrien, Kongo und Südsudan.

Ex-Präsident Mursi wegen Justizbeleidigung verurteilt

Kairo - Ägyptens früherer Präsident Mohammed Mursi ist erneut zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Kairo sprach den Islamisten schuldig, vor vier Jahren die Justiz in einer öffentlichen Ansprache beleidigt zu haben, berichtete das ägyptische Staatsfernsehen am Samstag auf seiner Internetseite. Das Gericht verhängte dafür eine Haftstrafe von drei Jahren gegen ihn. Mursi hatte 2013 in einer Fernsehansprache einem Richter vorgeworfen, Betrug bei früheren Wahlen übersehen zu haben.

Eiseskälte beherrscht weite Teile der USA und Kanadas

New York/Ottawa - Zitternd ins neue Jahr: Auf Abermillionen Amerikaner kommt die kälteste Silvesternacht seit Jahrzehnten zu. Nach Angaben des Wetterdienstes wird eine neue Front am Wochenende die seit Tagen anhaltenden arktischen Temperaturen in großen Teilen der USA weiter herunterdrücken. Das erwartete Millionenpublikum am Times Square muss sich auf bis zu minus 12 Grad Celsius am Silvesterabend gefasst machen. Dem Sender CNN zufolge wäre es der drittkälteste Jahreswechsel seit der ersten Feier dort im Jahr 1907.

Bankomat-Kartenbesitzer haften nur mehr bis 50 Euro

Wien - Das Jahr 2018 bringt eine weitere Verbesserung für Bankkunden. Sie haften bei Missbrauch ihrer Bankomat- oder Kreditkarte oder ihres Online-Bankings für entstandene Schäden nur noch bis maximal 50 Euro, solange die Karte oder das Online-Konto nicht gesperrt wurden. Bisher waren es bis zu 150 Euro. Lediglich bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz haften die Bankkunden auch weiterhin unbeschränkt.

Toter bei schwerem Verkehrsunfall auf Karawanken-Autobahn

Rosegg - Auf der Karawanken-Autobahn (A11) bei Rosegg in Kärnten (Bezirk Villach-Land) hat sich am Freitag gegen 16.00 Uhr in Fahrtrichtung Slowenien ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei wurde ein 53-jähriger bosnischer Staatsbürger getötet, der einem stecken gebliebenen Verkehrsteilnehmer helfen wollte. Drei weitere Personen erlitten schwere Verletzungen. Mindestens drei Fahrzeuge waren in den Unfall involviert. Die Autobahn war bis am Abend gesperrt.

(Schluss) jw/str