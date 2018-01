APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Weltweite Feiern zum Jahreswechsel

Berlin/Köln - Die Welt begrüßt das Jahr 2018: Die Silvesterfeiern rund um den Globus sind offenbar weitgehend ruhig verlaufen. Die gewohnt spektakulären Feuerwerke gab es unter anderem in Sydney, Rio de Janeiro, New York sowie auf europäischem Boden in Berlin, Paris und London zu sehen. In Deutschland kamen allerdings zwei Menschen durch Böller ums Leben.

Neujahrsbaby 2018 dürfte aus der Steiermark kommen

Leoben/Deutschlandsberg/Innsbruck - Das Neujahrsbaby 2018 dürfte wohl eine Steirerin sein: Julia kam um 0.01 Uhr im Krankenhaus Leoben zur Welt. Das Mädchen, das bei 48 cm Größe stattliche 3400 Gramm auf die Waage bringt, ist das zweite Kind seiner in der Steiermark lebenden Eltern. Julia war haarscharf vor ihrem Landsmann Florian auf der Welt, der um 0.02 Uhr im Landeskrankenhaus Weststeiermark in Deutschlandsberg geboren wurde.

Kim Jong-un droht in Neujahrsbotschaft mit Atomwaffenangriff

Pjöngjang - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat in seiner Neujahrsbotschaft mit einem Atomwaffenangriff gedroht. "Der Atomknopf ist immer auf meinem Tisch", erklärte Kim am Montag. Dies sei "keine Erpressung, sondern die Realität". Sein Land müsse Atombomben und Raketen nun in Massenproduktion herstellen und ihre Stationierung beschleunigen, sagte Kim weiter. Gleichzeitig zeigte er sich aber offen für Gespräche mit dem Süden.

Bulgarien übernahm EU-Ratspräsidentschaft

Sofia - Bulgarien hat am Montag für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Auf der Agenda der bulgarischen Ratspräsidentschaft steht neben der Flüchtlingspolitik, dem EU-Haushalt ab 2020 und der Reform der Eurozone vor allem die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen, in der es um eine Übergangsphase nach dem EU-Austritt Großbritanniens und die künftigen Handelsbeziehungen gehen wird. Den OSZE-Vorsitz übernahm zum Jahreswechsel Italien von Österreich.

Türkei will Beziehungen zu Deutschland normalisieren

Ankara - Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu rechnet im neuen Jahr mit einer deutlichen Entspannung im Streit mit Deutschland und will noch im Jänner in die Bundesrepublik reisen. "Ich denke, dass beide Seiten bereit dazu sind, die Beziehungen zu normalisieren", sagte Cavusoglu der Deutschen Presse-Agentur in Ankara. "Ich erwarte also ein viel besseres Jahr 2018." Er warnte Deutschland allerdings zugleich vor Drohungen gegen sein Land.

Schwere Unfälle durch Feuerwerkskörper in Wien und Tirol

Wien - Zum Jahreswechsel kam es zu schweren Unfällen in Wien und Tirol. Ein explodierender Feuerwerkskörper trennte einem 41-Jährigen in Wien-Donaustadt mehrere Finger der rechten Hand ab. In Innsbruck wurde indes ein 30-jähriger Ungar am Neujahrstag durch eine Rakete schwerst verletzt. Er hob einen offenbar noch nicht ausgelösten Feuerwerkskörper auf und versuchte, diesen anzuzünden. Dabei explodierte die Rakete und zerfetzte dem 30-Jährigen nahezu die gesamte linke Hand.

Dieselverbrauch erreichte 2017 in Österreich Rekordwert

Wien - Im vergangenen Jahr 2017 sind in Österreich 8,6 Millionen Tonnen - rund 10,5 Milliarden Liter - Benzin und Diesel verbraucht worden. Das ist ein Plus von 2,8 Prozent gegenüber 2016. Der Benzinverbrauch blieb mit 2,2 Milliarden Liter stabil, während der Dieselverbrauch um 3,4 Prozent auf den Spitzenwert von 8,3 Milliarden Liter anstieg, teilte der Mineralölindustrie-Fachverband am Neujahrstag mit.

Riccardo Muti dirigiert zum fünften Mal Neujahrskonzert 2018

Wien - Der italienische Stardirigent Riccardo Muti wird am Montag bereits zum fünften Mal die Wiener Philharmoniker durch ihr Neujahrskonzert führen. Um 11.15 Uhr hebt der 76-Jährige den Taktstock im Goldenen Saal des Musikvereins. Im Vorjahr hatte mit dem 35-jährigen Gustavo Dudamel der bis dato jüngste Dirigent das Neujahrskonzert geleitet.

(Schluss) fls/mf/hhi